Carro por assinatura é solução inteligente de mobilidade em Minas Gerais

Os carros por assinatura chegaram à Minas Gerais como uma grande novidade, impulsionados por locadoras que investem em novas opções de mobilidade para os clientes, como a Lokamig.

Essa cultura das assinaturas já faz parte da rotina dos brasileiros e com o carro por assinatura não é diferente. Ele se destaca como uma solução inteligente para quem valoriza a experiência de ter um carro novo, sem as burocracias e gastos da posse.

Atualmente, de acordo com um estudo da consultoria Nexus, mais de 70% dos brasileiros assinam algum produto ou serviço, e nos últimos anos, a popularidade da assinatura de carro saltou 125%.

Os motivos desse aumento vão desde a praticidade que assinar um carro traz para os motoristas, até a flexibilidade da personalização de planos, passando também pela certeza de pagar um valor fixo todo mês.

O que significa assinar um carro?

Como um modelo inovador, o carro por assinatura ainda gera dúvidas entre os motoristas brasileiros.

Uma das principais é a seguinte: o que significa assinar um carro? E como essa modalidade é diferente da locação tradicional?

Assinar um carro, em termos práticos, é pagar uma mensalidade para ter a posse de um veículo e dirigir como quiser (de acordo com as condições do contrato, como duração e modelo de quilometragem escolhido).

Na prática, o motorista escolhe a categoria ou modelo do veículo, define a franquia de KM, assina o contrato, paga a mensalidade e sai dirigindo.

É um modelo muito parecido, por exemplo, com a assinatura de um streaming, já que ao assinar uma plataforma como Netflix ou Spotify, basta pagar a mensalidade para ter acesso ao serviço. O carro por assinatura também funciona assim.

A principal diferença entre o aluguel e a assinatura é a duração do contrato. Normalmente, o aluguel de carros é para uso pontual e curto, enquanto a assinatura garante um usufruto bem mais longo do veículo, a partir de 12 meses.

É por isso que o carro por assinatura faz muito sucesso com quem deseja viver a experiência de ter um carro novo na garagem, sem se preocupar com o alto investimento de entrada, as parcelas com juros, e os processos burocráticos - como IPVA, emplacamento e licenciamento.

Quais as vantagens do carro por assinatura?

Os benefícios de assinar um carro vão muito além da possibilidade de ter um veículo novo na garagem sempre à disposição. Confira os principais abaixo:

Previsibilidade financeira : todos os gastos do veículo (com exceção do combustível) são concentrados em uma única mensalidade, portanto, o assinante sempre sabe quanto vai pagar por mês;

Fuga da burocracia : as questões burocráticas da compra de um carro, como emplacamento e licenciamento, são de responsabilidade da locadora;

Impostos zerados : com a assinatura, o motorista não precisa pagar IPVA. O imposto, que é um dos principais gastos veiculares, também é de responsabilidade da locadora;

Liberdade financeira : o assinante tem a liberdade de fazer o que quiser com o valor que seria usado para pagar a entrada do veículo. Por exemplo, pode investir e fazer o dinheiro render, ao invés de deixá-lo imobilizado no bem;

Custo-benefício: as regras variam de acordo com cada locadora, na Lokamig, não há exigência de caução, o que resulta em um custo-benefício bem mais atrativo para o assinante.

Além destas vantagens do carro por assinatura, algumas locadoras, como a Lokamig, oferecem benefícios extras, como assistência 24 horas, manutenção preventiva, carro reserva em caso de pane, cadastro de condutor adicional e acúmulo da quilometragem não utilizada para o mês seguinte.

Carro por assinatura vale a pena?

Outra pergunta bastante comum sobre carro por assinatura é se o modelo vale a pena, principalmente em comparação ao financiamento tradicional.

É claro que a resposta vai depender do perfil de cada motorista, mas em geral, a experiência do cliente é muito melhor com a assinatura.

Afinal de contas, o modelo de assinatura permite trocar de carro zero a cada um ou dois anos (sempre que o contrato termina) sem esquentar a cabeça com processos de revenda e transferência.

De acordo com o site InstaCarro, a revenda de um veículo usado pode demorar mais de 3 meses, e na perspectiva da Receita Federal, um carro zero perde 20% de seu valor de venda a cada ano.

“A assinatura, comparada com outros planos de financiamento, leva vantagem na maioria dos itens analisados e com o adicional da comodidade: nenhuma preocupação nem tempo perdido com a burocracia no emplacamento, seguro, revisões e manutenção”, comenta o jornalista Boris Feldman, apresentador do AutoPapo, em uma coluna de jornal.

Nesse sentido, o carro por assinatura é a solução mais inteligente para motoristas que priorizam a praticidade, a economia e a liberdade na direção.

Carro por assinatura em Minas Gerais: qual a melhor opção?

Sabendo como funciona o carro por assinatura e quais são as principais vantagens desse modelo, o próximo passo é encontrar a melhor opção em Minas Gerais.

Primeiramente, é importante escolher uma empresa com reputação comprovada e tradição de mercado.

A Lokamig, por exemplo, completa 44 anos como uma das locadoras de veículos mais conhecidas de Minas Gerais, com incontáveis clientes satisfeitos em sua longa trajetória.

O MyCar, carro por assinatura da Lokamig, oferece todos os benefícios desse modelo, com vantagens adicionais como quilometragem acumulada e tarifas flexíveis.

Em Belo Horizonte, a Lokamig também garante atendimento próximo e personalizado com aquele jeito mineiro que os clientes tanto valorizam.

Atualmente, a Lokamig conta com unidades na Avenida do Contorno (Gutierrez), em Contagem e no bairro Castelo, além dos aeroportos de Confins e Pampulha.

Ainda tem dúvidas sobre carro por assinatura? Quer saber mais sobre o modelo que ganha a cada dia o coração dos mineiros? Tem um guia completo no blog da Lokamig.






