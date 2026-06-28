Bolha gelada no Atlântico Norte pode estar por trás de verões mais quentes na Europa

Uma mancha de água mais fria do que o normal no Atlântico Norte parece contrariar a lógica. Enquanto parte do oceano esfria, cidades europeias enfrentam verões com temperaturas recordes. Esse aparente paradoxo climático desperta atenção porque a chamada bolha gelada pode, justamente, alimentar ondas de calor extremas no continente.

Cientistas enxergam nessa região fria um exemplo clássico de teleconexão climática. Em outras palavras, pequenas alterações no oceano acabam disparando um efeito dominó na atmosfera. Assim, alterações em correntes marinhas e ventos em alta altitude se propagam e ajudam a moldar o clima europeu muitos quilômetros adiante.

“Mancha fria” na Europa – Divulgação/NASA

O que é a bolha gelada no Atlântico Norte?

A bolha gelada se localiza ao sul da Groenlândia e da Islândia, no Atlântico Norte. Nessa área, medições registram temperaturas da superfície do mar abaixo da média das últimas décadas. Enquanto o planeta bate sucessivos recordes de calor, essa mancha segue uma tendência oposta.

Esse resfriamento não ocorre de forma isolada. O degelo acelerado da Groenlândia derrama grandes volumes de água doce e fria no oceano. Essa água, por ser menos densa, se espalha pela superfície e dificulta a mistura com camadas mais profundas, que carregam calor. Portanto, a região mantém uma espécie de tampão frio que resfria a superfície do mar.

Ao mesmo tempo, pesquisadores observam sinais de enfraquecimento na AMOC, a Circulação Meridional de Capotamento do Atlântico. Essa circulação funciona como uma esteira gigante que transporta água quente para o norte e água fria para o sul. Quando essa esteira perde força, menos calor chega até a área da bolha gelada, o que reforça o resfriamento local.

Como a bolha gelada influencia as ondas de calor na Europa?

A chave dessa ligação está na atmosfera. O contraste de temperatura entre a região fria do Atlântico e áreas mais quentes ao redor altera padrões de pressão. Com isso, o chamado jet stream, um rio de ventos em alta altitude, responde rapidamente a essas diferenças.

Em condições mais estáveis, esse jato de ventos flui de oeste para leste de forma relativamente reta. Porém, a presença da bolha gelada e de áreas vizinhas mais quentes gera ondulações mais fortes no jet stream. Essas ondas fazem a corrente se curvar para o norte e para o sul, como se o fluxo de ar começasse a serpenteiar.

A bolha gelada intensifica o contraste térmico no Atlântico Norte. Esse contraste altera a força e o caminho do jet stream. As ondulações do jato ganham amplitude e se movem mais devagar. Essas ondulações favorecem a formação de bloqueios atmosféricos. Os bloqueios mantêm sistemas de alta pressão parados sobre a Europa.

Quando o jet stream desacelera, as ondas na atmosfera deixam de avançar com rapidez. Assim, sistemas de alta pressão se fixam sobre certas regiões por vários dias ou semanas. Esse comportamento abre espaço para bloqueios conhecidos como Bloqueio Ômega, pela semelhança com a letra grega.

O que é um domo de calor sobre a Europa?

Durante um Bloqueio Ômega, a alta pressão atua como uma tampa atmosférica. O ar desce, aquece e afasta nuvens e frentes frias. Desse modo, a chuva fica escassa e o céu permanece aberto por longos períodos. Sobre a Europa, esse padrão cria o cenário ideal para um domo de calor.

Nesse tipo de configuração, o ar quente sobe do norte da África e entra no sul da Europa. A alta pressão estacionária aprisiona esse ar, que não encontra saída. Como a circulação de ventos fica enfraquecida, o calor se acumula dia após dia, especialmente em ondas sucessivas.

Ar quente avança do Saara em direção ao Mediterrâneo.

A alta pressão impede a entrada de massas de ar mais frias.

O solo aquece, seca e devolve ainda mais calor para a atmosfera.

As noites permanecem quentes, o que reduz o alívio térmico.

Esse processo favorece ondas de calor mais intensas, longas e frequentes em países europeus. Além disso, a combinação entre solos secos, ar parado e altas temperaturas amplia o risco de incêndios florestais e pressiona sistemas de energia e saúde pública.

Por que esse cenário representa um paradoxo climático?

A bolha gelada resume um dos grandes paradoxos do aquecimento global. O planeta esquenta, o Ártico derrete mais rápido e a Groenlândia perde gelo em ritmo acelerado. Esse derretimento despeja água doce e fria no Atlântico Norte e alimenta ainda mais o resfriamento da região da bolha.

Ao mesmo tempo, essa entrada de água doce enfraquece a AMOC, que perde eficiência no transporte de calor. Esse enfraquecimento altera padrões de pressão e o comportamento do jet stream. Assim, o próprio aquecimento global cria condições que podem intensificar, de maneira indireta, eventos extremos na Europa.

Instituições como o GEOMAR, na Alemanha, investigam esses mecanismos com modelos climáticos e dados de observação. Esses estudos indicam que a relação entre a bolha gelada, a circulação oceânica e o jet stream tende a ganhar importância nas próximas décadas. Portanto, pequenos ajustes na intensidade dessas correntes podem gerar mudanças significativas na frequência e na duração das ondas de calor.

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Esse quadro mostra que o sistema climático funciona como uma rede interligada. Alterações em uma área relativamente pequena do oceano podem se propagar por milhares de quilômetros e afetar a vida em grandes cidades europeias. Entender a bolha gelada e suas teleconexões ajuda a sociedade a antecipar riscos e a planejar ações em um mundo cada vez mais quente, porém cheio de regiões frias que, paradoxalmente, alimentam esse calor extremo.