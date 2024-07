Durante a pandemia, o consumo de trabalhos audiovisuais coreanos cresceu muito no Brasil, ficando em 3º lugar no ranking de países que mais assistiram produções sul-coreanas em 2020

Possivelmente, você já ouviu falar sobre doramas, as famosas séries japonesas que tomaram conta da indústria cultural nos últimos anos. Com o tempo, não somente o Japão continuou a produzir esse conteúdo, mas também outros países da Ásia, como a Coreia do Sul e a China.



O significado da palavra dorama vem da palavra drama. Ou seja, essas produções costumam ter uma narrativa dramática e se assemelham levemente com as novelas brasileiras e séries norte-americanas.



Apesar de serem conhecidas como “novelas asiáticas”, o conteúdo apresenta mais um formato de seriado do que de novela. Cada país do leste asiático produz um tipo de dorama que mais representa a sua cultura e valores, trazendo elementos comuns do dia a dia. Um dorama sul coreano, por exemplo, tende a ter um estilo leve e cômico, enquanto os j-dramas costumam abordar assuntos mais sérios e dramáticos.



O início dos Doramas



Esse tipo de produção audiovisual surgiu no Japão durante a década de 1950 e era produzido e assistido pela televisão. Temas como a família, romances e relações interpessoais entre os personagens eram os mais comuns.



Posteriormente, na China, os C-dramas surgiram, e lá pelos anos 80, os k-dramas (doramas sul coreanos). Porém, durante esse tempo, essas produções eram mais conhecidas pelo leste asiático e não tinham uma força tão grande internacionalmente.



Como o Dorama se popularizou?

Em meados dos anos 2000, quando a cultura asiática cresceu muito com os animes (animações japonesas), outros itens midiáticos de países como Japão, China e Coreia do Sul começaram a ser procurados pelo resto do mundo. Consequentemente, nessa procura, os doramas foram encontrados e ganharam espaço na cultura pop.



Atualmente, nas principais redes de streaming, os doramas dominam parte da plataforma e fazem muito sucesso. Round 6, por exemplo, foi uma febre no Brasil, o que gerou até propaganda com a empresa de fast-food Burger King na Avenida Paulista.



O crescimento mundial dos Doramas

“Existem doramas que fazem muito sucesso nos seus respectivos países de produção e existem os famosos doramas de exportação”. A frase enfatiza como essa produção midiática virou um produto mercadológico. Em 2022, segundo uma pesquisa do governo da Coreia do Sul, o Brasil foi o 5º país que mais consumiu conteúdo asiático, principalmente por conta do Hallyu, ou seja, onda coreana.



Com a popularização do K-pop no Brasil, a busca por produtos de origem sul-coreana cresceu exponencialmente. E, principalmente durante a pandemia, o consumo de trabalhos audiovisuais coreanos cresceu muito no Brasil, ficando em 3º lugar no ranking de países que mais assistiram produções sul-coreanas em 2020, segundo o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul.



Como os streamings e a internet ajudaram no Hallyu?

O fandom dos doramas ajudou a mostrar para o mundo as suas produções favoritas, o que fez com que a comunidade tivesse um aumento significativo, rendendo até pesquisas acadêmicas.



Por serem oferecidos de forma fácil e prática, o acesso se torna frequente. O formato também contribui para que sejam conteúdos bons de se maratonar e, após o término de um, o telespectador almeja por mais. De acordo com um estudo feito pela Netflix, entre 2019 e 2022 o consumo desse tipo de conteúdo sextuplicou. E durante o primeiro semestre de 2023, cerca de 16 doramas chegaram no Top 10 produções mais assistidas no Brasil.



Esse mercado também influenciou na consolidação financeira de produtos de origem asiática. Atualmente, no Brasil, milhares de jovens estão interessados em consumir um mercado que era até então inexplorado.



A estrutura de um Dorama

Normalmente, doramas têm cerca de 60 a 40 minutos de duração por episódio e uma média de 20 episódios por temporada. As produções não costumam ter mais de uma temporada, mas pode acontecer, como no caso de Midnight Dinner: Tokyo Stories. A narrativa foca na relação entre os personagens e, a partir disso, segue um gênero, como romance, comédia, drama etc.



Os doramas, principalmente os sul-coreanos, expressam muito bem as emoções humanas. Tendem a ter um caráter envolvente e começo, meio e fim. Dividem-se em alguns tipos de acordo com o público-alvo, como séries que abordam o cotidiano, produções de época, suspense ou até histórias românticas. Além disso, os personagens são bem desenvolvidos e suas descrições demandam um tempo de duração.