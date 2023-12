A FIFA, a entidade que governa o futebol mundial, anunciou um novo formato para o Mundial de Clubes que será implementado a partir de 2025.

Este torneio contará com a participação de 32 equipes de seis continentes diferentes e será realizado a cada quatro anos.

Este novo formato representa uma mudança significativa na estrutura do torneio, que anteriormente contava com apenas sete equipes e era realizado anualmente.

Explore agora a plataforma da Pinnacle para encontrar as melhores cotações nas apostas jogos futebol, além de muitas outras opções para você se divertir e jogar com mais emoção.

As equipes participantes

Nove equipes já garantiram sua vaga no torneio, incluindo Flamengo e Palmeiras. As vagas foram distribuídas da seguinte forma: Uefa (Europa) com 12 vagas, Conmebol (América do Sul) com 6, AFC (Ásia), CAF (África), e Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) com 4 cada, OFC (Oceania) com 1, e o país-sede com 1.

Esta distribuição de vagas reflete o desejo da FIFA de tornar o torneio mais inclusivo e representativo do futebol mundial.

Locais dos jogos

Ainda não foi definido um local para a realização do torneio. No entanto, é provável que o torneio ocorra na América do Norte, como um evento-teste para a Copa do Mundo do ano seguinte.

A escolha do local será crucial para o sucesso do torneio, pois terá um impacto significativo na logística do evento e na experiência dos jogadores e torcedores.

O número de equipes

O torneio contará com a participação de 32 equipes. Isso representa um aumento significativo em relação ao formato anterior, que contava com 24 equipes.

Este aumento no número de equipes permitirá que mais clubes de todo o mundo tenham a oportunidade de competir no mais alto nível do futebol de clubes.

O chaveamento do torneio

O chaveamento do torneio ainda não foi divulgado. No entanto, sabemos que o acesso para as confederações com mais de quatro vagas (Uefa e Conmebol) será para os campeões das quatro edições anteriores da principal competição de clubes da confederação e equipes adicionais a serem determinadas por um ranking de clubes com base no mesmo período de quatro anos (2021-2024).

Isso garantirá que as equipes mais bem-sucedidas durante esse período tenham a oportunidade de competir no torneio.

Em resumo, o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA promete trazer uma nova dimensão ao futebol de clubes.

Com mais equipes de diferentes partes do mundo, o torneio será uma verdadeira celebração do futebol global. Estamos ansiosos para ver como este novo formato irá se desenrolar e quais equipes irão se destacar na competição.

Última Copa no Catar

A última Copa do Mundo de Futebol aconteceu em 2022 no Catar. O torneio foi notável por sua programação única, sendo realizado no final do ano, ao invés do tradicional meio do ano, devido às condições climáticas do país anfitrião.

A competição foi intensa e repleta de momentos memoráveis. O campeão do torneio foi a Argentina, que conquistou o título após uma emocionante final contra a França, garantindo assim seu terceiro título mundial.