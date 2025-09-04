JAH expande franquias com SULTS e amplia padronização de operações

A Rede de franquias JAH, pioneira no modelo self-service de açaí e sorvetes no Brasil, aprimorou significativamente sua gestão e já chegou a ministrar 4.200 treinamentos em apenas seis meses com o apoio da plataforma SULTS.

Fundada em 2009 em Conselheiro Lafaiete (MG), a marca iniciou sua expansão estratégica sob o regime de franquias em 2015 sob a liderança de Rafael Corte, CEO e cofundador. Hoje, com sua internacionalização na Alemanha, a marca utiliza o SULTS para garantir a gestão eficiente e a padronização das operações em toda a sua rede de franquias.

O uso do software, que foi o primeiro CRM do JAH, se consolidou como a principal plataforma de gestão da empresa após adotarem outras de suas ferramentas. Segundo Rafael, o grande diferencial da empresa está no atendimento próximo e personalizado, além da capacidade de ajustar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente.

“A SULTS mantém essa humildade de querer estar do lado do cliente, oferecendo, ouvindo e estando aberta a construir essa parceria e relacionamento”, afirma Rafael, CEO e cofundador da rede de franquias.

Plataforma auxilia na visão estratégica dos negócios

No dia a dia, a plataforma está integrada a processos estratégicos da franqueadora, com 4.200 treinamentos ministrados por meio da capacitação de franqueados da UniversiJAH (a universidade corporativa). A rede de franquias registra um índice de 92,59% de satisfação no atendimento dos chamados, o que garante respostas rápidas e eficientes para as demandas das unidades.

A centralização dos processos por meio do SULTS também contribui para a manutenção da cultura da marca, mesmo com a expansão acelerada. Ao garantir que treinamentos, fluxos operacionais e comunicação estejam alinhados entre as unidades, a plataforma assegura que a essência do JAH seja preservada em todos os pontos de contato, desde o atendimento até a entrega final ao cliente.

Outro destaque da parceria é o ciclo contínuo de melhoria proporcionado pela análise de indicadores operacionais. A cada nova demanda registrada e solucionada, a franqueadora extrai aprendizados que alimentam novas decisões estratégicas. Essa inteligência de negócio, aliada à inovação constante da SULTS, permite que o JAH esteja preparado para se adaptar rapidamente às exigências do mercado.

A empresa já obteve um aumento de 427% no retorno sobre investimento (ROI), resultado da otimização dos fluxos de trabalho e da experiência do cliente.

E, para o futuro, a expectativa é de que essa parceria se fortaleça ainda mais, sempre pautada em propósito e crescimento mútuo.

“Desejo e espero que essa parceria venha a se prolongar bastante e acima de tudo, gerar excelentes resultados tanto para o JAH quanto para a SULTS”, conclui o CEO.