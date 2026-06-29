Espírito Santo além das praias óbvias: as 11 dicas turísticas que os locais evitam contar

O Espírito Santo ganha cada vez mais espaço entre os destinos turísticos do Sudeste brasileiro. Entre praias urbanas, montanhas de clima ameno e cidades históricas, o estado oferece opções variadas. Quem busca descanso, contato com a natureza ou passeios culturais encontra boas alternativas. Além disso, a boa infraestrutura rodoviária e a distância relativamente curta entre litoral e região serrana facilitam roteiros de poucos dias. Isso vale especialmente para quem parte de estados vizinhos.

Ao planejar uma viagem para o Espírito Santo, muitos viajantes priorizam a escolha das praias. No entanto, o estado também se destaca pela gastronomia típica, como a moqueca capixaba, e por rotas de agroturismo em pequenas propriedades rurais. Desse modo, a combinação de mar, montanha e boa culinária torna o turismo no Espírito Santo versátil. Ele se adapta a diferentes perfis de viajantes, de famílias a grupos de amigos.

Dicas turísticas no Espírito Santo: por onde começar?

Quem procura dicas turísticas no Espírito Santo costuma iniciar o roteiro por Vitória e Vila Velha, principais portas de entrada do estado. Vitória concentra o aeroporto e boa parte da rede hoteleira urbana. Por outro lado, Vila Velha reúne praias conhecidas, como Itapuã e Itaparica, além do Convento da Penha, um dos cartões-postais mais visitados. Em poucos dias, o visitante alterna passeios históricos, banhos de mar e caminhadas leves.

Entre os pontos mais procurados na capital, destacam-se a região da Enseada do Suá, a orla de Camburi e o centro histórico, com igrejas antigas e prédios bem preservados. Já em Vila Velha, o acesso ao Convento da Penha ocorre de carro, van ou pela trilha pavimentada, que oferece vista ampla da Baía de Vitória. Além disso, quem busca contato rápido com a cultura local costuma incluir paradas nas fábricas de chocolate e na produção de panelas de barro. Essas visitas enriquecem bastante o roteiro.

Quem procura dicas turísticas no Espírito Santo costuma iniciar o roteiro por Vitória e Vila Velha, principais portas de entrada do estado._depositphotos.com / snehitdesign

Quais são os principais destinos de praia no Espírito Santo?

As praias capixabas figuram entre os principais atrativos para o turismo no estado. No litoral sul, Guarapari surge como um dos destinos mais conhecidos. A cidade ganhou fama pelas areias monazíticas e pelas enseadas com características diferentes. Algumas praias recebem mais movimento, enquanto outras mantêm clima mais tranquilo. Destacam-se Praia do Morro, Bacutia, Meaípe e Peracanga, que oferecem infraestrutura de quiosques, bares e hospedagem variada.

Em seguida, ao seguir em direção ao norte, o viajante encontra municípios como Serra, Aracruz e Linhares, que oferecem praias mais sossegadas. Esses locais atraem quem prefere ambientes menos urbanos. Na Serra, Manguinhos recebe visitantes interessados em gastronomia à base de frutos do mar. Já Jacaraípe e Nova Almeida atraem praticantes de surf e pessoas que apreciam igrejas históricas próximas à orla. Em Aracruz, muitos turistas participam de passeios por aldeias indígenas e áreas de restinga. Assim, a experiência vai além do simples banho de mar.

Vitória e Vila Velha: praias urbanas e atrativos históricos.

praias urbanas e atrativos históricos. Guarapari: balneário com grande oferta de hospedagem e vida noturna.

balneário com grande oferta de hospedagem e vida noturna. Litoral norte: vilas de pescadores e praias mais tranquilas.

Turismo de montanha no Espírito Santo: vale incluir no roteiro?

Além do litoral, o turismo no Espírito Santo também explora com força as montanhas. A cerca de duas horas da capital, a região de Domingos Martins e Pedra Azul oferece clima mais ameno e hospedagens em estilo pousada. Nesse cenário, o visitante pratica atividades ao ar livre com facilidade. A Pedra Azul, dentro de um parque estadual, atrai praticantes de trilhas e observadores de paisagens. O local reúne mirantes naturais e rotas bem demarcadas, o que facilita a exploração segura.

O chamado circuito das montanhas capixabas reúne cidades que investem em agroturismo, produção de cafés especiais e cervejarias artesanais. Além disso, muitos destinos promovem festivais gastronômicos, principalmente em períodos de clima mais frio. Nessas cidades, a experiência geralmente inclui visita a propriedades rurais, degustações e caminhadas leves. Para quem organiza um roteiro mais longo, torna-se comum combinar alguns dias de praia com um fim de semana na serra. Assim, o viajante experimenta climas e paisagens bem diferentes na mesma viagem.

Reservar ao menos um dia inteiro para a região de Pedra Azul. Verificar previamente a abertura de trilhas e parques naturais. Incluir no roteiro pequenas propriedades de agroturismo.

Como organizar uma viagem turística pelo Espírito Santo?

O planejamento de uma viagem ao Espírito Santo depende principalmente da época do ano e dos objetivos da visita. Entre o fim da primavera e o verão, as praias recebem mais visitantes e a oferta de passeios de barco e atividades náuticas cresce bastante. Nessa fase, o viajante encontra programação agitada no litoral. Já entre o outono e o inverno, o fluxo aumenta nas montanhas. Esse movimento atrai quem prefere temperaturas mais baixas e ambientes rurais.

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Para aproveitar melhor o tempo, muitos viajantes dividem a hospedagem entre litoral e região serrana, o que reduz deslocamentos diários. Em termos práticos, vale reservar com antecedência em feriados prolongados. Nesses períodos, a procura por hotéis e pousadas cresce em Guarapari, Domingos Martins e Pedra Azul. Além disso, um planejamento básico de transporte contribui para uma experiência mais tranquila. Verificar condições climáticas e escolher atividades adequadas ao perfil de cada grupo também ajuda bastante. Desse modo, a viagem pelo Espírito Santo se torna mais organizada e prazerosa.