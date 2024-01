No dia 21 de dezembro, uma delegação liderada por oficiais de alto escalão de três departamentos do governo turco, sendo eles Mehmet Fatih Kacir, ministro da Indústria e Tecnologia; smail Hakk Musa, embaixador da República da Turquia na China; Zekeriya Çostu, vice-ministro da Indústria e Tecnologia; e Ahmet Burak Daglioglu, chefe do Departamento de Investimento da Presidência, fez uma visita à sede global da Omoda em Anhui, na China, para trocar pontos de vista e experiências. A delegação foi recebida calorosamente por Yin Tongyue, Presidente do Chery Group, Zhang Guibing, Presidente da Chery International, e Fenghuo Si, Vice-Presidente da Chery International e Diretor-Geral da Chery Company na Turquia. Os dois lados iniciaram um intercâmbio frutífero e amigável a respeito do desenvolvimento e planejamento de novos veículos elétricos na Turquia, compartilhando do comprometimento com a direção verde e a mobilidade de baixo carbono.

Acompanhados pelo Sr. Yin, Mehmet Fatih Kacir e sua delegação visitaram o salão de exposição tecnológica e a base de produção da Omoda. Eles se familiarizaram completamente com os avanços dos veículos cem por cento elétricos da Omoda no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, procedimentos de fabricação, entre outras coisas. Ele também teve a oportunidade de testar o mais novo modelo de veículo elétrico, o Omoda E5, no Centro de Testes de Longshan. O Sr. Kacir enalteceu o Omoda E5, reconhecendo sua nova tecnologia elétrica de ponta e seu design contemporâneo.

De acordo com os relatórios, o governo turco planeja alcançar seu pico de emissões de carbono até 2038 e conquistar a neutralidade de carbono até 2053. A Omoda, com sua nova e avançada tecnologia energética, revolucionou o paradigma da mobilidade, introduzindo uma abordagem mais sustentável e eficiente. Isso se alinha perfeitamente com a estratégia de desenvolvimento sustentável da Turquia e deverá catalisar a realização da meta ambiciosa da Turquia de alcançar a neutralidade de carbono até 2053.

De acordo com informações disponíveis, Mehmet Fatih Kacir assumiu o cargo de Ministro da Indústria e Tecnologia em 3 de junho de 2023. Ele é uma figura importante que lidera áreas críticas, como a transferência da tecnologia nacional e a transformação estratégica da Turquia. Desde que assumiu, Kacir conduziu iniciativas para o desenvolvimento da Turquia, incluindo a Estratégia de Indústria e Tecnologia de 2023, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial e a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Tecnológico. Esses esforços têm sido fundamentais para liderar a transição turca na direção do desenvolvimento econômico sustentável. Adicionalmente, ele iniciou o Projeto da Indústria Verde na Turquia. Tudo isso fez dele uma força motriz essencial por trás da busca da Turquia pelo desenvolvimento verde.

A Turquia ocupa uma posição significativa na estratégia de expansão global da Omoda.

A presença da Omoda na Turquia não só assegura a cobertura do mercado local, como também abre oportunidades para exportação para países da Europa e além. Com um forte comprometimento em localizar suas operações, a Omoda busca adaptar seus produtos e serviços ao framework legal e regulatório, às condições das estradas e ao comportamento do usuário na Turquia. Ao conduzir um rigoroso teste e desenvolvimento local, a Omoda se esforça para estabelecer um robusto ecossistema de vendas e serviços em colaboração com parceiros locais de primeiro escalão, assim, apoiando a transição elétrica da indústria automotiva turca.

Olhando para a frente, a Omoda está comprometida em solidificar sua competitividade internacional nas áreas das novas energias e da tecnologia inteligente. Sua missão é criar uma experiência de mobilidade mais verde e confortável, proporcionando soluções de mobilidade excepcionais para os clientes do mundo todo com produtos de ponta.

Sobre a Omoda

Por meio de profundos insights e contemplação das novas tendências que visam a juventude, a individualidade e a globalização, a Omoda se dedica a abraçar os consumidores globais pioneiros e a criar uma marca vanguardista para a vigorosa nova geração com uma atitude.

A Omoda entusiasticamente compreende as vidas da jovem geração global contemporânea e, incorporando uma identidade que "cruza" fronteiras, inicia um diálogo aberto com a geração emergente. Ao romper com a ordem do mundo real, a Omoda traz um design de ponta e uma tecnologia futurística para os jovens usuários da Geração Z, oferecendo a eles veículos estilosos que estão à frente de seu tempo.

No nome da "Omoda", o "O" representa surpresa e vitalidade, e também é o símbolo do elemento essencial da vida, o Oxigênio. "Moda" deriva de "Moderno", sugerindo as Tendências da moda e representando uma nova geração global de estilo de vida sustentável, uma personificação do estilo ecológico e avant-garde.

Aderindo a uma mentalidade de marca global, a Omoda criou de maneira inovadora o conceito do ecossistema "O-universe", um método único de comunicação entre a marca e os usuários, e um símbolo social exclusivo da Omoda. A meta é estabelecer uma conexão mais cordial com os usuários, abraçar uma cultura mais diversa e cocriar um estilo de vida desejável e moderno com os usuários.