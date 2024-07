O início de uma jornada



Nascido em uma família humilde em Santa Luzia (MG), o empresário, educador e consultor financeiro TFB®, André Filipe, sempre sonhou alto. Sua trajetória, marcada por desafios e conquistas, começou de forma modesta, mas logo se transformou em uma história de sucesso e impacto no mercado financeiro brasileiro.



Crescendo em um ambiente onde os recursos eram limitados, André aprendeu o valor do dinheiro, o que foi crucial para sua relação de proximidade e domínio sobre sua vida financeira. "Eu sabia que a educação financeira, para que eu tivesse total controle sobre os recursos limitados que possuía e o conhecimento sobre como funciona o mercado financeiro…me daria acesso ao dinheiro que não eu não tinha. Isso seria a chave para mudar minha vida e a de pessoas ao meu redor", relembra André.



Carreira profissional e experiências



Iniciando sua jornada profissional como menor aprendiz em uma farmácia, André rapidamente encontrou a sua verdadeira paixão no mercado financeiro. Aos 19 anos, deu início à sua carreira no setor, prestando serviços para alguns dos principais bancos e instituições do país. Sua competência e dedicação logo chamaram a atenção, resultando em um convite para trabalhar no Banco BMG, em São Paulo (SP).



Aos 23 anos, André foi promovido a gerente regional no Nordeste e conquistou o título de campeão nacional de rentabilidade pelo Banco BMG, em 2021. “Os 2 anos que passei em Recife (PE) foram intensos e gratificantes. Desde que alcancei esse marco, passei a desejar novos desafios. Então, decidi levar minha expertise, que gerava lucro a bancos e instituições financeiras, para gerar valor na vida de pessoas físicas, que não possuíam conhecimento e não sabiam como enriquecer utilizando o mercado financeiro”, conta André Filipe.



Mércuri Capital: empresa transforma vidas com educação financeira



Diante do desejo de contribuir com conhecimento para transformar a vida de pessoas comuns, nasceu a Mércuri Capital. A empresa oferece consultoria financeira e de investimentos, ajudando tanto aqueles com problemas financeiros quanto aqueles que buscam alcançar a liberdade através de rendimentos passivos.

Metodologia internacional e tecnologia são prioridades da Mércuri Capital



Um dos grandes diferenciais da companhia é o fato de seu fundador, com 8 anos de experiência no mercado, priorizar a utilização da metodologia internacional de gestão de ativos financeiros, chamada Asset Allocation, laureada dez vezes com o Nobel de Economia. Além disso, a Mércuri investe significativamente em tecnologia para garantir a privacidade dos seus clientes, personalizar o planejamento financeiro e mensurar os resultados de forma eficaz.



“Acredito que o conhecimento deve ser acessível a todos. Por isso, nosso objetivo é transformar vidas, proporcionando educação financeira e estratégias de investimento que realmente funcionem. Nossa missão é continuar ajudando as pessoas a superarem seus desafios e a alcançarem seus objetivos financeiros”, finaliza o expert.



André Filipe e a Mércuri Capital



