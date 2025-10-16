ABFCON 2025 vai reunir líderes e grandes marcas do franchising brasileiro

A ABFCON 2025, que será realizada na Ilha de Comandatuba (BA), é conhecida como a maior convenção do franchising brasileiro. Em sua 23ª edição, que vai ocorrer entre os dias 22 a 25 de outubro, prevê a presença de mais de 40 palestrantes nacionais e internacionais para fomentar debates estratégicos sobre os principais temas que impactam o franchising no Brasil e no mundo.

O evento conta com o apoio de grandes patrocinadores como Coca-Cola, iFood, Bradesco, SULTS e outras empresas comprometidas com o fortalecimento do setor no país.

Com público estimado em mais de 600 congressistas, entre franqueadores e fornecedores do setor, será um ambiente privilegiado para networking qualificado, desenvolvimento profissional e troca de experiências.

Os resultados da edição anterior, realizada em 2024, demonstram a relevância do encontro: foram 43 palestras, 20 sessões de insights e 36 expositores. O aplicativo oficial do evento registrou 428 mil interações e 628 usuários ativos, refletindo o forte engajamento do público.

Depoimentos colhidos durante a última edição reforçaram a importância da convenção como espaço de inovação e compartilhamento.

“Acredito que é esse espírito que faz o franchising brasileiro ser grande e se destacar entre as demais entidades do mundo”, afirma Bruno Arena, da Casa do Construtor.

O evento de 2025 promete reunir mais de 600 líderes do franchising na Ilha de Comandatuba (BA) Divulgação

O que esperar da ABFCON 2025

Além do conteúdo estratégico e da Expo Service, a programação também oferece experiências de lazer, com atividades esportivas, saúde e grandes shows musicais, incluindo Michel Teló e Xande de Pilares.

A ABF reafirma seu papel estratégico ao conectar redes de todos os portes e segmentos, promovendo a integridade do franchising nacional. Para os próximos anos, a tendência é de ainda mais parcerias, com possível renovação do apoio de marcas como SULTS, Pag Bank, Cielo, Unilever PRO entre outras.