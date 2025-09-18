Assine
overlay
Início Empresas
Perfil

Foto de perfil profissional: como IA pode transformar a imagem no LinkedIn

Ferramentas de IA tornam simples a criação de fotos de perfil profissionais, aumentando a visibilidade e a credibilidade em processos seletivos

Publicidade
Carregando...
E
Estúdio de Conteúdo EM
E
Estúdio de Conteúdo EM
Repórter
18/09/2025 00:01

compartilhe

Siga no
x
O avanço das ferramentas de inteligência artificial está tornando processos de edição cada vez mais simples.
O avanço das ferramentas de inteligência artificial está tornando processos de edição cada vez mais simples. crédito: Pexels

Uma boa foto de perfil profissional pode abrir portas e gerar prosperidade na carreira. Em plataformas sociais como o LinkedIn, que conectam empregadores e candidatos, a imagem de perfil costuma ser o primeiro contato entre recrutadores e futuros colaboradores.

Apesar da importância de se apresentar de forma profissional, respeitosa e acolhedora, muitos candidatos ainda têm dificuldades em produzir uma foto adequada. Criar imagens limpas e bem ajustadas nem sempre é simples, mas recursos baseados em inteligência artificial já oferecem soluções práticas. O Wondershare Filmora, por exemplo, conta com um removedor de fundos integrado ao editor de imagens.

A tecnologia identifica até mesmo objetos semitransparentes, elimina serrilhados e mantém a qualidade da foto. Além disso, o software oferece ferramentas adicionais, como correção de cores, aplicação de efeitos e remoção de objetos, entregando resultados de alto padrão em poucos minutos.

Por que a foto de perfil faz diferença

O ditado “a primeira impressão é a que fica” resume a importância da apresentação no ambiente profissional. Recrutadores analisam não apenas a formação e a experiência do candidato, mas também sua capacidade de transmitir credibilidade.

Uma boa foto de perfil pode reforçar essa imagem. Segundo o LinkedIn, perfis com fotos profissionais registram até 14% mais visibilidade na plataforma, aumentando as chances de networking e de participação em processos seletivos.

Como o Wondershare Filmora ajuda a criar fotos profissionais

Mesmo com uma boa câmera ou celular, ajustes finais são indispensáveis para deixar a foto mais profissional. É nesse ponto que o Filmora, com recursos de inteligência artificial, se destaca ao oferecer ferramentas intuitivas para fazer foto de perfil para LinkedIn:

  • Correção de cores: intensifica tons e devolve vitalidade à imagem, mesmo em fotos feitas com equipamentos básicos;

  • Remoção de fundo: recurso clássico para padronizar imagens profissionais, garantindo cortes precisos sem distorções;

  • Remoção de objetos: permite excluir elementos indesejados, como pessoas ou itens que comprometem a composição;

  • Adição de efeitos: possibilita ajustes manuais, com personalização para diferentes estilos de apresentação;

Passo a passo para transformar uma foto em imagem profissional

Existem várias etapas a se seguir para contar com uma boa foto de perfil no LinkedIn.  Entre os passos, é preciso escolher uma roupa adequada. Nem toda vestimenta combina com toda profissão. 

Já em relação à captura, um celular simples é capaz de criar boas fotos, com qualidade e eficiência. No entanto, selfies trazem informalidade e podem não ser bem vistas pelos empregadores. 

Veja o passo a passo para usar o app:

  1. Carregue a imagem no Filmora: baixe, instale e abra o software no computador. Importe o arquivo de imagem ou vídeo e arraste-o para a linha do tempo;

  2. Ative o recurso Retrato de IA: no painel direito, selecione Vídeo > Ferramentas de IA > Retrato de IA. Ative a função para que o sistema remova automaticamente o fundo;

  3. Edite e exporte: personalize a foto com ajustes de cor, novos fundos ou efeitos visuais. Em seguida, exporte o arquivo finalizado.

Usar o Wondershare Filmora para fazer as edições das suas fotos de forma automatizada traz inúmeros benefícios
Usar o Wondershare Filmora para fazer as edições das suas fotos de forma automatizada traz inúmeros benefícios Divulgação

Benefícios para profissionais e empreendedores

A escolha de uma boa foto de perfil impacta diretamente a percepção do recrutador e pode aumentar a atratividade do currículo ou perfil on-line. Entenda o impacto da foto de perfil na sua imagem e veja os benefícios do uso do Filmora com inteligência artificial:

  • Perfil mais confiável e atrativo: imagens nítidas, bem iluminadas e com fundo adequado transmitem profissionalismo;

  • Agilidade na criação: fotos podem ser ajustadas em minutos, sem necessidade de conhecimento avançado em edição;

  • Versatilidade: a foto editada pode ser usada em diferentes contextos, como LinkedIn, currículos, sites corporativos ou redes sociais profissionais.

IA e personalização de imagens

O avanço das ferramentas de inteligência artificial está tornando processos de edição cada vez mais simples. A previsão é de que a personalização de fotos e vídeos com IA se torne prática comum, oferecendo soluções rápidas e acessíveis para profissionais de diferentes áreas.

Com auxílio de editores como o Wondershare Filmora, transformar fotos comuns em imagens de perfil profissionais é um processo rápido e acessível. Perfis bem apresentados aumentam a visibilidade, fortalecem a credibilidade e ampliam as oportunidades no ambiente digital.

Tópicos relacionados:

edicao fotografia fotos profissional

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay