Discriminação pode atrasar diagnóstico de câncer em pessoas LGBTQIAPN+, apontam especialistas

A experiência de pessoas LGBTQIAPN+ em tratamento contra o câncer ainda é marcada por barreiras que vão além da doença. Especialistas em oncologia e saúde coletiva relatam que o preconceito, a desinformação e a falta de preparo das equipes de saúde podem interferir em todas as etapas do cuidado, desde a prevenção até o acompanhamento após o tratamento. Nesses casos, a discriminação afeta não só o acesso aos serviços, mas também a qualidade do atendimento.

Estudos nacionais e internacionais apontam que essa população tende a adiar consultas, exames de rotina e retornos médicos por medo de sofrer constrangimentos, piadas ou desrespeito à identidade de gênero e orientação sexual. Ademais, em muitos serviços ainda é comum o uso de linguagem inadequada, o desrespeito ao nome social e à identidade de gênero ou a suposição automática de heterossexualidade, o que cria um ambiente pouco acolhedor. Assim, esse cenário impacta diretamente o enfrentamento do câncer e a confiança nas instituições de saúde.

A experiência de pessoas LGBTQIAPN+ em tratamento contra o câncer ainda é marcada por barreiras que vão além da doença – depositphotos.com / marcbruxelle



Como a discriminação interfere no diagnóstico e no acesso ao tratamento de câncer?

A palavra-chave central nesse debate é discriminação no tratamento de câncer em pessoas LGBTQIAPN+. Quando existem barreiras de preconceito, a jornada do paciente até o diagnóstico costuma ser mais longa. Assim, pessoas LGBTQIAPN+ relatam evitar serviços de saúde após experiências negativas em consultas anteriores. Entre eles, comentários sobre sua aparência, questionamentos invasivos sobre vida íntima ou a recusa em reconhecer parceiros e parceiras como familiares.

Esse afastamento dos serviços tem impacto direto em doenças oncológicas, que dependem de diagnóstico precoce. Exames de rastreamento, como mamografia, Papanicolau e colonoscopia, muitas vezes são postergados. Homens trans, por exemplo, podem ter dificuldades em realizar exames ginecológicos por receio de situações de constrangimento. Mulheres lésbicas e bissexuais podem não receber orientações adequadas sobre câncer de colo de útero ou de mama por estereótipos de que não estariam em risco. Em consequência, tumores podem ser identificados em estágios mais avançados, com menores chances de controle da doença.

Especialistas em saúde pública destacam ainda que pessoas trans e travestis enfrentam desafios adicionais. A falta de integração entre serviços de hormonização, atenção básica e oncologia dificulta o acompanhamento de efeitos colaterais, interações medicamentosas e riscos específicos. Sem protocolos claros e sem capacitação, muitos profissionais hesitam em conduzir investigações diagnósticas, o que pode gerar atrasos e encaminhamentos inadequados.

De que forma o preconceito afeta a adesão ao tratamento oncológico?

Após o diagnóstico, a discriminação no tratamento de câncer em pessoas LGBTQIAPN+ pode se manifestar de diferentes formas no cotidiano dos hospitais e clínicas. Pacientes relatam situações como recusa de acompanhantes do mesmo gênero. Além disso, comentários sobre a aparência física durante a queda de cabelo, ou a invisibilização de vínculos afetivos não heteronormativos durante discussões sobre tomada de decisão terapêutica.

Esses episódios repercutem na adesão ao tratamento. A quimioterapia, a radioterapia e as cirurgias exigem presença frequente em serviços de saúde, acompanhamento multiprofissional e exposição constante a equipes distintas. Quando o ambiente é hostil, alguns pacientes passam a faltar a sessões, interromper medicações ou evitar relatar sintomas importantes, com receio de serem julgados. Isso pode levar a:

Aumento de efeitos colaterais não manejados, como dor, náuseas e fadiga;

Maior risco de descompensações clínicas e internações de emergência;

Menor eficácia do esquema terapêutico proposto pela equipe oncológica;

Impacto significativo na saúde mental, com quadros de ansiedade e depressão.

Profissionais de saúde mental que atuam em oncologia ressaltam que o estigma somado ao câncer potencializa o sofrimento. Quando a pessoa LGBTQIAPN percebe que precisa esconder quem é para ser tratada, a confiança na equipe se fragiliza, o que compromete o diálogo sobre dúvidas, medos, vida sexual, planejamento reprodutivo e outros aspectos fundamentais para um cuidado integral.

Quais são os impactos nos desfechos clínicos e na qualidade de vida?

As desigualdades no acesso e na permanência no cuidado oncológico se traduzem em diferenças concretas nos resultados. Assim, pesquisas em saúde mostram que barreiras sociais como homofobia, transfobia e bifobia estão relacionadas a diagnósticos tardios, menor controle de sintomas e piores indicadores de qualidade de vida entre pessoas LGBTQIAPN+ com câncer. A ausência de um ambiente acolhedor dificulta o autocuidado, a alimentação adequada, a prática de atividade física e o enfrentamento das limitações impostas pelo tratamento.

Fatores como desemprego, rompimento de laços familiares e exclusão social, que atingem de forma significativa parte da população LGBTQIAPN, podem ainda limitar o acesso ao transporte, à medicação de suporte e a consultas de acompanhamento. Em muitos casos, o hospital passa a ser o principal ou único espaço de rede de apoio, o que reforça a responsabilidade do sistema de saúde em garantir atendimento livre de discriminação.

A qualidade de vida em oncologia não se resume à resposta tumoral. Afinal, inclui bem-estar emocional, segurança, respeito à identidade e possibilidade de participação ativa nas decisões terapêuticas. Quando essa participação é enfraquecida por medo de julgamento ou invisibilização, a experiência de adoecimento se torna mais pesada e as chances de manutenção de projetos de vida após o tratamento diminuem.

As desigualdades no acesso e na permanência no cuidado oncológico se traduzem em diferenças concretas nos resultados – depositphotos.com / NatashaFedorova

Por que o atendimento humanizado e inclusivo é fundamental?

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de um atendimento humanizado e inclusivo como estratégia central para reduzir a discriminação no tratamento de câncer em pessoas LGBTQIAPN+. Atendimento humanizado, nesse contexto, envolve reconhecer o paciente em sua integralidade, respeitar identidade de gênero, nome social, orientações afetivo-sexuais e configurações familiares, além de garantir sigilo e escuta qualificada.

Algumas práticas consideradas essenciais incluem:

Uso correto de nome social e pronomes em prontuários, chamadas e conversas; Formulários de cadastro que incluam identidade de gênero, orientação sexual e campo para nome social; Ambiente físico com sinalização de respeito à diversidade, o que transmite segurança; Protocolos assistenciais que considerem necessidades específicas de pessoas trans, travestis e outras identidades; Atuação integrada entre oncologia, atenção básica, saúde mental e serviços especializados em saúde LGBTQIAPN.

Equipes bem preparadas conseguem identificar mais cedo sinais de sofrimento emocional, risco de abandono do tratamento e necessidades sociais, articulando apoio com assistentes sociais, psicólogos e organizações da sociedade civil. Esse tipo de cuidado favorece maior adesão às terapias, melhor manejo de sintomas e uma vivência de tratamento menos marcada por conflitos e constrangimentos.

Qual o papel das políticas públicas e da capacitação profissional?

Para enfrentar a discriminação no tratamento de câncer em pessoas LGBTQIAPN+, especialistas apontam que mudanças individuais não são suficientes. Assim, são necessárias políticas públicas que garantam acesso equitativo, financiamento adequado e fiscalização de práticas discriminatórias em serviços de saúde públicos e privados. Planos nacionais e estaduais de saúde LGBTQIAPN, quando implementados, orientam a criação de linhas de cuidado específicas e metas de redução de desigualdades.

A capacitação de profissionais é outro pilar central. Programas de educação permanente podem abordar diversidade sexual e de gênero, direitos humanos, linguagem respeitosa, atualização em protocolos clínicos e manejo de situações de discriminação. Essa formação deve envolver desde equipes médicas e de enfermagem até recepção, segurança e serviços administrativos, já que a experiência do paciente começa antes da consulta.

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Organizações da sociedade civil, conselhos profissionais e universidades também têm atuado na produção de materiais educativos, pesquisas e diretrizes, contribuindo para que a discussão sobre saúde LGBTQIAPN deixe de ser um tema periférico e passe a integrar a rotina dos serviços. Ao reduzir barreiras de preconceito, o sistema de saúde se aproxima do princípio da universalidade, permitindo que pessoas LGBTQIAPN com câncer tenham acesso a diagnóstico oportuno, tratamento adequado e acompanhamento contínuo, em condições de maior dignidade e respeito.