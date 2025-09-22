Corretora FP Markets completa 20 anos e reforça liderança global em CFDs

A corretora global FP Markets anunciou a comemoração de seu 20º aniversário, um marco impressionante em um setor financeiro dinâmico e competitivo. A celebração, destacada em um comunicado oficial, não somente celebra a longevidade da marca, mas também responde a uma pergunta crucial: como uma corretora se mantém no topo por duas décadas? Para a FP Markets, a resposta está em uma base sólida de regulamentação, tecnologia de ponta e um foco incansável no cliente.

Fundada em 2005 em Sydney, Austrália, e hoje com mais de 300 funcionários em todo o mundo, a jornada da corretora é um exemplo de crescimento sustentado pela confiança e inovação.



Comemoração do aniversário da FP Markets destaca trajetória de inovação e confiança FP Markets



Uma base de confiança e regulação global

Um dos pilares do sucesso duradouro da FP Markets é seu compromisso com a regulamentação. A corretora é supervisionada por várias autoridades financeiras globais, incluindo a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) e a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul. Essa estrutura garante um ambiente de negociação seguro e transparente para traders de diferentes partes do mundo.

Essa base regulatória sólida se traduz diretamente na confiança depositada pelos clientes e reconhecida pela indústria. O excelente atendimento ao cliente da empresa, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vários idiomas, foi premiado com o prêmio de ‘Maior Satisfação Geral do Cliente’ por cinco anos consecutivos.

Além do foco no cliente, a própria integridade da corretora é frequentemente elogiada. A FP Markets foi nomeada ‘Corretora Mais Confiável’ (Most Trusted Broker) e ‘Corretora Mais Transparente’ (Most Transparent Broker) em diversas edições de premiações do setor, como o Ultimate Fintech Awards. Esses títulos reforçam que, além de seguir as regras, a empresa opera com um alto padrão de ética e clareza, um fator decisivo para investidores.

Tecnologia e condições de negociação de ponta

Além da segurança, a FP Markets se destaca por oferecer ferramentas e condições que atendem às necessidades do trader moderno. A corretora fornece acesso a mais de 10.000 instrumentos de negociação. Isso inclui Contratos por Diferença (CFDs), que permitem especular sobre os movimentos de preços de ativos como Forex, ações, metais preciosos, commodities, títulos e ETFs.



Equipe global da FP Markets celebra 20 anos de atuação no mercado financeiro Unsplash



As condições de negociação são altamente competitivas, com spreads brutos a partir de 0,0 pips e execução ultrarrápida por meio de servidores Equinix. A acessibilidade também é um fator-chave, com um depósito mínimo de somente $ 100. Para gerenciar suas operações, os clientes podem escolher entre cinco plataformas líderes: MT4, MT5, cTrader, TradingView e a WebTrader da própria corretora.

Ao completar 20 anos, fica claro que o sucesso da FP Markets não é um acaso. É o resultado de uma estratégia focada em confiança, inovação tecnológica e condições de negociação superiores. A corretora não somente se adaptou às mudanças do mercado, mas auxiliou a moldá-las, consolidando sua posição como uma escolha de destaque para traders em todo o mundo.