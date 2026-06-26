O mistério do osso da sorte: como surgiu essa superstição curiosa

Entre os muitos símbolos de sorte presentes em diferentes culturas, o chamado wishbone, ou osso da sorte, ocupa um espaço curioso. Afinal, trata-se de um pequeno osso em forma de V, que se retira principalmente de frangos e perus, que se associa a pedidos e desejos durante refeições festivas. Embora hoje a prática seja vista como uma brincadeira leve, sua história liga-se a antigas crenças sobre o poder místico das aves e à tradição de buscar sinais do destino em objetos do cotidiano.

O elemento central desse costume é a fúrcula, o osso em formato de V localizado na parte frontal do peito das aves. Em jantares de família, sobretudo em datas especiais, duas pessoas seguram cada extremidade da fúrcula já limpa, fazem um pedido silencioso e puxam ao mesmo tempo. Assim, a pessoa que fica com a maior parte do osso é considerada a sortuda, supostamente com mais chances de ver a realização de seu desejo. Portanto, esse gesto simples, que se repete há séculos, carrega camadas de significado histórico e cultural.

Entre os muitos símbolos de sorte presentes em diferentes culturas, o chamado wishbone, ou osso da sorte, ocupa um espaço curioso – depositphotos.com / Dimijana



Wishbone: como surgiu o osso da sorte?

A origem do wishbone remonta às antigas civilizações do Mediterrâneo, onde se associavam aves à adivinhação. Povos como os etruscos, que habitaram a região da atual Itália antes do domínio romano, acreditavam que galinhas e outras aves conseguiam transmitir mensagens dos deuses. Por isso, muitas vezes eram usadas em rituais para tentar prever eventos futuros, como colheitas, guerras e decisões políticas.

Nesses rituais, o corpo da ave não era visto apenas como alimento, mas também como um canal simbólico de comunicação com o divino. A fúrcula, por ter uma forma distinta e delicada, passou a ser tratada com cuidado especial. Assim, em vez de ser descartada, muitas vezes era deixada para secar e guardada como uma espécie de talismã. Com o tempo, essa prática evoluiu para o ato de manipular o osso em busca de boa sorte e respostas sobre o futuro.

Qual é a relação entre a fúrcula, Roma Antiga e a sorte?

Os romanos herdaram diversos costumes dos etruscos, incluindo a crença de que aves tinham poderes de adivinhação. Eles recorriam a sacerdotes conhecidos como áugures, que interpretavam o voo, o canto e até as vísceras das aves como sinais sobre decisões importantes. Nesse contexto, a fúrcula ganhou espaço como objeto ligado ao destino e às previsões.

Há relatos históricos de que os romanos pegavam a fúrcula de galinhas usadas em sacrifícios e a mantinham como um osso de desejo. Em vez de quebrar imediatamente o osso, muitas pessoas o tocavam ou seguravam ao fazer pedidos, acreditando que a proximidade com um animal usado em rituais religiosos poderia atrair boa fortuna. Com o tempo, porém, o costume de apenas tocar o osso teria dado lugar ao hábito de puxá-lo e parti-lo, criando uma espécie de disputa simbólica pela sorte.

Os etruscos associavam aves a mensagens divinas.

Os romanos incorporaram essa visão à sua própria religião.

A fúrcula passou de talismã estático a objeto de participação ativa em rituais.

Como o osso da sorte se espalhou pela Europa e chegou aos Estados Unidos?

Com a expansão do Império Romano, muitos hábitos romanos se espalharam por diferentes regiões da Europa. Entre eles, circulou a ideia de que a fúrcula podia trazer sorte ou responder a desejos. Ademais, a tradição foi se adaptando às línguas e costumes locais, mas a essência se manteve. Ou seja, duas pessoas disputando o maior pedaço do osso para ganhar o desejo.

Mais tarde, colonizadores europeus levaram o costume para a América do Norte. Lá, a prática se encaixou com naturalidade em refeições festivas, especialmente naquelas em que o peru se tornou prato central. Nos Estados Unidos, o wishbone ganhou destaque em celebrações como o Dia de Ação de Graças, quando famílias e amigos se reúnem em torno de um grande banquete. A partir do século XIX, jornais e registros pessoais já mencionavam a brincadeira como parte do clima de confraternização.

O costume romano viaja com soldados, comerciantes e colonos. Na Europa, o ritual é mantido em jantares festivos com aves. Na América, o peru de Ação de Graças se torna o principal cenário do osso da sorte.

Como funciona o ritual de quebrar o wishbone entre duas pessoas?

O ritual atual é relativamente simples e segue alguns passos tradicionais. Depois que a ave é assada e servida, alguém separa cuidadosamente a fúrcula do restante da carne, deixando o osso secar por um tempo, o que o torna mais fácil de quebrar. Em seguida, duas pessoas se posicionam frente a frente, cada uma segurando uma extremidade do osso com os dedos.

Antes de puxar, cada participante faz um pedido em silêncio. Porém, não há regra rígida sobre o tipo de desejo; pode ser algo que se liga à saúde, ao trabalho, aos estudos ou a qualquer aspecto da vida. Depois do pedido, ambos puxam o osso em direções opostas, até que ele se parte. Assim, a pessoa que fica com o maior pedaço é a vencedora, com associação à realização do desejo. No entanto, não existe base científica que comprove qualquer efeito real, mas o gesto se consolidou como um ritual simbólico de esperança.

A origem do wishbone remonta às antigas civilizações do Mediterrâneo, onde se associavam aves à adivinhação – depositphotos.com / kzwwsko



Do símbolo sagrado à brincadeira cultural: qual o significado hoje?

Ao longo dos séculos, a prática de quebrar o wishbone perdeu o peso religioso e místico que possuía na Antiguidade. A crença de que aves possuíam poderes de adivinhação deixou de fazer parte das principais explicações sobre o mundo, substituída por outras formas de conhecimento. Assim, o que permaneceu foi a dimensão lúdica do costume, com incorporação a momentos de convivência à mesa.

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Hoje, o osso da sorte funciona mais como uma brincadeira cultural do que como um ritual de fé. Em muitos lares, é visto como uma forma de criar interação durante as refeições, especialmente em datas comemorativas. Crianças e adultos participam juntos, rindo do resultado e usando o gesto como pretexto para falar sobre desejos e planos. Assim, o wishbone se mantém vivo não tanto pela promessa de sorte, mas pelo papel que desempenha na construção de memórias afetivas e na preservação de uma tradição que atravessou séculos, continentes e mudanças de crença.