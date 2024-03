O Ministério Público Federal (MPF) abriu nessa segunda-feira (18/3) inscrições para vagas de estágio nas áreas de direito, administração, ciências contábeis, comunicação social, engenharia civil e tecnologia da informação. Poderão participar da seleção estudantes matriculados em instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o MPF. O prazo vai até 18 de abril.

A seleção prevê uma reserva de 10% das vagas a pessoas com deficiência, 30% a pessoas negras e outros 10% a minorias étnico-raciais.

Os estudantes de graduação no curso de direito poderão concorrer a vagas nas cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. Já para os de pós-graduação, há oportunidades em Divinópolis, Juiz de Fora, Sete Lagoas e Uberaba. Os demais cursos terão vagas somente em BH.



A contratação de estagiários pelo Ministério Público Federal é feita mediante processos de seleção pública. Após o prazo de um mês para as inscrições, feitas por meio do site, onde está também o edital para cada vaga, será aplicado, presencialmente, uma prova objetiva em cada uma das cidades com vagas em disputa, no dia 28 de abril.

Benefícios

Os estagiários devem cumprir uma carga horária de quatro horas diárias. Eles recebem bolsa de R$ 1.027,82 para alunos de graduação e R$ 2.055,65 para estudantes de pós-graduação em direito.

Além disso, podem receber auxílio-transporte no valor de R$ 11,58 por dia de estágio presencial, e têm direito a 30 dias de férias para cada ano contratado, sem prejuízo da bolsa.