Puket adota SULTS para fortalecer a gestão e crescer no mercado de franquia

A Puket, parte do Grupo Uni.co, é uma das marcas mais icônicas do varejo brasileiro, com um portfólio que atrai mais de 3 milhões de consumidores por ano. Com mais de 200 unidades em operação, a empresa se destaca não apenas pela qualidade dos produtos, mas também por adotar um modelo de gestão eficiente que sustenta sua expansão.

Para garantir um crescimento constante e estruturado, o Grupo Uni.co implementou o SULTS, um sistema de gestão voltado para redes de franquias.

“Hoje, utilizamos quase todos os módulos da plataforma. Conseguimos centralizar os dados dos franqueados em um só ambiente, ter visibilidade clara do número de lojas ativas, acessar informações relevantes com facilidade e agilizar a comunicação”, comenta Caroline Santos da Silva, Analista de Projetos do Grupo Uni.co.

Com o uso do SULTS, a Puket conseguiu integrar diferentes funções operacionais em um único sistema, tornando a comunicação entre franqueadora e franqueados mais fluida e eficaz.

A plataforma contribuiu para a eficiência da gestão, e também para a padronização da experiência da marca em todas as unidades. O sistema se consolidou como um recurso estratégico para a expansão da rede, ao proporcionar maior controle sobre a operação e garantir consistência na qualidade das franquias.

Esse alinhamento tem sido fundamental para o crescimento da Puket no setor de franquias, permitindo à marca manter os altos padrões que a consolidaram como referência no mercado.

“O SULTS tem sido fundamental para a nossa expansão. Ao integrar diversos processos em uma única ferramenta, conseguimos otimizar nossa estrutura interna, melhorar a comunicação e continuar crescendo de forma controlada”, finaliza Caroline Santos da Silva.