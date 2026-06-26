Pesquisadores descobrem como “libertar” células de defesa para atacar câncer de fígado

Uma equipe internacional de cientistas apresentou resultados considerados promissores sobre uma nova estratégia para o tratamento de tipos raros e agressivos de câncer de fígado. A pesquisa combina imunoterapia com o medicamento AMD3100 (Plerixafor), que já teve aprovação para outras indicações médicas, e descreve um mecanismo que ajuda a explicar por que muitos tumores hepáticos não respondem bem às terapias que estimulam o sistema imunológico. O estudo aponta um possível caminho para contornar essa resistência, sem estabelecer, por enquanto, eficácia comprovada em seres humanos.

De acordo com os pesquisadores, determinados tumores no fígado parecem organizar uma espécie de barreira que dificulta a chegada das células T, principais responsáveis por atacar células doentes. Mesmo quando se aplica a imunoterapia, essa barreira física e química impede que a resposta imunológica alcance o alvo de forma adequada. A investigação, baseada em modelos pré-clínicos e em análises de tecidos humanos, buscou entender como essa armadilha é criada e de que forma poderia ser desativada.

Uma equipe internacional de cientistas apresentou resultados considerados promissores sobre uma nova estratégia para o tratamento de tipos raros e agressivos de câncer de fígado – depositphotos.com / magicmine

Como o tumor de fígado cria uma armadilha para as células T?

A palavra-chave principal deste tema é câncer de fígado, especialmente em suas formas raras e agressivas. Nesses casos, os cientistas observaram que o microambiente tumoral no fígado funciona como um labirinto controlado pelo próprio tumor. Em vez de permitir a entrada de células de defesa, o câncer reorganiza moléculas de sinalização e estruturas do tecido ao redor, criando uma área de difícil acesso para o sistema imunológico.

Um dos focos do estudo foi o eixo de sinalização entre o receptor CXCR4 e sua molécula parceira, conhecida como CXCL12. Essa via é utilizada por diversos tipos de células para se mover dentro do organismo. No câncer de fígado, os pesquisadores identificaram níveis elevados desse sistema em regiões que formavam uma espécie de cinturão em torno do tumor. Essa organização faria com que as células T ficassem retidas na periferia do fígado, sem conseguir se infiltrar em quantidade suficiente no interior da massa tumoral.

Com isso, mesmo quando o paciente recebe imunoterápicos, como os inibidores de checkpoint imunológico, a resposta pode ser limitada. As drogas ativam as células T, mas, se elas não conseguem chegar perto das células malignas, o efeito prático tende a ser reduzido. A nova pesquisa procurou, então, uma forma de interferir nesse trajeto, abrindo caminho para que a imunoterapia tenha melhor desempenho.

Qual é o papel do AMD3100 (Plerixafor) nessa estratégia combinada?

O AMD3100, também chamado de Plerixafor, é um medicamento já aprovado por agências regulatórias para o uso em mobilização de células-tronco da medula óssea, geralmente associado a quimioterapia em pacientes com certos tipos de linfoma e mieloma múltiplo. Sua principal ação é bloquear o receptor CXCR4, interferindo na ligação entre esse receptor e o CXCL12. Ao observar a relevância desse eixo no câncer de fígado, os cientistas investigaram se o mesmo remédio poderia ser reutilizado em um novo contexto clínico.

Nos modelos testados, o AMD3100 foi administrado em combinação com imunoterapia. Ao bloquear o CXCR4, o medicamento pareceu reduzir a capacidade do tumor de manter a armadilha que prendia as células T fora da região doente. Com o enfraquecimento desse bloqueio, as células de defesa conseguiram infiltrar-se de maneira mais intensa no tecido tumoral, aumentando a interação entre o sistema imunológico ativado e as células cancerígenas.

Os dados laboratoriais mostraram maior presença de células T funcionalmente ativas no interior dos tumores tratados com a combinação, em comparação com grupos que receberam apenas imunoterapia. Em alguns modelos animais, essa infiltração esteve associada a uma redução do crescimento tumoral e a um controle mais prolongado da doença. Os autores destacam que esses resultados ainda pertencem a uma fase experimental e não permitem, neste momento, afirmar o mesmo efeito em pacientes.

Por que o reaproveitamento de medicamentos pode acelerar novas terapias contra câncer de fígado?

A estratégia de reutilizar fármacos já conhecidos, chamada de reposicionamento de medicamentos, ganhou espaço na pesquisa oncológica nos últimos anos. No caso do câncer de fígado agressivo, em que as opções terapêuticas são limitadas e a sobrevida costuma ser baixa, encontrar novas indicações para remédios aprovados pode representar um atalho importante. O Plerixafor, por já ter um perfil de segurança estudado em humanos, oferece base para avançar mais rapidamente para estudos clínicos específicos nessa população.

Esse tipo de abordagem apresenta algumas vantagens práticas:

Histórico de segurança conhecido: efeitos colaterais, doses toleráveis e interações medicamentosas já foram avaliados em outras doenças.

efeitos colaterais, doses toleráveis e interações medicamentosas já foram avaliados em outras doenças. Redução de tempo de desenvolvimento: parte das etapas iniciais de pesquisa farmacológica pode ser encurtada.

parte das etapas iniciais de pesquisa farmacológica pode ser encurtada. Potencial de uso combinado: o medicamento pode ser testado junto com terapias já estabelecidas, como imunoterapia e quimioterapia.

Segundo especialistas em oncologia e hepatologia, essa combinação entre imunoterapia e drogas reposicionadas pode abrir novas linhas de tratamento para tumores hepáticos considerados de difícil manejo. Ainda assim, a passagem de resultados de laboratório para a prática clínica depende de estudos com grupos maiores de pacientes e acompanhamento de longo prazo.

Um dos focos do estudo foi o eixo de sinalização entre o receptor CXCR4 e sua molécula parceira, conhecida como CXCL12. Essa via é utilizada por diversos tipos de células para se mover dentro do organismo – depositphotos.com / bluebay2014



Quais são os próximos passos antes de chegar aos pacientes?

Os pesquisadores afirmam que a etapa atual da investigação representa um ponto intermediário no caminho até o uso rotineiro em hospitais. A partir dos dados obtidos com o AMD3100 em modelos pré-clínicos de câncer de fígado, a expectativa é estruturar ensaios clínicos de fase inicial, voltados a avaliar principalmente segurança, dose adequada e sinais preliminares de eficácia em humanos.

Definir o grupo de pacientes, com foco em tipos raros e agressivos de tumor de fígado. Estabelecer esquemas de dose da combinação entre Plerixafor e imunoterápicos já utilizados na prática. Monitorar cuidadosamente efeitos adversos, impacto na função hepática e resposta do tumor. Comparar os resultados com dados históricos de pacientes tratados apenas com terapias padrão.

Somente após a conclusão de diferentes fases de ensaios clínicos será possível determinar se a combinação de AMD3100 com imunoterapia realmente melhora a sobrevida ou a qualidade de vida de pessoas com câncer de fígado. Até lá, especialistas recomendam interpretar os achados como um avanço importante no entendimento de como o tumor se protege do sistema imunológico e como esse bloqueio pode, potencialmente, ser removido.

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Enquanto novos estudos são planejados, a pesquisa reforça a tendência de integrar imunologia, biologia tumoral e reposicionamento de fármacos para enfrentar neoplasias hepáticas complexas. O tema permanece em evolução, acompanhado de perto por centros de referência em oncologia, com expectativa de que futuras evidências indiquem com mais clareza o papel dessa estratégia no tratamento do câncer de fígado.