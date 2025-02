Confira quais vão ser as datas de pagamento da Bolsa Família este ano

O Bolsa Família representa o maior programa de transferência de renda do Brasil, com reconhecimento internacional por sua eficácia em retirar milhões de famílias da situação de pobreza extrema.

Iniciado em 2003, já passou por diversas modificações, ao longo destes 22 anos, que expandiram os benefícios destinados às famílias em condição de vulnerabilidade social. Quanto menor a renda familiar e maior o número de integrantes, mais prioritário se torna o grupo para aprovação no programa. Atualmente, mais de 20 milhões de famílias são contempladas mensalmente com o benefício

O calendário Bolsa Família 2025 foi estruturado para funcionar durante as duas últimas semanas do mês, com distribuição realizada pela Caixa Econômica. Cada núcleo familiar possui um representante que é o titular do benefício.

A organização do calendário é baseada na identificação deste representante. Isto ocorre porque, em cada dia útil, um final de NIS (Número de Identificação Social) específico recebe o pagamento.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Os requisitos que determinam quem tem direito ao Bolsa Família são estabelecidos por legislação específica. Na avaliação realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), são elegíveis aqueles que:

possuem cadastro ativo no Cadastro Único, com informações precisas e atualizadas;

apresentam renda mensal por pessoa da família inferior a R$218.

Vale ressaltar que o registro no Cadastro Único não garante inclusão automática no programa. A família que atende aos critérios do Bolsa Família precisa dirigir-se a um centro de cadastramento ou unidade de assistência social do município (CRAS) para realizar sua inscrição no programa.

É fundamental manter os dados cadastrais, familiares e financeiros, atualizados no Cadastro Único a cada 2 anos para assegurar a continuidade do benefício.

Como é feito o cálculo da renda familiar?

O cálculo da renda familiar é efetuado através da soma total dos rendimentos de todos os membros da família, dividindo este valor pelo número total de integrantes do grupo familiar. Exemplo: em uma família com sete pessoas, onde apenas um membro recebe renda equivalente a um salário mínimo (R$1.412), a renda per capita resulta em R$201,71.

Já as famílias constituídas por uma única pessoa, denominadas unipessoais, são elegíveis para o programa, embora recebam classificação secundária na ordem de prioridade. É importante ressaltar que existe uma limitação estabelecida: o percentual máximo de famílias unipessoais não pode ultrapassar 16% do total de beneficiários em cada município.

Veja os grupos de prioridade:

núcleos familiares com crianças, adolescentes e jovens com idade até 18 anos;

grupos familiares que apresentam menor renda per capita;

famílias que possuem gestantes entre seus membros;

pessoas em situação de rua.

Valor do Bolsa Família

Atualmente, cada grupo familiar recebe aproximadamente R$680 mensais, valor que contempla tanto o benefício base quanto os adicionais complementares. A estruturação do programa ainda prevê que famílias com maior número de integrantes recebam valores superiores de benefício.

Esta configuração de pagamento deve ser mantida no calendário Bolsa Família 2025. Entenda como funciona atualmente:

valor base garantido de R$600,00 para todos os beneficiários;

adicional de R$150,00 para cada criança de 0 a 6 anos na família (Benefício Primeira Infância);

complemento de R$50,00 por integrante entre 7 e 18 anos, incluindo gestantes (Benefício Variável Familiar);

acréscimo de R$50 destinado a bebês com até 6 meses de idade (Benefício Nutrizes).

Confira o calendário Bolsa Família 2025

O cronograma do Bolsa Família 2025 é estruturado considerando o dígito final do NIS do responsável familiar. Esta numeração está disponível no cartão do programa e pode ser consultada através do App Meu CadÚnico.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica mediante depósito na conta poupança digital do Caixa Tem. As transferências são efetuadas durante as duas últimas semanas úteis do mês..

Embora o calendário Bolsa Família 2025 oficial ainda não tenha sido divulgado, é possível estabelecer uma previsão baseada nos critérios estabelecidos.

O calendário Bolsa Família 2025 foi estruturado para funcionar durante as duas últimas semanas do mês Divulgação

Restrições do Bolsa Família em apostas on-line

O Governo Federal estabeleceu que beneficiários do Bolsa Família vão ser impedidos de utilizar os recursos recebidos em apostas on-line. Esta medida foi implementada visando salvaguardar os recursos assistenciais e garantir que o programa cumpra efetivamente seu papel de apoio às famílias em vulnerabilidade.

Para evitar irregularidades, vai ser implementado o bloqueio de sites de apostas, e as operadoras autorizadas deverão adotar mecanismos para impedir a utilização de meios de pagamento vinculados ao Bolsa Família. O governo também vai disponibilizar dados dos beneficiários às empresas de apostas para restringir o acesso aos jogos.

Tire suas dúvidas sobre o programa

Veja as respostas para as principais dúvidas a respeito do programa.

O Bolsa Família tem o décimo terceiro?

O programa não contempla décimo terceiro salário. Esta modalidade de pagamento foi implementada exclusivamente em 2019, através de medida provisória que não teve continuidade nos períodos subsequentes.

Onde consultar o Bolsa Família?

O Bolsa Família pode ser consultado através do aplicativo oficial do programa, disponibilizado gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Para verificar a situação do benefício, os usuários também podem utilizar a Central de Atendimento pelo número 111, ou acessar o Atendimento Caixa ao Cidadão. Para esta última opção, é necessário ligar para 0800 726 02 07, seguir o menu digital pressionando 21, depois 2 e 3, e finalmente informar seu número NIS.

Uma alternativa adicional para consulta é através do aplicativo ou portal do Cadastro Único. Veja como baixar o aplicativo:

navegue até a loja de aplicativos do seu smartphone Android ou iOS;

digite "Bolsa Família" na barra de pesquisa;

selecione o aplicativo oficial com ícone branco e nome "Bolsa Família";

toque em "Instalar" e espere a conclusão do download;

após a instalação, pressione "Abrir" para iniciar o aplicativo.

Como consultar o Bolsa Família pelo WhatsApp?

Para acessar informações pelo WhatsApp, você pode adicionar o número oficial da Caixa (0800 104 0104) aos seus contatos e verificar o calendário de pagamentos.

Outra maneira é adicionar o número +55 61 4042 1552, que pertencente ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Neste contato é disponibilizado atendimento humanizado das 7h às 19h, fornecendo informações sobre cadastro, valores, datas de pagamento e outras dúvidas.

Como consultar pelo Aplicativo Caixa Tem?

Os beneficiários têm a opção de verificar saldo e datas de pagamento do Bolsa Família através do Caixa Tem. O aplicativo disponibiliza acesso ao calendário e diversas funcionalidades bancárias, incluindo pagamentos e transferências.

Qual o site oficial do Bolsa Família?

O portal oficial do programa pode ser acessado pelo endereço: https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia. Nesta url, encontram-se informações sobre calendário de pagamentos, critérios de elegibilidade e procedimentos de inscrição.

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família?

Caso tenha sido aprovado, a pessoa recebe uma correspondência oficial informando a confirmação do seu cadastro. Na ausência desta comunicação, recomenda-se procurar o departamento do Bolsa Família no CRAS do seu município.

Existem também outras formas de verificar sua aprovação ou consultar o status do seu benefício:

Aplicativo do Bolsa Família: faça o download e acesse utilizando suas credenciais;

Central de atendimento da Caixa: entre em contato pelo número 111;

Atendimento Caixa ao Cidadão: contate através do número 0800 726 0207.

Como saber se o auxílio foi cancelado ou bloqueado?

Para confirmar se houve cancelamento ou bloqueio do Bolsa Família, observe as seguintes orientações:

Consulte pelo aplicativo do Bolsa Família: acesse o aplicativo para verificar o status do benefício;

Recebimento de SMS: em caso de cancelamento ou bloqueio, você vai receber uma mensagem SMS do Ministério da Cidadania com orientações para reintegração ao programa.