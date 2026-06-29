Por dentro da vida de Regina Casé, cercada de arte popular, achados raros e desejos do mercado de luxo brasileiro

Ao longo de décadas de carreira, a apresentadora e atriz Regina Casé construiu uma imagem pública que vai além da televisão e do cinema. Em reportagens de comportamento, decoração e cultura, sua relação com a arte aparece como um fio condutor que atravessa casas, cenários e escolhas de vida. A forma como organiza os ambientes em que mora e trabalha acabou se tornando um capítulo à parte de sua trajetória, aproximando o público do universo do colecionismo e da arte popular brasileira.

Programas de TV, quadros especiais e conteúdos de canais de estilo de vida já abriram as portas de suas residências no Rio de Janeiro, em Salvador e em outras propriedades espalhadas pelo país. Em todas essas aparições, um ponto em comum chama a atenção: a presença constante de peças de artistas populares, objetos devocionais e obras que dialogam diretamente com o cotidiano brasileiro. O que poderia ser apenas decoração transforma-se em um retrato afetivo do país, organizado em estantes, paredes e altares domésticos.

Começou sua carreira nos anos 70 e foi fundadora do lendário grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, celeiro de grandes talentos. Foto: instagram @reginacase

Arte popular brasileira como marca registrada

A palavra-chave para entender esse universo é arte popular brasileira. Em diferentes entrevistas, a rotina visual de Regina Casé aparece cercada por esculturas de madeira, cerâmicas coloridas, ex-votos, oratórios e imagens de santos, muitas delas produzidas por artistas do interior do Nordeste. Essas peças, frequentemente vistas em vídeos e fotos de suas casas, funcionam como uma espécie de mapa afetivo que conecta a artista a tradições regionais, romarias, festas religiosas e mercados de rua.

Esculturas de madeira talhadas à mão, muitas vezes com acabamento rústico, dividem espaço com presépios, figuras de barro e imagens sacras de diferentes tamanhos. A cerâmica popular, em especial a produzida em estados como Pernambuco, Bahia e Ceará, costuma ocupar mesas, aparadores e prateleiras, criando um cenário em que cada objeto carrega uma história de origem. Esse conjunto forma uma estética própria, em que o valor simbólico e cultural pesa tanto quanto qualquer cotação de mercado.

Nas reportagens que mostram esses ambientes, é comum que a câmera circule por salas cheias de cores, texturas e referências à cultura popular nordestina. As peças de arte sacra, por exemplo, aparecem não só como objetos de devoção, mas também como elementos centrais de composição, dialogando com tecidos, móveis antigos e obras contemporâneas. Nesse contexto, a casa deixa de ser apenas espaço privado e passa a funcionar como vitrine de uma certa visão de Brasil.

Como o colecionismo influencia as casas de Regina Casé?

O perfil de colecionadora de Regina Casé se reflete diretamente na forma como suas residências são organizadas. Em vez de ambientes minimalistas, o que se vê em fotos e gravações são espaços densos em referências, em que a arte popular brasileira convive com objetos de design, lembranças de viagens e peças herdadas de família. Esse estilo, frequentemente destacado em matérias de revistas de cultura e decoração, ajudou a consolidar a imagem da artista como alguém que vive cercada de arte em tempo integral.

Nas casas do Rio de Janeiro e de Salvador, por exemplo, a distribuição das obras segue uma lógica que mistura afeto, memória e curadoria. Determinados cantos são dedicados a esculturas de um mesmo núcleo de artesãos; em outros, imagens de santos dividem o espaço com fotografias, tecidos bordados e móveis garimpados. Assim, cada ambiente assume uma identidade estética própria, mas sempre ancorada na ideia de valorização da cultura nacional.

Objetos de arte sacra em destaque em salas e corredores;

Cerâmicas populares organizadas em grupos, criando ilhas de cor;

Esculturas de madeira posicionadas como pequenas instalações domésticas;

Peças nordestinas lado a lado com obras de arte contemporânea;

Elementos de design de interiores pensados para dialogar com esse acervo.

Essa combinação transforma cada casa em um cenário vivo, frequentemente usado como pano de fundo para entrevistas, participações em programas e conteúdos de redes sociais. Ao mesmo tempo, reforça o interesse do público por detalhes de decoração e por histórias ligadas à origem das peças.

Caso não fosse artista, Regina revelou que gostaria de ter sido professora ou cientista (física/química). Foto: instagram @reginacase

Entre arte popular, modernismo e mercado de leilões

A relação de Regina Casé com o colecionismo não se limita à arte popular. Ao longo dos anos, seu nome também apareceu associado ao interesse por arte contemporânea e pelo modernismo brasileiro. Nesse universo, artistas como Alfredo Volpi ocupam um lugar de destaque, tanto pela importância histórica quanto pela presença constante no mercado de leilões e feiras de arte no Brasil e no exterior.

De acordo com dados divulgados por casas de leilão e eventos do setor até 2026, obras de Volpi podem alcançar valores bastante variados. Peças menores, como guaches sobre papel, tendem a registrar preços mais acessíveis dentro do segmento, enquanto pinturas em têmpera sobre tela, especialmente das décadas mais reconhecidas pela crítica, atingem cifras significativamente mais altas. O tamanho, o período de produção e a relevância histórica da obra são fatores decisivos nessa variação.

Trabalhos de fases icônicas, como as famosas bandeirinhas, costumam ser mais disputados; Obras com boa procedência e documentação registram maior valorização em leilões; A participação em mostras importantes reforça a relevância histórica e o preço; O estado de conservação também pesa na formação do valor final.

Ao transitar entre o universo da arte popular e o da arte moderna e contemporânea, o perfil de colecionadora de Regina Casé espelha um movimento mais amplo do mercado de arte brasileiro, que hoje combina interesse por mestres consagrados e por artistas de território, muitas vezes vindos de comunidades tradicionais e periferias urbanas.

Trabalho na televisão, atuação cultural e interesse do público

A forma como Regina Casé se conecta com a arte tem relação direta com sua trajetória na televisão e em projetos culturais. Em diferentes fases de sua carreira, programas que apresentou deram destaque à diversidade regional, à música de raiz, às festas populares e a personagens anônimos do cotidiano brasileiro. Esse olhar para o país, transportado para dentro de casa, ajuda a explicar por que suas residências se tornaram tema recorrente em reportagens e quadros de entretenimento.

O público que acompanha seu trabalho demonstra interesse não apenas pelas produções audiovisuais, mas também pelos bastidores de sua vida doméstica: como as obras são escolhidas, de que forma são organizadas, que artistas estão expostos nas paredes e quais histórias acompanham cada objeto. Em matérias de comportamento e design de interiores, essas questões costumam aparecer como gancho para falar de colecionismo, mercado de arte e modos de viver a casa no Brasil contemporâneo.

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Desse modo, a trajetória de Regina Casé no universo das artes e do colecionismo acaba funcionando como ponto de encontro entre vida pessoal, estética e mercado. Suas casas, espalhadas por diferentes cidades, são apresentadas como espaços em que a arte popular brasileira ganha protagonismo, dialogando com o modernismo e com a produção contemporânea. Ao tornar visível esse repertório, a artista contribui para ampliar o interesse pela cultura nacional, pelos artesãos regionais e pelo papel da arte na construção dos ambientes em que se vive.