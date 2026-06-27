Este é um dos hábitos mais perigosos com o celular e quase ninguém sabe

Carregar o celular embaixo do travesseiro ou coberto por lençóis se tornou um costume comum em muitas casas, principalmente à noite. O aparelho fica perto da cama, facilita o acesso ao despertador e às mensagens e, à primeira vista, esse hábito parece inofensivo. No entanto, essa prática envolve riscos que muitas pessoas ignoram e que afetam tanto a segurança quanto a durabilidade do dispositivo.

Durante o carregamento, o celular realiza diversos processos elétricos e químicos que produzem calor. Em condições normais, esse calor sai para o ambiente sem maiores problemas. Porém, quando a pessoa coloca o aparelho sob um travesseiro, dentro de cobertores ou enterrado em pilhas de roupa, a ventilação diminui drasticamente. O calor começa a se acumular, eleva a temperatura interna do equipamento e ultrapassa facilmente o limite que os fabricantes consideram seguro.

Como o aquecimento do celular durante a carga acontece?

A palavra-chave principal aqui é carregar o celular embaixo do travesseiro, uma situação que combina geração de calor e bloqueio da circulação de ar. Ao conectar o telefone ao carregador, o aparelho recebe energia elétrica e a converte em energia química armazenada na bateria de íon-lítio. Esse processo, por natureza, libera calor, especialmente em momentos de carga rápida, quando a corrente elétrica atinge valores mais altos.

Além da bateria, outros componentes também aquecem durante a carga. O processador, o circuito de gerenciamento de energia e até a própria tela, quando a pessoa usa o aparelho enquanto ele carrega, contribuem para o aumento da temperatura. Em superfícies rígidas e expostas, como uma mesa, o calor se dispersa com muito mais facilidade. Já em ambientes abafados, a temperatura sobe continuamente e cria uma situação de estresse térmico para o dispositivo.

Quando o celular fica coberto por tecidos como travesseiros, lençóis ou edredons, a camada de material atua como uma barreira térmica. Em vez de permitir que o ar circule, esse isolante mantém o calor preso próximo ao aparelho. Esse efeito lembra o que ocorre quando o corpo humano permanece coberto por cobertores grossos: a temperatura aumenta porque o calor não consegue escapar com eficiência.

Quando o celular fica coberto por tecidos como travesseiros, lençóis ou edredons, a camada de material atua como uma barreira térmica. – depositphotos.com / pheung56

Quais são os riscos de carregar o celular embaixo do travesseiro?

Os efeitos desse superaquecimento vão além do desconforto de tocar em um aparelho quente. Um dos impactos mais frequentes envolve a redução da vida útil da bateria. Baterias de íon-lítio reagem mal a temperaturas elevadas e, quando enfrentam calor excessivo com frequência, perdem capacidade de armazenar carga, descarregam mais rápido e mostram instabilidades no funcionamento diário.

O aquecimento constante também prejudica componentes internos, como placas eletrônicas, conectores e sensores. Com o tempo, esse desgaste provoca falhas inesperadas, travamentos, desligamentos repentinos e até a necessidade de substituir o aparelho. Em cenários mais extremos, o usuário enfrenta o risco de falha térmica da bateria, situação em que o aumento de temperatura desencadeia uma reação interna descontrolada e perigosamente explosiva. Em casos raros, a bateria deforma, vaza ou até provoca incêndio.

O perigo aumenta ainda mais quando a pessoa combina o carregamento embaixo do travesseiro com carregadores ou cabos de baixa qualidade. Dispositivos sem certificação, falsificados ou danificados fornecem tensão e corrente fora dos padrões, geram faíscas ou aquecem acima do normal. Somados ao ambiente abafado dos tecidos, esses fatores ampliam o risco de incidentes, sobretudo em contato com materiais inflamáveis como espuma, penas, algodão e poliéster.

Por que os fabricantes pedem para carregar o celular em superfícies ventiladas?

Fabricantes de celulares e baterias de íon-lítio geralmente indicam, nos manuais, que a pessoa carregue o aparelho em superfícies planas, firmes e bem ventiladas. Essa orientação não representa apenas um detalhe burocrático; ela se relaciona diretamente com a forma como os dispositivos funcionam com segurança. As carcaças, as aberturas e o sistema de controle de temperatura dependem de ambiente aberto para permitir circulação adequada de ar em volta do aparelho.

Ao manter o telefone sobre uma mesa, criado-mudo ou bancada, longe de travesseiros, cobertores e colchões, o usuário facilita a distribuição do calor para o ambiente. Além disso, superfícies rígidas ajudam a evitar deformações físicas no aparelho e reduzem o risco de obstruir pequenos componentes, como saídas de som e microfones. O mesmo vale para carregadores: quando apoiados em locais estáveis e expostos, esses adaptadores mantêm o aquecimento sob controle e funcionam de forma mais eficiente.

A recomendação de manter o celular longe de materiais inflamáveis se relaciona com a possibilidade, ainda que baixa, de defeitos em componentes elétricos ou na própria bateria. Em caso de curto-circuito, falha de isolamento ou dano interno, o contato direto com tecidos, papéis ou espumas aumenta a probabilidade de o calor iniciar um princípio de incêndio. Por isso, a orientação preventiva determina que a pessoa mantenha o conjunto celular + carregador em ambientes abertos e afastados de objetos que pegam fogo com facilidade.

Como reduzir os riscos ao carregar o celular no dia a dia?

Alguns cuidados simples tornam o carregamento do celular mais seguro e ajudam a preservar a bateria por mais tempo. Em vez de carregar o celular embaixo do travesseiro, a pessoa pode organizar o espaço ao lado da cama ou em outro cômodo, mantendo o aparelho acessível, porém em condições muito mais adequadas de ventilação.

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Colocar o celular sobre uma superfície rígida, plana e limpa, como mesa ou criado-mudo.

Evitar cobrir o aparelho com roupas, lençóis, almofadas ou bichos de pelúcia durante a carga.

Utilizar carregadores e cabos originais ou certificados, totalmente compatíveis com o modelo do dispositivo.

Verificar regularmente se existem danos em cabos, conectores ou adaptadores de tomada.

Impedir o contato do celular em carga com objetos de papel, espuma, plástico fino ou tecidos muito densos.

Para quem precisa deixar o aparelho carregando à noite, uma alternativa prática consiste em posicioná-lo em uma superfície próxima, mas descoberta e com espaço livre ao redor. Além disso, a pessoa pode reduzir a demanda de processamento enquanto o aparelho carrega, fechando aplicativos em segundo plano e evitando uso intenso, como jogos pesados e streaming de vídeo. Essa atitude ajuda a diminuir a produção de calor e prolonga a vida útil de vários componentes.

Escolher um ponto fixo e ventilado para carregar o celular diariamente. Manter o hábito de não dormir com o aparelho embaixo do travesseiro. Substituir rapidamente qualquer acessório que apresente aquecimento exagerado ou mau contato. Consultar o manual do fabricante e seguir as orientações específicas de segurança.