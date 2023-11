Oportunidades são abertas gradativamente ao longo do ano, conforme demanda das unidades municipais e com a saída de outros estudantes que já encerraram o contrato com a administração direta

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta segunda-feira (6/11) a abertura de 227 vagas de estágio. São 198 oportunidades voltadas para estudantes de ensino superior ou pós-graduação e outras 29 àqueles matriculados no ensino médio. As remunerações oscilam de R$ 549,78 a R$ 1.703,75, e a carga horária de trabalho diária é de 4 ou 6 horas.



Os interessados devem fazer a inscrição no Banco de Estágio 2023 até 20 de dezembro deste ano e aguardar contato da PBH. O cadastro é efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na Prefeitura, que, inclusive, é enviado para o endereço de e-mail informado pelo estudante. Vale dizer que o cadastro de 2022 não é válido para este ano, devendo o candidato, portanto, refazer o processo.

Os cursos mais recorrentes são: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências do Estado, Comunicação Social - Jornalismo, Gestão Pública, Gestão em RH, Educação física, Pedagogia e Publicidade e Propaganda. Para os cursos relacionados à Gestão Pública, Educação Física, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e áreas afins, a PBH possui vagas para contratação imediata.



A validade do estágio é de até dois anos. No entanto, os estudantes com algum tipo de deficiência têm participação assegurada até a conclusão do curso.



“As oportunidades são abertas gradativamente ao longo do ano, conforme demanda das unidades municipais e com a saída de outros estudantes que já encerraram o contrato com a administração direta. A convocação para os processos seletivos segue a ordem de inscrição e o perfil da vaga”, diz a PBH em comunicado.



Requisitos



Para participar do Banco de Estágio da PBH é preciso morar, preferencialmente, em Belo Horizonte, ter pelo menos 16 anos e estar matriculado e frequente em cursos de educação superior (de qualquer área ou período) educação profissional, ensino médio, educação especial ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público.



Remuneração



Médio/ Técnico (4 horas): R$ 549,78;

Superior (4 horas): R$ 786,70;

Superior (5 horas): R$ 983,40;

Superior (6 horas): R$ 1.180,06;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.703,75.

Outros benefícios são o recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.