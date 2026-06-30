Como o protetor solar funciona: o escudo invisível que protege sua pele dos raios do sol

O protetor solar é um escudo invisível porque forma uma barreira quase imperceptível na pele, capaz de reduzir o impacto da radiação do Sol. Mesmo em dias nublados ou dentro da cidade, esse escudo continua relevante, já que parte dos raios ultravioleta atravessa as nuvens e alcança a superfície da pele. Assim, o produto não serve apenas para evitar vermelhidão na praia, mas para diminuir danos que se acumulam ao longo de anos de exposição.

Para entender por que especialistas insistem tanto no uso diário, é preciso olhar com mais atenção para o que acontece quando a pele fica desprotegida. A radiação ultravioleta interage com as células da camada mais superficial da pele, podendo causar queimaduras, manchas, alterações no DNA e, ao longo do tempo, aumentar o risco de câncer de pele. Assim, o protetor solar atua justamente para reduzir essa agressão, por meio de diferentes tipos de filtros que lidam com a luz de formas distintas.

O protetor solar é um escudo invisível porque forma uma barreira quase imperceptível na pele, capaz de reduzir o impacto da radiação do Sol – depositphotos.com / katia26



Como o escudo invisível do protetor solar age na pele?

O protetor solar combina ingredientes que atuam de maneiras complementares. Entre eles estão os filtros físicos, também chamados de minerais, como o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Essas substâncias formam uma camada sobre a pele que reflete e dispersa parte da radiação ultravioleta, funcionando como pequenos espelhos microscópicos. Por esse motivo, eram conhecidos antigamente por deixarem a pele esbranquiçada, embora as fórmulas atuais estejam mais discretas.

Além dos minerais, muitas fórmulas incluem filtros químicos. Diferentemente dos físicos, eles interagem com a radiação UV, absorvendo essa energia e convertendo-a em calor, que é disperso antes de causar parte dos danos celulares. Para isso, precisam estar bem distribuídos na superfície da pele e ter passado tempo suficiente após a aplicação para se fixarem adequadamente, em geral cerca de 15 a 30 minutos.

Na prática, boa parte dos protetores modernos é chamada de mista ou híbrida, justamente por unir filtros físicos e químicos na mesma fórmula. Essa combinação permite ampliar o espectro de proteção, melhorar a textura do produto e buscar maior conforto na pele, ponto importante para incentivar o uso diário.

O que significa FPS no protetor solar e por que ele é tão importante?

O FPS (Fator de Proteção Solar) é o número mais visível nas embalagens e está diretamente ligado à proteção contra os raios UVB, principais responsáveis pela vermelhidão e pelas queimaduras de Sol. O FPS não é uma barreira absoluta, mas um indicador de quanto tempo a pele leva para ficar vermelha com protetor, em comparação com o tempo sem proteção. Em termos simples, se uma pessoa começaria a ficar vermelha em 10 minutos sem protetor, com um FPS 30, em condições ideais, esse tempo teórico poderia chegar a cerca de 300 minutos.

Além do tempo, o FPS também está relacionado à quantidade de radiação que é barrada. Um FPS 15 filtra em torno de 93% dos raios UVB, enquanto um FPS 30 alcança aproximadamente 97%, um FPS 50 chega perto de 98% e um FPS 100 se aproxima de 99%. Isso mostra que o aumento de proteção não é proporcional ao número: a diferença entre 30 e 50 é pequena em termos percentuais, embora seja relevante para quem tem pele muito clara, histórico de câncer de pele ou doenças que aumentam a sensibilidade à luz.

FPS 15 : indicado principalmente para exposições breves no dia a dia, em peles menos sensíveis.

: indicado principalmente para exposições breves no dia a dia, em peles menos sensíveis. FPS 30 : considerado um patamar mínimo recomendado em uso urbano contínuo.

: considerado um patamar mínimo recomendado em uso urbano contínuo. FPS 50 : costuma ser preferido por pessoas de pele clara ou com maior risco para câncer de pele.

: costuma ser preferido por pessoas de pele clara ou com maior risco para câncer de pele. FPS 100: pode ser útil em situações de exposição intensa, em altitudes elevadas ou para grupos com indicação médica específica.

Por que é necessário reaplicar o protetor solar?

Mesmo com FPS alto, o produto não permanece estável na pele o dia inteiro. Suor, oleosidade natural, fricção da roupa, banho de mar, piscina e até o ato de enxugar o corpo com toalha removem parte do protetor. Além disso, muitos filtros vão perdendo eficiência com o passar das horas de exposição. Por isso, recomenda-se reaplicar a cada duas a três horas, e sempre após nadar, suar intensamente ou se secar.

Outra questão frequente é a quantidade aplicada, que costuma ser menor do que a usada nos testes de laboratório que definem o FPS. Quando a camada é fina demais, um protetor rotulado como FPS 50 pode, na prática, oferecer uma proteção equivalente a um FPS menor. A reaplicação regular ajuda a compensar essas perdas e a manter o escudo invisível funcionando de maneira mais próxima do esperado.

Aplicar o protetor em pele seca e limpa, antes da exposição. Usar quantidade generosa em todas as áreas expostas. Reaplicar a cada 23 horas, ou após água e suor intenso.

O FPS (Fator de Proteção Solar) é o número mais visível nas embalagens e está diretamente ligado à proteção contra os raios UVB, principais responsáveis pela vermelhidão e pelas queimaduras de Sol – depositphotos.com / VitalikRadko

Qual a diferença entre raios UVA e UVB e o que significam PPD e PA?

Os raios UVB são mais associados à queimadura solar imediata, aquela vermelhidão visível após poucas horas de praia ou piscina. Já os raios UVA penetram mais profundamente na pele, alcançando camadas onde se formam fibras de colágeno e elastina. A exposição repetida aos UVA está ligada ao envelhecimento precoce, ao aparecimento de manchas escuras e também ao aumento do risco de câncer de pele ao longo do tempo.

Por isso, além do FPS, muitas embalagens trazem outras siglas. O PPD (Persistent Pigment Darkening) é um índice que indica o nível de proteção especificamente contra os raios UVA. Em alguns produtos, essa proteção é indicada pelo sistema PA, seguido de sinais de + (como PA+, PA++, PA+++), em que mais sinais representam maior proteção contra UVA. Assim, um protetor com FPS 50 e alto PPD ou PA+++ oferece defesa mais equilibrada contra UVB e UVA, aspecto importante para reduzir tanto queimaduras quanto manchas e sinais de envelhecimento.

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O uso diário de protetor solar, com FPS adequado e boa proteção contra UVA, é uma das principais estratégias para reduzir o risco de câncer de pele e retardar os efeitos do envelhecimento relacionados ao Sol. Mesmo quando a exposição é curta, como o trajeto até o trabalho ou atividades comuns da rotina, a soma dessas pequenas doses de radiação, ao longo dos anos, torna o hábito de aplicar esse escudo invisível um cuidado relevante para a saúde da pele em qualquer fase da vida.