Rodrigo "Digo" Garcia: da periferia ao futuro da autoridade digital

Rodrigo Garcia, mais conhecido como Digo Garcia, completa 40 anos e marca um novo ciclo em sua vida pessoal e profissional. Sua história é feita de superação, luta e renascimento, da periferia de Belo Horizonte ao comando de uma das empresas de SEO mais reconhecidas do Brasil.

Raízes familiares e origem na periferia de Belo Horizonte

Rodrigo é filho da família Marques Garcia, com raízes no Vale do Aço. Seus avós, Maristela Marques e José João Garcia, deixaram o interior para recomeçar no Vale do Jatobá, um bairro na periferia de Belo Horizonte. Ele, motorista honesto e trabalhador; ela, dona de casa dedicada. Criaram nove filhos com dignidade, valores e fé, nomes que hoje estão eternizados em ruas do bairro, símbolo do respeito conquistado.

Filho de Maria da Conceição, engenheira formada pela UFMG, Digo Garcia trabalhou cedo e alcançou independência financeira antes dos 18 anos Rodrigo Garcia/Divulgação

Sua mãe, Maria da Conceição Garcia, a caçula dos nove, tornou-se funcionária pública da prefeitura e foi uma das poucas mulheres da periferia a cursar Engenharia Civil na UFMG em uma época em que isso era raríssimo. “Ela é um exemplo de superação e mérito que carrego comigo”, destaca Rodrigo.

Criado desde cedo em escola pública e somente mais tarde no colégio técnico COTEMIG, referência em tecnologia em Belo Horizonte, Rodrigo começou cedo no mercado. Antes dos 18 anos já trabalhava e conquistava independência financeira.

O caminho da tecnologia e do empreendedorismo

A faculdade de publicidade e outros cursos superiores foram iniciados, mas não concluídos. O motivo: ainda jovem já havia criado um portal em sociedade com a TV Globo Minas, cuja rotina intensa tornou inviável seguir o ritmo acadêmico tradicional.

Sempre empírico, Garcia buscou uma formação prática: cursos de SEO, treinamentos curtos e direcionados, além de muito aprendizado autodidata em fóruns de programação, tutoriais e vídeos no YouTube. “A prática, a experimentação e o estudo constante sempre foram a base da minha evolução”, explica.

Na adolescência, já criava sites, entre eles o primeiro fã-clube brasileiro de Avril Lavigne e o primeiro site oficial da cantora Pitty.

Influências e exemplos

Do lado paterno, a vida esteve cercada de privilégio, mas sem identificação. Rodrigo só conheceu essa família após os 18 anos e percebeu que não havia conexão real. Foi no lado materno que encontrou as referências que moldaram sua trajetória. Conheça as histórias:

o tio José Francisco de Assis começou como caixa no Bradesco e se aposentou como Diretor Regional, um exemplo de mérito e crescimento que até hoje inspira Rodrigo;

o padrinho Hélvio Tadeu tem uma história de superação notável: iniciou a vida profissional como funcionário da prefeitura e se reinventou, tornando-se consultor de empresas, professor da CDL-BH e da PUC Minas, palestrante, escritor e empresário respeitado. Além de ser uma referência profissional, ele também foi decisivo na vida pessoal de Rodrigo. Aos 13 anos, Hélvio lhe presenteou com o primeiro computador e um curso de informática na CDL, acompanhado da apostila de HTML que abriu as portas para o universo da tecnologia;

a própria mãe, Maria da Conceição Garcia, também é símbolo de superação ao ter sido uma das primeiras mulheres da periferia a cursar Engenharia Civil na UFMG.



“Esse tripé formado pelo meu tio, pelo meu padrinho e pela minha mãe é o que moldou a minha vida”, resume Rodrigo.

Família e dualidade: comercial e tecnologia

Hoje, Garcia é casado com a engenheira Nathália Barcala, formando a família Barcala Garcia. Tem três filhos: João Arthur (homenagem ao avô), Esther e o pequeno Francisco (homenagem ao tio), que está a caminho.

O sangue espanhol, a vivência na periferia e a necessidade de transitar entre diferentes tribos moldaram sua habilidade comercial. Esse é o “lado Garcia”. Já o “lado Digo” representa o nerd tecnológico, criativo e curioso, despertado pelo padrinho e fortalecido em anos de prática em SEO, programação e inovação.

“Essa dualidade entre o comercial e o tecnológico é a essência da minha trajetória”, resume.

TDAH e autoconhecimento

Aos 37 anos, Rodrigo descobriu o TDAH. A condição sempre trouxe impulsividade e desorganização, mas também um “superpoder” de criatividade. Ele atribui parte desse processo de autoconhecimento ao apoio super profissional do psicólogo Leonardo Perdigão e do psiquiatra Lucas Carneiro.

“Hoje quero ser uma voz ativa sobre esse tema, mostrando que é possível tratar, evoluir e prosperar sem vitimismo, com humildade e responsabilidade”, afirma.

Valores e visão de mundo

Rodrigo se define como conservador nos valores. Acredita na família, no trabalho e no capitalismo. Para ele, a meritocracia é caminho de crescimento, desde que acompanhada de condições mínimas de saúde, educação e segurança pública para todos.

Cristão, Garcia frisa que sua fé é viva e humana, sem radicalismo. “Não é sobre julgar quem se divorcia, quem se veste de forma diferente ou quem tem outra orientação sexual. É sobre acreditar em Deus e caminhar com propósito, sem hipocrisia”, ressalta.

Ele também se posiciona contra o vitimismo e o sindicalismo vazio, defendendo oportunidades reais como cotas sociais e bolsas para quem tem desvantagens concretas. “Mas acredito que o esforço, a dedicação e o mérito são o que fazem a vida mudar de verdade.” A trajetória de sua família mostra que o ponto de partida impacta, mas não condiciona o destino, o que realmente importa é a garra para lutar e evoluir.

Empreendedorismo e trajetória empresarial

Rodrigo já fundou diferentes empresas e também foi músico. Mas é na Netlinks que ele encontra o ápice: unir visão comercial e inteligência tecnológica para gerar resultados duradouros no marketing digital.

Sua segunda maior lembrança empreendedora remete à adolescência, quando montou um carrinho de cachorro-quente com o amigo Tiago Aspira. O objetivo era juntar dinheiro para investir em equipamentos de skate e música. “Ali aprendi a lidar com pessoas, cultivar autodisciplina e transformar criatividade em oportunidade.”

A amizade se prolongou. Aspira tornou-se cofundador da Netlinks e também tem uma carreira de sucesso como head de vendas em empresas como Rock Content, Conta Azul e Gupy. Hoje atua em sua consultoria de vendas, a Loboh.

Garcia também participou de grandes projetos de relevância nacional, entre eles Fiat, TV Band, Letras.mus.br e Méliuz.

O renascimento da Netlinks

Sua história, ele enfatiza, não é sobre herança, mas sobre renascimento. “Como uma fênix, eu me reinvento para liderar, inspirar e mostrar que é possível sair da periferia e conquistar o mundo.” A cultura da empresa nomeada de NTLK reflete esse processo: Nest (acolher ideias), Test (validar), Launch (executar) e Knowledge (aprender).

Como a fênix que inspira sua trajetória, Digo Garcia reposiciona a Netlinks: de agência de SEO a empresa de base tecnológica, pronta para a era da inteligência artificial Netlinks/Divulgação

A Netlinks passa agora por transformação para se tornar uma empresa de base tecnológica, com foco em autoridade digital e link building. Com DNA comercial e foco total em autoridade, a empresa ressurge mais forte, alinhada ao momento da inteligência artificial e às novas exigências do mercado.

O próximo capítulo é um novo modelo de negócios com os sócios Gabriel Raposo e Nathália Barcala, capaz de gerar resultados ainda maiores para os clientes, seja no SEO do Google, no GEO, no AEO da inteligência artificial ou em qualquer nova sigla que surgir. Trata-se de uma aposta de escala alinhada à era da inteligência artificial.

Impacto local e nacional

Além de reposicionar a empresa, Garcia busca construir um legado de impacto. O objetivo é ampliar os resultados entregues a clientes em todo o país, gerar novas oportunidades de emprego em Belo Horizonte e consolidar a capital mineira no mapa nacional da tecnologia e do SEO. Para sustentar essa transformação, a empresa passa a operar no Edifício Statement, o empreendimento mais moderno e futurista da cidade, situado na Av. do Contorno, 5.800, na Savassi. A região é considerada o coração do ecossistema de startups e abriga gigantes como Google, Hotmart e Sympla.

“A Netlinks vai revolucionar o mercado de autoridade digital, SEO e agência de link building. Nosso propósito é criar, evoluir e transformar. E essa é apenas a primeira cena dos próximos capítulos”, diz Rodrigo.

Rodrigo Garcia. Ou, para os mais próximos, Digo Garcia. Aos 40 anos, ele celebra um renascimento. E este é apenas o começo.