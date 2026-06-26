Dor sem machucado: pesquisa revela problema que afeta 3 em cada 10 crianças

Cerca de três em cada dez crianças e adolescentes brasileiros relatam ou já relataram dores intensas nas costas, pernas, músculos ou articulações, mesmo sem terem sofrido quedas, pancadas ou qualquer lesão aparente. Em muitos casos, essas dores são fortes o bastante para afastar os jovens da escola, dos esportes e das brincadeiras. No entanto, ainda são frequentemente interpretadas como manha, exagero ou tentativa de chamar atenção. Agora, um estudo conduzido pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), em parceria com a Universidade de Sydney e com apoio da FAPESP, traz novos dados sobre esse problema e chama atenção para seu impacto na saúde pública.

A pesquisa, divulgada pelo portal especializado Medical Xpress, acompanhou crianças e adolescentes brasileiros com dor musculoesquelética incapacitante ao longo de 18 meses. O objetivo foi entender como essas dores evoluem com o tempo e quais fatores aumentam a chance de recuperação ou favorecem a cronificação. Assim, os resultados ajudam a responder a uma questão central para famílias, escolas e profissionais de saúde: quando a dor passa a ser um sinal de alerta e não apenas uma queixa passageira?

Cerca de três em cada dez crianças e adolescentes brasileiros relatam ou já relataram dores intensas nas costas, pernas, músculos ou articulações, mesmo sem terem sofrido quedas, pancadas ou qualquer lesão aparente – depositphotos.com / IgorVetushko

O que é dor musculoesquelética incapacitante em jovens?

A dor musculoesquelética incapacitante é definida como um quadro de dor em músculos, ossos, articulações ou regiões como costas e pescoço que interfere de forma significativa nas atividades do dia a dia. No caso de crianças e adolescentes, isso inclui ir à escola, participar de aulas de educação física, treinar em escolinhas de esporte, brincar ao ar livre ou mesmo permanecer sentado em sala de aula. Não se trata apenas de um desconforto leve, mas de uma dor que limita, impede ou reduz de forma importante a participação nessas atividades.

Uma característica marcante desse tipo de dor é que, em muitos casos, ela surge sem uma causa física evidente. Não há fratura, torção aguda ou trauma direto que justifique a intensidade do incômodo. Exames de imagem, como radiografias e ressonâncias, frequentemente não mostram alterações. Ainda assim, a criança relata dor forte, evita se movimentar e pode faltar repetidamente à escola. Essa dissociação entre queixa e achados objetivos contribui para que a dor musculoesquelética em crianças seja subestimada ou confundida com comportamento opositor.

Dor musculoesquelética incapacitante: o que o estudo revelou?

O estudo coordenado por pesquisadores da UNICID e da Universidade de Sydney acompanhou, por 18 meses, crianças e adolescentes brasileiros que apresentavam dor musculoesquelética incapacitante sem lesão aparente. Os pesquisadores avaliaram não apenas a presença da dor, mas também seu impacto na rotina, a qualidade de vida, fatores emocionais e o ambiente familiar. A dor musculoesquelética em crianças e adolescentes foi tratada como uma condição complexa, que envolve corpo, mente e contexto social.

Ao final do acompanhamento, aproximadamente 86% dos jovens apresentaram recuperação em algum momento do período, com redução importante da dor e melhora da capacidade de participar das atividades diárias. No entanto, cerca de 14% evoluíram para quadros persistentes de dor crônica, mantendo sintomas por tempo prolongado e maior impacto funcional. Entre aqueles que melhoraram, aproximadamente um terço voltou a apresentar episódios de dor durante o período analisado, indicando um padrão de melhora e recaída, e não apenas uma resolução definitiva.

Os dados indicam que, embora grande parte das crianças e adolescentes com dor musculoesquelética incapacitante consiga se recuperar, existe um grupo relevante que permanece em sofrimento por meses ou anos. Além disso, o retorno da dor em parte dos que haviam melhorado mostra que o problema não se limita a um único episódio isolado, mas pode fazer parte de um quadro recorrente. Esse padrão reforça a importância de acompanhamento continuado e de intervenções que considerem tanto o corpo quanto o contexto em que o jovem está inserido.

Quais fatores aumentam a chance de recuperação?

Os pesquisadores identificaram alguns fatores associados a uma recuperação mais rápida e completa. Crianças mais novas tendem a apresentar melhora em um ritmo superior ao observado em adolescentes. A menor idade, segundo o estudo, parece favorecer um curso mais benigno da dor musculoesquelética incapacitante, possivelmente por envolver menor carga de estresse acumulado, menor tempo de exposição a hábitos sedentários e maior plasticidade das respostas do sistema nervoso à dor.

Outro ponto observado foi a influência da qualidade de vida geral. Jovens que relatavam melhor bem-estar físico, emocional e social no início do estudo tinham mais chance de se recuperar da dor. Menos sintomas de estresse, ansiedade e humor deprimido estiveram associados a um desfecho mais favorável. A pesquisa apontou ainda que um ambiente familiar mais favorável com apoio, comunicação adequada e menor nível de conflito também contribuiu para a melhora.

Em sentido contrário, adolescentes mostraram recuperação mais lenta em comparação às crianças. A fase da adolescência traz desafios específicos, como mudanças hormonais, maior pressão acadêmica, intensificação do uso de telas, preocupação com desempenho esportivo e aspectos de imagem corporal. Esses elementos podem aumentar o estresse, favorecer padrões de sono irregulares e reduzir a prática de atividade física espontânea, fatores que se relacionam com a persistência da dor musculoesquelética incapacitante.

Por que dores sem lesão aparente são tão subestimadas?

Uma das questões centrais discutidas pelos pesquisadores diz respeito à forma como a dor sem lesão evidente é percebida por familiares e profissionais de saúde. Em muitos atendimentos, a ausência de alterações em exames de imagem ou em testes laboratoriais é interpretada como sinal de que não há nada de errado. Isso pode levar à conclusão de que a dor seria exagerada, psicológica em sentido pejorativo ou mesmo uma tentativa de evitar responsabilidades escolares e esportivas.

O conceito atual de dor, no entanto, indica que se trata de uma experiência sensorial e emocional complexa, influenciada por fatores físicos, psicológicos e sociais. A dor não depende apenas de uma lesão detectável. O sistema nervoso interpreta sinais do corpo e do ambiente, integrando aspectos como memória de dor anterior, estado emocional, nível de estresse, apoio social e expectativas. Assim, uma criança pode sentir dor intensa mesmo sem dano estrutural, e essa dor é real, com impacto concreto sobre sua rotina.

Essa compreensão se reflete na noção de dor musculoesquelética como uma condição biopsicossocial. O componente biológico envolve músculos, articulações, postura, sono e condicionamento físico. O componente psicológico abrange ansiedade, medo do movimento, preocupações com o rendimento escolar ou esportivo. Já o componente social inclui relações familiares, ambiente escolar, bullying, exigências de desempenho e acesso a lazer. Ignorar qualquer um desses aspectos tende a reduzir a eficácia do tratamento.

Que tipo de cuidado os pesquisadores recomendam?

Com base nos resultados, os autores do estudo recomendam uma abordagem multidisciplinar para a dor musculoesquelética incapacitante em crianças e adolescentes. A avaliação médica é considerada essencial para descartar condições que exijam tratamento específico e para orientar o manejo da dor. A fisioterapia tem papel central na recuperação da função, na orientação de movimentos seguros e na reintrodução gradual de atividades físicas, ajudando a reduzir o medo do movimento.

A prática de atividade física orientada aparece como uma estratégia importante para fortalecer músculos, melhorar a postura, regular o sono e reduzir o impacto de fatores emocionais. Exercícios planejados, adaptados à faixa etária e ao nível de dor, podem auxiliar na retomada de esportes e brincadeiras com menor risco de recaídas. Em situações em que sintomas de ansiedade, estresse intenso ou humor deprimido estão presentes, o acompanhamento psicológico é indicado como complemento, com foco em estratégias de enfrentamento, regulação emocional e manejo de pensamentos relacionados à dor.

O ambiente familiar e escolar também é citado como alvo de atenção. Orientar pais, responsáveis e professores sobre a natureza da dor musculoesquelética incapacitante ajuda a evitar rótulos de manha ou preguiça, estimulando uma postura de acolhimento sem superproteção. Ajustes na rotina escolar, como flexibilizar temporariamente algumas atividades físicas ou permitir pausas planejadas, podem facilitar a permanência do estudante em sala de aula enquanto o tratamento é conduzido.

Por que as queixas de dor em crianças estão aumentando?

O estudo se insere em um contexto mais amplo de aumento das queixas de dores musculoesqueléticas em crianças e adolescentes nas últimas décadas. Entre os fatores frequentemente citados por pesquisadores da área estão o sedentarismo, o excesso de tempo em frente às telas e mudanças no padrão de lazer, com menor espaço para brincadeiras ao ar livre e maior permanência em postura sentada.

Horas prolongadas usando celulares, tablets e computadores podem levar a posturas mantidas de forma estática, com sobrecarga em regiões como pescoço, ombros e coluna lombar. A combinação de pouco movimento, sono irregular e altos níveis de exigência escolar contribui para quadros de fadiga, dores musculares e cefaleias. Em paralelo, há aumento de relatos de estresse e ansiedade entre adolescentes, ligados a desempenho acadêmico, questões familiares, inseguranças sociais e uso intenso de redes sociais.

Esse cenário faz com que a dor musculoesquelética em crianças e adolescentes deixe de ser vista como um evento isolado e passe a ser compreendida como reflexo de mudanças no estilo de vida. O estudo apoiado pela FAPESP reforça que, para prevenir a cronificação da dor, não basta tratar apenas o episódio de dor aguda. É necessário olhar para hábitos diários, estímulo à prática regular de atividade física, qualidade do sono, equilíbrio entre estudo, lazer e tempo de tela, além do suporte emocional oferecido no ambiente doméstico e escolar.

Os resultados reforçam a importância de ouvir e valorizar as queixas de dor feitas por crianças e adolescentes, especialmente quando há impacto na rotina – depositphotos.com / Milkos

Ouvir as crianças: o que o estudo deixa claro?

Ao acompanhar crianças e adolescentes brasileiros por 18 meses, os pesquisadores mostraram que a dor musculoesquelética incapacitante é um problema frequente, com potencial de limitar de forma importante a vida escolar, esportiva e social. A maior parte dos jovens apresentou melhora ao longo do tempo, mas uma parcela manteve dores crônicas e outra parte vivenciou recaídas, demonstrando que não se trata apenas de queixas passageiras.

Os resultados reforçam a importância de ouvir e valorizar as queixas de dor feitas por crianças e adolescentes, especialmente quando há impacto na rotina. A identificação precoce de sinais de dor persistente, associada à avaliação médica e à atuação integrada de fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos e escolas, pode reduzir o risco de que essas dores avancem para a vida adulta. Ao mesmo tempo, o estudo destaca o papel central de um ambiente familiar acolhedor, que reconhece a dor sem estigmatizar o jovem.

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Ao tratar a dor musculoesquelética incapacitante na infância e na adolescência como um tema de saúde pública, o trabalho conduzido pela UNICID, pela Universidade de Sydney e apoiado pela FAPESP contribui para orientar políticas, práticas clínicas e ações em escolas. Os dados indicam que, ao combinar ciência, escuta qualificada e intervenções multidisciplinares, é possível reduzir o peso da dor crônica no futuro e favorecer uma melhor qualidade de vida para essa geração em desenvolvimento.