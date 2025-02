Conheça empreendimento de alto luxo, em SP, assinado pela grife Armani

Localizado no bairro Jardim Guedala, em São Paulo, o Vista Cyrela Furnished by Armani é um empreendimento que reúne apartamentos de altíssimo padrão. A estrutura combina design italiano, luxo e uma localização privilegiada com vista deslumbrante.

O Vista Cyrela Furnished by Armani é fruto de uma parceria entre a renomada incorporadora Cyrela e a grife italiana Armani/Casa, que conta com sofisticação e exclusividade em cada detalhe.

O projeto tem no escopo apartamentos espaçosos, proporcionando uma experiência única, unindo design e conforto, redefinindo o conceito de exclusividade e luxo. O empreendimento marca a chegada de uma das grifes mais sofisticadas do mundo para o mercado imobiliário brasileiro.

Veja a seguir as principais características do Vista Cyrela Armani:

Torre única: chamada Torre Venezia, com 206 metros de altura, uma das mais altas de São Paulo;

Unidades exclusivas: são 94 apartamentos, distribuídos em 53 andares;

Vista incrível: área verde equivalente a 5 parques Ibirapuera;

Áreas comuns decoradas pela Armani: espaços exclusivamente mobiliados pela Armani/Casa.

Conheça os detalhes dos apartamentos do Vista Cyrela

O Jardim Guedala é uma área de mobilidade privilegiada, permitindo acesso rápido a outras regiões importantes da cidade Cyrela

Os apartamentos foram projetados para oferecer conforto e requinte. Com plantas que variam de 464 m² a 883 m², as unidades atendem às mais altas exigências de espaço e sofisticação.

Visando a funcionalidade e beleza, cada detalhe foi pensado para criar uma atmosfera acolhedora e sofisticada. Veja a seguir os detalhes dos apartamentos:

Diferenciais dos apartamentos

Tipo:

área: 464 m² ou 515 m²;

4 suítes, living amplo, terraço gourmet com ponto para churrasqueira, suíte master com 2 banheiros, hall privativo e até 6 vagas na garagem.

Gardens:

área: 639 m²;

ambientes integrados com acesso a áreas externas privativas.

Coberturas Duplex:

áreas variando entre 717 m² e 883 m²;

projetos diferenciados com espaços distribuídos entre dois pavimentos, perfeitos para quem busca exclusividade máxima.

Área de lazer

Um dos grandes diferenciais do Vista Cyrela Armani está na área de lazer. Localizada no 44º andar da Torre Venezia, o espaço oferece uma experiência única de bem-estar e lazer, com uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Confira o que os moradores vão encontrar no espaço:

Piscina coberta e jacuzzi: para momentos de relaxamento com vista privilegiada da cidade;

Sauna seca e espaço para massagem: garantindo saúde e bem-estar;

Academia completa: equipada com equipamentos modernos para treinos diários;

Lounge exclusivo: espaço para momentos de descontração ou reuniões informais;

Quadra de tênis: opção esportiva que agrega valor ao estilo de vida dos moradores.

Apartamentos no bairro Jardim Guedala

Os apartamentos contam com living amplo e bem iluminado, terraço gourmet com infraestrutura para churrasqueira e mais Cyrela

O Vista Cyrela Furnished by Armani está localizado na Avenida Lopes de Azevedo, 46, no Jardim Guedala, um dos bairros mais nobres e tranquilos de São Paulo. Conhecido por suas ruas arborizadas e infraestrutura de alto padrão, o bairro oferece uma localização estratégica, com fácil acesso a importantes regiões da cidade. Veja as vantagens que o bairro oferece:

Proximidade com a natureza: vista privilegiada para uma área verde com mais de 5 milhões de m², incluindo o Parque Alfredo Volpi;

Infraestrutura completa: comércio, serviços e restaurantes sofisticados próximos;

Mobilidade: acesso rápido às principais vias da cidade, como a Marginal Pinheiros;

Educação e saúde: escolas e hospitais de excelência na região.

Veja 5 diferenciais do Vista Cyrela Furnished by Armani

Por que escolher o Vista Cyrela Armani? Confira 5 motivos:

Design exclusivo: todas as áreas comuns foram decoradas pela grife Armani/Casa, garantindo um ambiente sofisticado e único; Vista privilegiada: apartamentos com vista para uma das maiores áreas verdes da cidade, trazendo paz e bem-estar para o dia a dia; Localização estratégica: o Jardim Guedala é um dos bairros mais desejados de São Paulo, que combina tranquilidade e fácil acesso a serviços; Lazer completo: espaço planejado para proporcionar conforto e momentos de relaxamento. Segurança e privacidade: projeto com hall privativo, controle de acesso moderno e poucas unidades por andar.

Tire suas dúvidas sobre o empreendimento

1. Quando será a entrega do Vista Cyrela Furnished by Armani?

A previsão de entrega é para julho de 2029.

2. Onde está localizado o empreendimento?

O endereço é Avenida Lopes de Azevedo, 46, no Jardim Guedala, São Paulo.

3. Quais são os tamanhos das plantas disponíveis?

As plantas variam de 464 m² a 883 m², com opções de apartamentos tipo, gardens e coberturas duplex.

4. Quem são os responsáveis pelo projeto?

O Vista Cyrela Armani é uma parceria entre a Cyrela e a grife italiana Armani/Casa.

5. Como agendar uma visita?

Entre em contato diretamente com a construtora para agendar sua visita.

Entenda como agendar uma visita

A iApartamentos é uma imobiliária especializada em imóveis de luxo e alto padrão em São Paulo. O portfólio da imobiliária reúne empreendimentos selecionados que aliam sofisticação, design contemporâneo e localizações privilegiadas na cidade. Com ampla experiência no mercado de alto padrão, oferecem um atendimento exclusivo, profissional e totalmente seguro.

O Vista Cyrela Furnished by Armani é um empreendimento que combina design, luxo e localização privilegiada. Com opções de apartamentos amplos e áreas de lazer exclusivas, este projeto redefine o conceito de morar bem em São Paulo.

Agende uma visita e conheça todos os detalhes desse projeto icônico. Não perca a oportunidade de morar em um dos endereços mais desejados da cidade!

Entre em contato agora e descubra tudo o que o Vista Cyrela Furnished By Armani e a iApartamentos têm a oferecer. O lar dos seus sonhos de alto padrão está à sua espera!