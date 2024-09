À medida que as organizações buscam maneiras de otimizar suas estratégias de marketing, a necessidade de ferramentas que ofereçam maior controle e personalização se torna cada vez mais evidente. O SULTS Marketing foi desenvolvido para atender a essa demanda, trazendo uma nova abordagem para a criação e gestão de materiais promocionais.



Uma das suas principais vantagens é o controle detalhado sobre as permissões de edição. Com a plataforma é possível definir precisamente o que os usuários podem alterar – desde o conteúdo e a fonte até a cor e o tamanho dos elementos. Isso garante que todos os designs produzidos estejam alinhados com a identidade visual da marca, um aspecto que pode ser difícil de manter com ferramentas como o Canva, que não oferecem o mesmo nível de controle sobre a padronização.



Criação de artes personalizadas com facilidade



O SULTS Marketing oferece uma ferramenta de edição intuitiva que permite criar artes do zero com um sistema de arrastar e soltar. Ficou muito mais fácil inserir imagens, textos e molduras, garantindo que cada design atenda às diretrizes estabelecidas pela marca. Veja as principais ferramentas que permitem a facilidade na hora na edição:



Molduras dinâmicas para designs



Essa ferramenta conta com a funcionalidade de molduras dinâmicas, que podem ser ajustadas para adaptar automaticamente as fotos ao formato escolhido, seja circular, quadrado ou outro. Esse recurso assegura uma integração perfeita das imagens nos designs, mantendo a consistência visual das campanhas e facilitando a personalização do conteúdo para diferentes unidades da empresa.



Controle total sobre a personalização



Uma das principais vantagens do SULTS Marketing é o controle rigoroso sobre as permissões de edição. É possível definir o que os usuários podem alterar – desde o conteúdo e a fonte até a cor e o tamanho. Isso assegura que todos os designs criados dentro da plataforma mantenham a integridade da identidade visual da sua marca, algo que muitas vezes é um desafio ao usar ferramentas genéricas como o Canva.



Gestão de materiais com eficiência



A estrutura organizacional do SULTS Marketing é ideal para empresas que precisam gerenciar um grande volume de designs. Na ferramenta é possível criar e organizar pastas, subpastas e coleções. Defina prazos e controle de acesso para garantir que cada material esteja disponível conforme necessário. Além disso, o recurso de upload em massa permite adicionar vários arquivos simultaneamente, economizando tempo e facilitando a organização.



Fluxos de aprovação e colaboração



O fluxo de aprovação integrado no SULTS Marketing permite que os designs sejam revisados e aprovados de forma colaborativa. Com a ferramenta é possível enviar designs para validação, inserir comentários e editar conforme necessário antes da aprovação final. Isso tudo mantém a colaboração entre membros das equipes e garante que cada arte esteja alinhada com os padrões da marca.



Exportação diversificada



Para atender às necessidades de uso digital e impresso, a ferramenta de Marketing SULTS oferece exportação em vários formatos, incluindo PNG, JPEG e PDF. Isso garante que seus designs possam ser utilizados em diferentes plataformas e meios, de acordo com a especificação da empresa.



Com o SULTS Marketing, é possível escalar a personalização dos materiais de marketing de maneira eficiente e alinhada às diretrizes da marca. Seus recursos facilitam a gestão de grandes volumes de conteúdo e a personalização escalável de materiais, economizando tempo e melhorando a eficiência.