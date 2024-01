Segundo a SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo), o setor varejista está passando por rápidas evoluções, principalmente impulsionadas pela inovação tecnológica e pelas mudanças nos padrões de consumo.

A adoção de novas tecnologias e estratégias não só é uma vantagem competitiva, mas também uma necessidade para atender às crescentes expectativas dos consumidores.

Pensando nisso, reunimos as principais tendências que os varejistas devem observar, além de ferramentas eficazes para implementá-las e para se posicionar de maneira estratégica no mercado competitivo de 2024.

Análise de dados avançada

A análise de dados avançada está se tornando cada vez mais importante para compreender os padrões de consumo complexos e prever tendências futuras.

O Looker Studio é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) que consegue transformar dados brutos em informações estratégicas para as empresas, ou seja, é uma ferramenta de inteligência de negócios.

Plataformas como essa, permitem uma compreensão mais profunda do comportamento do consumidor, possibilitando a identificação de padrões de compra, preferências e tendências, o que é fundamental para o sucesso de qualquer negócio.

Inteligência artificial para logística

A utilização de Inteligência Artificial (IA) na logística tem revolucionado a maneira como as empresas gerenciam suas cadeias de suprimentos.

A implementação da inteligência artificial (IA) no setor logístico está sendo incorporada através de uma variedade de tecnologias, incluindo sensores de Internet das Coisas (IoT), análise de grandes volumes de dados (big data), e programas avançados de gerenciamento.

Estas tecnologias têm a capacidade de reunir e analisar informações provenientes de várias fontes, como sistemas de localização de veículos, aparelhos para monitoramento de produtos, e sistemas para o controle de inventários.

Tecnologia de Realidade Aumentada (RA)

Varejistas precisam estar atentos, pois já há empresas que estão incorporando a RA para oferecer experiências imersivas de compras.

A Nike, por exemplo, incorporou a tecnologia de realidade aumentada (RA) para aprimorar a experiência de compra de seus produtos, especialmente calçados, através do recurso "Nike Fit".

Este sistema, que combina, RA, visão computacional e inteligência artificial, permite que os consumidores encontrem o tamanho ideal de calçado sem precisar experimentá-lo fisicamente.

Plataformas como o ARKit da Apple e o ARCore do Google são alternativas para desenvolver experiências de realidade aumentada personalizadas.

Gestão tecnológica e integrada

A digitalização e automação de processos são práticas que têm ganhado cada vez mais espaço no setor do varejo.

Essa junção entre gestão e tecnologia facilita a integração de diferentes áreas do negócio, automatizando tarefas do dia a dia, o que resulta em maior produtividade e redução de custos.

Para integrar tecnologia e gestão, empresas têm adotado sistemas de gestão centralizados, como o SULTS, que abrange todas as áreas do negócio, contando com módulos como:

- checklist: ideal para supervisão de unidades, auditoria de campo e consultoria de multilojas, aplicando checklists personalizáveis, é possível garantir a qualidade operacional e estratégica;

- universidade corporativa: esse módulo otimiza os treinamentos, possibilitando a criação de trilhas de conhecimento personalizadas e inserção de cursos e materiais, tudo isso online, facilitando o acesso e melhorando a qualificação dos colaboradores;

- disco virtual: ferramenta de armazenamento corporativo em nuvem, oferecendo um ambiente seguro e centralizado para os documentos. O sistema permite atribuir permissões específicas a colaboradores, garantindo acesso restrito a arquivos relevantes para cada área;

- comunicados: o principal objetivo da ferramenta é proporcionar uma comunicação interna sem ruídos, a fim de que todos os colaboradores selecionados sejam notificados quando disparados informativos essenciais para a leitura;

- CRM: ideal para gestão de leads de sua empresa, sendo indispensável para gerenciar interações, antecipar necessidades e desejos, otimizar a rentabilidade e personalizar campanhas de captação de novos clientes.

As tendências para o mercado varejista em 2024 refletem uma era de inovação tecnológica e mudança nos padrões de consumo.

A análise avançada de dados, inteligência artificial em logística, realidade aumentada e a gestão tecnológica integrada são cruciais para o sucesso nesse setor.

Essas tendências não apenas oferecem vantagens competitivas, mas também são essenciais para atender às expectativas dos consumidores, garantindo um posicionamento estratégico forte no mercado do varejo.