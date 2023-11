O mercado geek movimenta mais de R$ 20 bilhões por ano, e a rede de franquias Piticas desempenha um papel de protagonismo nesse setor aqui no Brasil. Com mais de 10 anos de história e mais de 300 unidades em todo o país, além de ser a marca oficial de produtos licenciados de empresas renomadas como Marvel, Disney, Naruto, Netflix e outras, a Piticas se estabeleceu como uma força influente no mercado.

Para manter seu crescimento, a Piticas investe constantemente em tecnologia de ponta, destacando-se como pioneira no uso de tecnologias como RFID (Identificação por Radiofrequência). Recentemente, a empresa deu um passo adiante ao centralizar várias tecnologias em um único local.

Para Vinicius Rosseti, CEO da Piticas, a adoção de uma plataforma que pôde centralizar ferramentas como checklist, universidade corporativa, chamados, comunicados, disco virtual, CRM para expansão, gestão de projetos e marketing foi um grande avanço no desenvolvimento e amadurecimento tecnológico da marca.

“O principal motivo para trazer a SULTS é que tínhamos várias ferramentas que realizavam várias tarefas diferentes. E queríamos unificar tudo isso em uma única plataforma. Assim, o SULTS trouxe essa solução para permitir que todos estejam no mesmo canal", afirma.

O impacto no relacionamento com o franqueado

A rede franqueada foi diretamente impactada com a adesão à nova tecnologia. A plataforma foi implantada com sucesso, sendo utilizada por mais de mil usuários internos, entre colaboradores da franqueadora e das unidades.

Com relação à implementação do software, Claudinei, franqueado da unidade Plaza Sul, relata:

"Só temos observado pontos positivos em todos os aspectos. Agora, podemos consolidar toda a documentação, gerenciar treinamentos e acompanhar lançamentos de produtos com facilidade. Não há mais dúvidas sobre onde encontrar informações, como estabelecer relacionamentos ou registrar reclamações. Tudo é feito por meio de um único canal, com respostas rápidas e controle."

O uso da tecnologia para reduzir custos e aumentar a eficiência

A Piticas substituiu mais de 10 ferramentas e plataformas diferentes, em um movimento que trouxe economia, tanto financeira quanto de tempo, além de um ganho notório, que impactou diretamente a venda das unidades. Sobre os benefícios dessa centralização, Vinicius Rosseti, CEO da Piticas, afirma:

“O SULTS trouxe economia nas ferramentas e também a oportunidade de sermos mais eficientes com o franqueado. Quando nos comunicamos de maneira rápida com eles, conseguimos ajudá-los a fazer compras e, consequentemente, a vender mais e isso acaba gerando um efeito positivo em nossas vendas também. Então acho que a principal diferença do SULTS é essa concentração da comunicação e como a gente consegue transformar isso em eficiência, e eficiência em economia.”

Além disso, os funcionários e franqueados relatam satisfação com o sistema. Após poucos meses de uso, soma-se mais de 10 mil conversas ativas na plataforma, 95 mil aulas assistidas, 1,5 milhões de downloads e 1000 checklists aplicados.

A Piticas mantém seu compromisso com a inovação, visando o contínuo êxito de suas unidades franqueadas e, adotando o SULTS, tem fortalecido ainda mais sua posição como líder indiscutível no mercado de moda geek no Brasil.