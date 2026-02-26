Concurso premia fotos da cultura popular brasileira com até R$ 1,5 mil
Concurso internacional busca os melhores registros da cultura popular brasileira; qualquer pessoa pode participar e as inscrições são gratuitas
compartilheSIGA
Fotógrafos amadores e profissionais de todo o Brasil já podem se preparar para registrar a riqueza cultural do país. A Wikimedia Brasil anunciou o início do Wiki loves cultura popular 2026, um concurso fotográfico internacional que premiará os melhores registros com vales-presente de até R$ 1,5 mil. As inscrições são gratuitas e acontecem de 9 de fevereiro a 9 de março.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A iniciativa, conhecida globalmente como "Wiki loves folklore", busca dar visibilidade às diversas manifestações culturais brasileiras. Qualquer pessoa pode enviar fotos, vídeos e áudios, sejam eles atuais ou de anos anteriores, para participar. O material selecionado enriquece o acervo do Wikimedia Commons, um repositório de mídia livre.
Leia Mais
-
Carnaval de BH já tem marchinhas que prometem animar a folia
-
Concurso de Marchinhas Mestre Jonas está de volta ao carnaval de BH
-
MG: seleção de atrações culturais para o Carnaval tem inscrições abertas
O objetivo é ampliar a quantidade e a qualidade de materiais sobre cultura popular com licença Creative Commons. Isso permite que os registros de festas, danças, culinária e tradições sejam usados livremente em projetos educacionais e na Wikipédia, por exemplo, desde que a autoria seja creditada.
Um júri especializado avaliará os trabalhos com base na qualidade técnica, originalidade e utilidade documental. A fotografia vencedora da edição de 2025, intitulada "Malês e o levante africano", de Michelly Matos, retratou um integrante do Bloco Afro Tambores do Orum, de Goiânia (GO), e serve de inspiração para os novos participantes.
Categorias e prêmios do concurso
Neste ano, o concurso está dividido em seis categorias temáticas: culinária brasileira; danças, festivais e músicas; pessoas, conhecimentos e atividades; roupas e fantasias; tradições, rituais e expressões orais; e artes cênicas. A melhor imagem de cada uma delas receberá R$ 1 mil.
Haverá também um prêmio especial de R$ 1 mil para a melhor mídia que retrate a cultura de Minas Gerais, como parte da campanha Wiki loves Minas Gerais. O grande vencedor geral, com o melhor registro de todo o concurso, ganhará um vale-presente de R$ 1,5 mil. Os selecionados no Brasil também avançam para a etapa internacional.
Como participar
Para concorrer, o processo é simples. O interessado precisa apenas criar uma conta na plataforma Wikimedia Commons e enviar suas fotos, vídeos ou áudios por meio da página oficial do concurso. Não há limite de envios por participante, que pode concorrer em quantas categorias desejar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.