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Mutirão em Sabará oferece vagas para funções em fábrica de medicamentos

Oportunidades são para atuação no segundo turno e incluem cargos de operador de máquinas, embalador e auxiliar de almoxarifado, entre outros

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Repórter
16/09/2026 17:22 - atualizado em 16/09/2026 17:23

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Hipolabor
Para as funções de operador de máquinas, embalador, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de manipulação, é necessário ter ensino médio completo crédito: Hipolabor/Divulgação

A Hipolabor, empresa que fabrica medicamentos injetáveis genéricos, vai realizar, nesta sexta-feira (18), das 8h às 12h, um mutirão de empregos na unidade fabril de Sabará (MG). A ação busca contratar trabalhadores para diferentes funções operacionais, com oportunidades para operador de máquinas, embalador, transportador de cargas, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manipulação e auxiliar de limpeza.

Os interessados devem comparecer, durante o horário do mutirão, à unidade da Hipolabor em Sabará: rodovia BR-381, Km 12,3, no Bairro Borges. Para as funções de operador de máquinas, embalador, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de manipulação, é necessário ter ensino médio completo. Já para os cargos de transportador de cargas e auxiliar de limpeza, é exigido Ensino Fundamental.

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As atividades exigem disponibilidade para tarefas que demandam esforço físico e, de acordo com a função, vivência com movimentação de materiais, abastecimento e organização de cargas. Os contratados vão trabalhar das 16h47 à 1h55.

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A Hipolabor oferece transporte fretado para os colaboradores que atuam nesse horário, com rotas disponíveis para Santa Luzia, região Nordeste de Belo Horizonte e Sabará. Os profissionais selecionados terão a oportunidade de trabalhar em uma indústria farmacêutica com processos voltados à qualidade e segurança na produção de medicamentos.

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