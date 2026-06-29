Lua de Morango: o que é o fenômeno e como observar o evento astronômico neste 29 de junho

A chamada Lua de Morango, que ganha destaque em reportagens de ciência e cultura todo mês de junho, costuma despertar curiosidade e algumas interpretações equivocadas. Afinal, o nome sugere uma Lua cor-de-rosa ou vermelha, mas, na prática, trata-se da Lua cheia de junho, observada como qualquer outra Lua cheia do ano, com brilho intenso e aparência geralmente esbranquiçada. O termo tem origem em tradições de povos nativos da América do Norte e não indica uma mudança física no satélite natural da Terra.

Entre esses povos, o destaque vai para as comunidades Algonquin, que viviam em regiões onde a colheita de morangos silvestres acontecia justamente nessa época do ano. A Lua cheia de junho marcava o período ideal para colher os frutos, motivo pelo qual passou a ser chamada de Strawberry Moon. Assim, o nome está diretamente associado ao calendário agrícola e às estações, e não a qualquer alteração real na cor ou na composição da Lua.

No Brasil, a Lua de Morango 2026 poderá ser observada a olho nu, sem necessidade de telescópios ou binóculos, na noite deste 29 de junho – depositphotos.com / Chayananelixir@gmail.com

O que significa, afinal, a Lua de Morango?

A expressão Lua de Morango é uma espécie de rótulo cultural para a Lua cheia que ocorre em junho no hemisfério norte. Tal como Lua do Lobo ou Lua da Colheita, usados em outros meses, ela faz parte de um conjunto de denominações tradicionais criadas para marcar fases do ano, ciclos da natureza e momentos de plantio ou colheita. No caso deste fenômeno de junho, a associação principal é com o período de abundância dos morangos silvestres, especialmente entre comunidades indígenas norte-americanas.

Com o passar do tempo, o termo foi adotado por astrônomos amadores, veículos de comunicação e calendários populares ao redor do mundo, ganhando espaço também no Brasil. Em português, a tradução direta Lua de Morango mantém a referência simbólica original. Apesar do apelo visual sugerido pelo nome, a aparência da Lua continua a mesma de qualquer fase cheia: um disco iluminado pelo Sol, cuja cor varia apenas devido às condições da atmosfera terrestre e à altura do astro no céu.

Por que a Lua de Morango parece mudar de cor?

Muitas pessoas associam a Lua de Morango a uma tonalidade avermelhada ou alaranjada, sobretudo quando o astro surge no horizonte ao anoitecer. Essa coloração diferente não está ligada ao nome tradicional, mas sim a um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera da Terra. Quando a Lua está baixa no céu, sua luz precisa atravessar uma camada de ar mais espessa antes de chegar aos olhos do observador.

Nesse trajeto mais longo, ocorre a dispersão da luz: os comprimentos de onda mais curtos, como o azul, são espalhados em várias direções pelas partículas de ar, poeira e poluição. Já os comprimentos de onda mais longos, como o vermelho e o laranja, tendem a atravessar a atmosfera com maior eficiência. O resultado é que o disco lunar pode parecer dourado, alaranjado ou até avermelhado, principalmente perto do horizonte, de maneira semelhante ao que acontece em certos pores do sol.

Outro elemento que costuma confundir quem observa o fenômeno é a chamada ilusão da Lua no horizonte. Visualmente, o satélite parece maior quando está nascendo atrás de prédios, montanhas ou árvores, embora o tamanho angular no céu praticamente não mude ao longo da noite. Trata-se de uma ilusão de óptica relacionada à forma como o cérebro compara o disco lunar com elementos do cenário, e não de um aumento real do diâmetro da Lua.

Como observar a Lua de Morango no Brasil em 2026?

No Brasil, a Lua de Morango 2026 poderá ser observada a olho nu, sem necessidade de telescópios ou binóculos, na noite deste 29 de junho. A principal recomendação é acompanhar horários de nascer da Lua para a região em que a pessoa se encontra, informação facilmente obtida em aplicativos de astronomia ou em sites de efemérides. Ademais, o ápice da iluminação da Lua de Morango se dará precisamente às 20h57 (horário de Brasília). O melhor momento para apreciar o fenômeno costuma ser logo após o pôr do sol, quando o céu começa a escurecer e o disco lunar surge no horizonte.

Para uma observação mais confortável, especialistas sugerem procurar um local com horizonte amplo e desobstruído, como praias, mirantes, campos abertos ou áreas elevadas em cidades. Um fator importante é a redução da poluição luminosa: quanto menos postes, letreiros e fachadas iluminadas estiverem por perto, mais fácil será notar detalhes da superfície lunar, como mares, crateras mais marcantes e variações de brilho. Em caso de céu nublado, o fenômeno pode ficar encoberto ou parcialmente visível.

Escolher um local com visão ampla do horizonte leste;

Consultar o horário exato do nascer da Lua;

Chegar alguns minutos antes para se adaptar à luminosidade;

Evitar luzes fortes diretamente no campo de visão;

Se possível, levar uma cadeira ou apoio para observar com calma.

Por que a Lua de Morango 2026 será uma Microlua?

Uma particularidade da Lua de Morango em 2026 chama a atenção de astrônomos: ela coincidirá com o período em que a Lua estará próxima do apogeu, o ponto mais distante de sua órbita em relação à Terra. Quando a Lua cheia ocorre nessa região da órbita, o fenômeno é conhecido popularmente como Microlua. Nessa configuração, o disco lunar aparenta um diâmetro ligeiramente menor e um brilho um pouco reduzido em comparação com quando está no perigeu, o ponto mais próximo.

Do ponto de vista visual, contudo, essa diferença é discreta. A olho nu, a maior parte das pessoas não percebe variações significativas no tamanho ou na intensidade do brilho. O contraste é mais evidente quando imagens de uma Microlua e de uma Superlua são comparadas lado a lado. Durante o nascer da Lua de Morango 2026 no horizonte, a ilusão de grandeza tende a se sobrepor a qualquer redução de tamanho ligada ao apogeu, reforçando a impressão de um disco grande e chamativo.

Lua em apogeu: um pouco mais distante da Terra; Diâmetro aparente ligeiramente menor; Brilho um pouco reduzido, porém ainda intenso; Diferença quase imperceptível sem instrumentos de medição.

Uma particularidade da Lua de Morango em 2026 chama a atenção de astrônomos: ela coincidirá com o período em que a Lua estará próxima do apogeu, o ponto mais distante de sua órbita em relação à Terra – depositphotos.com / zierik



Qual é a importância cultural e científica da Lua de Morango?

A Lua de Morango ocupa um lugar de destaque na intersecção entre ciência e cultura. De um lado, o fenômeno oferece uma oportunidade de divulgar conceitos básicos de astronomia, como fases da Lua, órbita elíptica, apogeu, perigeu e interação entre luz solar e atmosfera terrestre. De outro, resgata tradições de povos originários e mostra como diferentes sociedades utilizam o céu como referência para organizar o tempo, a agricultura e as festividades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao chamar atenção para o céu noturno, a Lua cheia de junho também incentiva a observação direta do ambiente astronômico. Para o público geral, a data funciona como um convite para olhar para cima, compreender melhor o que está sendo visto e se familiarizar com os fenômenos que ocorrem além da atmosfera. Essa combinação de conhecimento científico com memória cultural ajuda a transformar a Lua de Morango em um marco recorrente no calendário de divulgação científica, aproximando a astronomia do cotidiano de forma simples e acessível.