Concurso premia fotos da cultura popular brasileira com até R$ 1,5 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fotógrafos amadores e profissionais de todo o Brasil já podem se preparar para registrar a riqueza cultural do país. A Wikimedia Brasil anunciou o início do Wiki loves cultura popular 2026, um concurso fotográfico internacional que premiará os melhores registros com vales-presente de até R$ 1,5 mil. As inscrições são gratuitas e acontecem de 9 de fevereiro a 9 de março.

A iniciativa, conhecida globalmente como "Wiki loves folklore", busca dar visibilidade às diversas manifestações culturais brasileiras. Qualquer pessoa pode enviar fotos, vídeos e áudios, sejam eles atuais ou de anos anteriores, para participar. O material selecionado enriquece o acervo do Wikimedia Commons, um repositório de mídia livre.

Leia Mais

O objetivo é ampliar a quantidade e a qualidade de materiais sobre cultura popular com licença Creative Commons. Isso permite que os registros de festas, danças, culinária e tradições sejam usados livremente em projetos educacionais e na Wikipédia, por exemplo, desde que a autoria seja creditada.

Um júri especializado avaliará os trabalhos com base na qualidade técnica, originalidade e utilidade documental. A fotografia vencedora da edição de 2025, intitulada "Malês e o levante africano", de Michelly Matos, retratou um integrante do Bloco Afro Tambores do Orum, de Goiânia (GO), e serve de inspiração para os novos participantes.

Categorias e prêmios do concurso

Neste ano, o concurso está dividido em seis categorias temáticas: culinária brasileira; danças, festivais e músicas; pessoas, conhecimentos e atividades; roupas e fantasias; tradições, rituais e expressões orais; e artes cênicas. A melhor imagem de cada uma delas receberá R$ 1 mil.

Haverá também um prêmio especial de R$ 1 mil para a melhor mídia que retrate a cultura de Minas Gerais, como parte da campanha Wiki loves Minas Gerais. O grande vencedor geral, com o melhor registro de todo o concurso, ganhará um vale-presente de R$ 1,5 mil. Os selecionados no Brasil também avançam para a etapa internacional.

Como participar

Para concorrer, o processo é simples. O interessado precisa apenas criar uma conta na plataforma Wikimedia Commons e enviar suas fotos, vídeos ou áudios por meio da página oficial do concurso. Não há limite de envios por participante, que pode concorrer em quantas categorias desejar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.