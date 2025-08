Vantagens da conexão VPN: proteção de dados e navegação segura

A conexão via Virtual Private Network (VPN) é um serviço que protege a navegação na internet, mantendo a privacidade do usuário e ocultando o endereço IP do dispositivo. No Brasil cerca de 60 milhões de pessoas já utilizam esse tipo de recurso para garantir mais segurança on-line.

Antes de entender a importância, é preciso saber o que é VPN, serviço que dentre os principais benefícios está a criação de uma conexão criptografada entre o dispositivo e um servidor remoto, impedindo que terceiros acessem os dados transmitidos. Em redes públicas, por exemplo, a VPN protege contra tentativas de roubo de informações por parte de hackers, já que torna o tráfego invisível para agentes maliciosos.

O serviço também evita o rastreamento de histórico de navegação, bem como o roubo de dados pessoais e financeiros. Em compras on-line, a VPN reduz o risco de redirecionamento para páginas falsas, oferecendo uma camada extra de proteção ao utilizar o cartão de crédito.

Como funciona o tunelamento VPN

Ao conectar um dispositivo a um servidor, são utilizados protocolos criptográficos que impedem o monitoramento das informações trocadas. Esses dados são fragmentados em pequenos pacotes e encapsulados em uma camada protetora, formando o chamado “túnel VPN”, cuja principal função é garantir a segurança durante a transferência de dados.

O OpenVPN, padrão de criptografia mais popular do mundo, oferece equilíbrio entre velocidade e segurança. Ele pode ser utilizado em conexões TCP ou UDP e é amplamente adotado em diferentes plataformas.

Navegação segura e acesso a conteúdos restritos

Outro diferencial da VPN é a possibilidade de acesso a conteúdos e serviços indisponíveis na localização do usuário. Ao se conectar a servidores de outros países, é possível visualizar catálogos exclusivos de plataformas de streaming, além de jogos, sites e demais serviços restritos regionalmente.

Esse tipo de navegação anônima ajuda a proteger a identidade do usuário, o que amplia a segurança e a liberdade digital.

Tipos de VPN

VPN pessoal : mais comum entre usuários domésticos, permite conexão direta a um provedor de VPN com foco em privacidade e proteção de dados.

VPN corporativa : usada por empresas para integrar filiais e compartilhar sistemas com segurança.

VPN de acesso remoto: possibilita que funcionários acessem redes corporativas com segurança a partir de qualquer local, por meio de softwares específicos.

Como contratar um serviço de VPN confiável

