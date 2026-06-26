Terremoto ou tsunami: qual é mais destrutivo? Entenda as diferenças

Quando as pessoas falam em terremotos e tsunamis, geralmente imaginam cidades destruídas, pessoas em fuga e paisagens completamente transformadas. Esses dois fenômenos naturais se ligam à dinâmica das placas tectônicas, mas atuam de maneiras bem diferentes. Portanto, entender como cada um funciona, onde ocorre com mais frequência e que tipo de dano causa ajuda a explicar seus impactos. Em termos globais, o terremoto costuma provocar mais mortes ao longo da história. Já o tsunami, em muitos episódios específicos, causa uma devastação mais concentrada e impressionante.

Estudos em geociências mostram que a frequência, o alcance geográfico e o tipo de impacto explicam boa parte dessa diferença. De modo geral, os terremotos atingem grandes centros urbanos em vários continentes, inclusive regiões interiores longe do mar. Já os tsunamis concentram seus efeitos quase sempre nas áreas costeiras. Ainda assim, ambos se classificam como eventos extremos, capazes de alterar profundamente a vida das populações afetadas. Além disso, podem comprometer a infraestrutura de países inteiros por muitos anos.

Como os terremotos causam tanta destruição e tantas mortes?

O terremoto resulta de um movimento brusco entre placas tectônicas ou fraturas nas rochas da crosta terrestre. Esse ajuste repentino libera energia em forma de ondas sísmicas, que fazem o solo tremer. No entanto, o tremor em si não costuma representar o único responsável pelas tragédias. O principal problema surge na reação das construções, pontes e redes de energia a essa vibração, sobretudo em áreas densamente povoadas.

Ao longo da história, os maiores números de vítimas se relacionam ao colapso de edifícios, a incêndios e a falhas em infraestrutura. Em grandes cidades, prédios mal projetados ou muito antigos desabam em poucos segundos e prendem moradores sob escombros. Rompimentos de gasodutos e linhas elétricas geram incêndios de grandes proporções, que continuam mesmo após o fim do tremor. Além disso, estradas, hospitais e sistemas de transporte deixam de funcionar, o que dificulta ainda mais o socorro.

Casos históricos chamam atenção justamente por essa combinação de fatores. Eventos como o terremoto de Lisboa em 1755, o de Cidade do México em 1985 ou o de Sichuan, em 2008, mostram esse padrão com clareza. Nesses episódios, um abalo sísmico intenso em região populosa provoca altos índices de mortalidade. Em muitos casos, a maior parte das vítimas não morre por causa do movimento do solo. Pelo contrário, morre devido à queda de estruturas, a desabamentos em série e a incêndios prolongados. Em vários países, esses desastres serviram como alerta e impulsionaram códigos de construção mais rígidos e planos de emergência mais realistas.

O terremoto resulta de um movimento brusco entre placas tectônicas ou fraturas nas rochas da crosta terrestre._depositphotos.com / dkaramit

O que torna o tsunami tão devastador nas áreas costeiras?

O tsunami geralmente se forma após um terremoto submarino ou uma erupção vulcânica no fundo do mar que desloca grandes volumes de água. Diferente de uma onda comum, o tsunami envolve toda a coluna dágua e se propaga em alta velocidade pelo oceano. Em mar aberto, muitas embarcações quase não percebem sua passagem. No entanto, quando a onda se aproxima da costa, a água se comprime, a altura aumenta e a energia se concentra em uma faixa relativamente estreita do litoral.

Quando chega à faixa costeira, o tsunami arrasta casas, veículos, pessoas e estruturas inteiras. A alta taxa de mortalidade se relaciona principalmente ao impacto direto das ondas e ao afogamento. Em muitos casos, as comunidades dispõem de poucos minutos entre o alerta e a chegada das primeiras ondas. Mesmo com sistemas de monitoramento eficazes, esse intervalo reduz bastante a capacidade de evacuação. Em regiões sem sistemas de aviso precoce ou sem informação adequada sobre rotas de fuga, a vulnerabilidade aumenta ainda mais.

O caso do tsunami do Oceano Índico de 2004 marcou a história recente. Após um forte terremoto submarino próximo à ilha de Sumatra, ondas gigantes atingiram vários países, entre eles Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Milhares de pessoas se encontravam em praias, vilarejos costeiros e áreas turísticas e não perceberam o perigo. A combinação de ausência de sistemas de alerta, desconhecimento sobre os sinais de retirada do mar e grande concentração de pessoas em áreas baixas resultou em uma das maiores tragédias naturais registradas. Em poucas horas, centenas de milhares de pessoas morreram. Depois desse evento, governos e organizações internacionais passaram a investir mais em redes de monitoramento e em programas de educação comunitária nas zonas costeiras.

Terremoto ou tsunami: qual é mais destrutivo em diferentes aspectos?

A comparação entre terremotos e tsunamis depende de critérios como frequência, alcance geográfico, número total de vítimas e capacidade de sobrevivência. Em termos históricos globais, o terremoto costuma se mostrar mais letal. Ele ocorre com mais frequência, atinge tanto regiões costeiras quanto áreas interiores e, muitas vezes, impacta megacidades. Já o tsunami, embora apareça com menos frequência, causa destruição extrema em episódios isolados, sobretudo em litorais densamente povoados.

Frequência: terremotos significativos acontecem todos os anos em diferentes partes do mundo. Em contraste, tsunamis se mostram bem mais raros e, na maioria dos casos, dependem de abalos submarinos específicos ou de grandes erupções vulcânicas.

terremotos significativos acontecem todos os anos em diferentes partes do mundo. Em contraste, tsunamis se mostram bem mais raros e, na maioria dos casos, dependem de abalos submarinos específicos ou de grandes erupções vulcânicas. Alcance geográfico: um forte terremoto causa danos em regiões amplas, inclusive em áreas muito distantes do mar. O tsunami, por sua vez, concentra seus efeitos em zonas costeiras, às vezes atravessa oceanos inteiros, mas sempre limita sua ação à faixa litorânea.

um forte terremoto causa danos em regiões amplas, inclusive em áreas muito distantes do mar. O tsunami, por sua vez, concentra seus efeitos em zonas costeiras, às vezes atravessa oceanos inteiros, mas sempre limita sua ação à faixa litorânea. Letalidade total histórica: somando todos os eventos conhecidos, os terremotos acumulam mais vítimas ao longo da história. Essa diferença se explica pela maior frequência desses abalos e pelo impacto frequente em grandes centros urbanos.

somando todos os eventos conhecidos, os acumulam mais vítimas ao longo da história. Essa diferença se explica pela maior frequência desses abalos e pelo impacto frequente em grandes centros urbanos. Destruição em eventos específicos: um único tsunami pode devastar completamente cidades costeiras, como ocorreu no Oceano Índico em 2004 e no Japão em 2011. Em poucos minutos, esses eventos geram um número muito elevado de mortes.

um único pode devastar completamente cidades costeiras, como ocorreu no Oceano Índico em 2004 e no Japão em 2011. Em poucos minutos, esses eventos geram um número muito elevado de mortes. Capacidade de sobrevivência: em terremotos, a resistência das construções, a adoção de normas de engenharia e a preparação da população aumentam bastante as chances de sobrevivência. Em tsunamis, a sobrevivência depende mais de sistemas de alerta, de rotas de evacuação eficientes e da rapidez para alcançar áreas mais altas.

Como a sociedade pode lidar com esses fenômenos naturais extremos?

Tanto o terremoto quanto o tsunami resultam da mesma dinâmica de placas tectônicas. No entanto, seus efeitos sobre a sociedade seguem caminhos distintos. O tremor afeta diretamente o ambiente construído e exige códigos de construção rigorosos, planejamento urbano cuidadoso e treinamento constante de moradores e equipes de emergência. Já o tsunami impõe a necessidade de monitoramento oceânico, de sistemas internacionais de alerta, de sinalização clara de rotas de fuga e de educação continuada nas comunidades costeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De forma geral, estudos indicam que a combinação entre engenharia adequada, planos de evacuação e informação acessível reduz de forma significativa as perdas humanas em ambos os casos. Enquanto o terremoto tende a acumular mais vítimas ao longo da história, o tsunami se destaca pela capacidade de causar destruição intensa em áreas específicas, em pouco tempo. Em comum, esses fenômenos lembram a importância da compreensão científica e do planejamento de longo prazo. Assim, governos e comunidades diminuem sua vulnerabilidade frente à força da Terra em movimento e aumentam a resiliência diante de futuros eventos extremos.