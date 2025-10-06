Assine
overlay
Início Empresas
Informação

Smartphone muda como brasileiros leem, compartilham e confiam em notícias

O celular consolidou-se como a porta de entrada para notícias no Brasil, com redes sociais e aplicativos moldando hábitos de consumo em todas as regiões

Publicidade
Carregando...
E
Estúdio de Conteúdo EM
E
Estúdio de Conteúdo EM
Repórter
06/10/2025 14:29

compartilhe

SIGA
x
Redes sociais e aplicativos de notícias moldam o consumo de informação no país, com destaque para o acesso rápido e direto pelo celular
Redes sociais e aplicativos de notícias moldam o consumo de informação no país, com destaque para o acesso rápido e direto pelo celular crédito: Divulgação

De acordo com o Índice Global de Compras Digitais de 2025, os consumidores brasileiros adotaram de forma acelerada os dispositivos móveis não apenas para compras no varejo, mas também para acompanhar notícias. À medida que o uso do celular se integra à vida cotidiana, a forma como as pessoas pesquisam, confiam e compartilham informações mudou de maneira significativa.

Cada vez mais usuários acessam notícias exclusivamente pelo smartphone. Formatos como vídeos curtos, infográficos, transmissões ao vivo e conteúdos interativos ganham espaço, já que a atenção no ambiente digital é limitada. Muitos preferem ler apenas manchetes e resumos, tornando o celular o meio mais prático para esse consumo.

O celular como primeira escolha para notícias

No Brasil, o celular não é apenas a primeira tela, mas, para muitos, é a única. Essa mudança consolidou as estratégias mobile-first como prioridade para redações e plataformas digitais. Notícias circulam rapidamente em redes sociais e no WhatsApp, onde atualizações em tempo real são compartilhadas em grupos de amigos e familiares.

Para brasileiros que vivem no exterior e desejam acompanhar a imprensa nacional, o uso de VPN para dispositivos móveis se tornou alternativa prática, permitindo acesso a conteúdos locais e internacionais diretamente no celular.

Redes sociais como centro de informação

As redes sociais se consolidaram como principal fonte de notícias para grande parte dos brasileiros. WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok concentram manchetes, vídeos e comentários que se espalham quase instantaneamente. Essa velocidade, no entanto, também traz riscos de desinformação, já que notícias falsas circulam com a mesma intensidade que conteúdos verificados.

Diante desse cenário, veículos de diferentes portes têm reforçado sua presença digital, apostando em conteúdos curtos, visuais e adaptados para dispositivos móveis.

Influências regionais e econômicas

O consumo de notícias pelo celular também reflete desigualdades regionais e econômicas. Em áreas rurais, onde os pacotes de dados são limitados e a internet é instável, ganham destaque aplicativos que consomem menos dados ou permitem navegação offline.

Essas particularidades têm levado redações a ajustar suas estratégias de distribuição, garantindo acesso a notícias locais e nacionais para públicos com diferentes níveis de conectividade em todo o país.

O impacto no futuro do jornalismo

O consumo de notícias no celular acompanha tendências globais: mais social, mais visual e totalmente orientado ao mobile. No Brasil, essa mudança é intensificada pela forte cultura digital e pelo papel central das redes sociais.

Para manter relevância, empresas jornalísticas precisam investir em design responsivo, projetos de checagem de fatos e novas formas de engajamento. O ecossistema, antes dominado por grandes grupos, hoje também é influenciado por produtores independentes que conquistam espaço pela proximidade com o público.

O avanço do consumo de notícias pelo celular transformou o cenário da mídia no Brasil. A busca por rapidez, acessibilidade e personalização redefiniu a relação entre público e informação. Mais do que um dispositivo, o smartphone tornou-se a principal porta de entrada para a credibilidade, a confiança e o debate público.

O futuro das notícias no país está, cada vez mais, nas mãos do público que prioriza o celular como fonte imediata de informação.

Tópicos relacionados:

celular empresas noticias vpn

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay