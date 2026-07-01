Giro10 – Erramos
Giro10 errou no processo de checagem em algumas matérias enviadas ao Portal Terra
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O Giro 10 assume toda a responsabilidade pelos erros em alguns dos conteúdos produzidos pela nossa equipe e publicados exclusivamente no portal Terra. Estes erros ocorreram em função de falhas em nosso processo de checagem e liberação dos conteúdos criados com ajuda de ferramenta de inteligência artificial. Sabendo dos problemas decorrentes destas falhas, apresentamos as nossas desculpas e nos colocamos à disposição do Terra para quaisquer outros esclarecimentos que sejam necessários.
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Atenciosamente,
Carlos Vieira – Editor do Giro10