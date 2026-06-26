Entre a conservação e a tradição: por que alguns países ainda mantêm a caça de baleias volta ao centro do debate internacional em meio à retomada controlada da prática em regiões do Atlântico Norte e do Pacífico. A autorização da caça de baleias na Islândia, após dois anos de interrupção, reacende discussões sobre cultura, economia e proteção ambiental. Além disso, o tema envolve governos, indústrias, cientistas e organizações ambientalistas em uma disputa marcada por dados científicos, argumentos históricos e interesses locais.

A caça de baleias, que já ocupou posição de um dos pilares econômicos de comunidades costeiras em diferentes partes do mundo, hoje enfrenta regras internacionais e pressões diplomáticas. Mesmo assim, alguns países mantêm a atividade com base em justificativas culturais, de soberania nacional ou de subsistência. A Islândia, o Japão e a Noruega, além de povos indígenas em nações como Canadá, Estados Unidos e Dinamarca, figuram entre os principais atores desse cenário complexo e frequentemente controverso.

História da caça de baleias e o caminho até a proteção internacional

A palavra-chave central neste debate, caça de baleias, remete a uma atividade que se intensificou entre os séculos XVIII e XX. Nessa época, o óleo de baleia servia para iluminação, lubrificantes e, mais tarde, para diversos produtos industriais. À medida que a demanda crescia, navios baleeiros ampliavam rotas para praticamente todos os oceanos. Eles capturavam grandes cetáceos como a baleia-azul, a baleia-fin e a jubarte. Como consequência direta, diversas populações declinaram de forma acentuada, e algumas espécies chegaram à beira do colapso.

Estudos publicados ao longo das décadas de 1970 e 1980 estimam que certas populações de grandes baleias sofreram redução superior a 80% ou 90% em relação aos níveis pré-industriais. Diante desse quadro, cientistas e governos reconheceram que a exploração intensiva não se mostrava sustentável. Em resposta, organismos multilaterais passaram a discutir limites, criar áreas protegidas e, mais tarde, propor a suspensão da exploração comercial. Desse processo surgiram tratados e convenções ambientais que, em conjunto, construíram uma nova estrutura global de proteção aos cetáceos.

Com o avanço da pesquisa em ecologia marinha, muitos estudiosos passaram a enxergar as baleias não apenas como recurso econômico, mas também como peças-chave nos ecossistemas oceânicos. Diversos estudos apontam que grandes cetáceos contribuem para a ciclagem de nutrientes e influenciam cadeias alimentares. Além disso, esse entendimento fortaleceu a visão de que a proteção das baleias se relaciona diretamente com a saúde geral dos oceanos. Esse tema hoje se conecta a debates mais amplos sobre mudanças climáticas e perda de biodiversidade.

À medida que a demanda crescia, navios baleeiros ampliavam rotas para praticamente todos os oceanos. _depositphotos.com / izanbar

Como funciona a Comissão Baleeira Internacional e sua moratória?

A Comissão Baleeira Internacional (CBI) surgiu em 1946, inicialmente com a função de gerenciar a caça de baleias e evitar a extinção de espécies economicamente importantes. Com o passar do tempo, a percepção sobre a necessidade de conservação aumentou de forma significativa. Por isso, o organismo começou a adotar medidas mais rígidas. O marco mais conhecido, porém, é a moratória, ou suspensão, da caça comercial de baleias, aprovada em 1982 e em vigor desde 1986.

Essa moratória não aboliu toda e qualquer caça de baleias. Em vez disso, ela determinou que a atividade comercial em grande escala deveria parar. A CBI abriu exceções para dois tipos principais de captura. A primeira abrange a chamada caça de subsistência aborígene, voltada a povos indígenas com tradição documentada no consumo de carne de baleia. A segunda envolve a caça com fins científicos, prevista em artigos específicos da convenção que rege a comissão. Na prática, porém, essas brechas alimentam debates constantes sobre o uso e, às vezes, o abuso dessas categorias.

Alguns países decidiram não aderir à moratória, apresentar objeções formais ou, mais recentemente, abandonar a própria CBI. A Noruega, por exemplo, apresentou reserva oficial à decisão de 1986 e continuou a realizar caça comercial de baleias-minke no Atlântico Norte. Já o Japão deixou a comissão em 2019 e retomou a caça comercial em suas águas territoriais e zona econômica exclusiva. A Islândia alternou períodos de proibição, licenciamento e pausa. Posteriormente, o país retornou à caça sob cotas controladas após novos debates internos.

Quais países ainda praticam caça de baleias atualmente?

A lista de países que ainda mantêm algum tipo de caça de baleias permanece relativamente curta. Entretanto, ela se concentra em regiões específicas e apresenta diferentes enquadramentos legais. No caso da Islândia, as autoridades adotam um sistema de cotas anuais para determinadas espécies, principalmente baleia-fin e baleia-minke. Após uma pausa de dois anos, motivada por questionamentos sobre bem-estar animal, demanda de mercado e rentabilidade, o governo voltou a autorizar a atividade com restrições adicionais. Entre essas medidas, surgem limites de tempo para o abate e monitoramento mais rigoroso por parte de órgãos responsáveis.

No Japão, a saída da CBI inaugurou uma nova fase. O país passou a concentrar a caça comercial em suas próprias águas. As autoridades japonesas argumentam que essa decisão se enquadra em política interna e protege a cultura alimentar de algumas regiões. Já a Noruega opera com um sistema de cotas anuais para a baleia-minke no Atlântico Norte, com base em avaliações próprias de estoque. Em ambos os casos, as autoridades nacionais afirmam que as populações-alvo permanecem em níveis considerados sustentáveis segundo seus levantamentos. Muitos cientistas, contudo, contestam esses critérios e pedem análises independentes mais amplas.

Além desses exemplos, surge a chamada caça de subsistência, que a CBI autoriza para comunidades indígenas. Povos inuit no Canadá, grupos indígenas no Alasca (Estados Unidos) e comunidades na Groenlândia (Dinamarca) recebem permissão limitada para capturar determinado número de baleias por ano. Essa prática se volta ao consumo local e costuma envolver espécies específicas, como a baleia-da-Groenlândia ou certas populações de baleias-cinzentas. Em geral, a atividade mantém forte ligação com tradições alimentares e rituais, embora também enfrente críticas de grupos defensores dos animais.

Quais são os principais argumentos a favor e contra a caça de baleias?

A discussão em torno da caça de baleias reúne argumentos de natureza cultural, econômica e ambiental. De um lado, governos e comunidades pró-caça enfatizam a continuidade de práticas tradicionais, o direito de decidir sobre recursos marinhos e a manutenção de empregos em regiões litorâneas. Em alguns portos da Islândia, da Noruega e do Japão, muitos moradores apresentam a atividade baleeira como parte da identidade local e da história da pesca. Alguns políticos também utilizam esse discurso para reforçar agendas nacionalistas.

Do outro lado, organizações ambientalistas e parte da comunidade científica destacam o impacto histórico da caça sobre as populações de cetáceos. Além disso, esses grupos ressaltam a dificuldade de recuperar estoques que sofreram reduções drásticas. Argumentam também que, mesmo onde surgem sinais de recuperação, o contexto atual de mudanças climáticas, poluição marinha e colisões com navios cria pressões adicionais sobre as baleias. Nessa visão, manter ou expandir a caça adiciona mais um fator de risco para espécies ainda vulneráveis e, às vezes, pouco estudadas.

Há também um debate econômico em constante evolução. Defensores da caça de baleias apontam que o consumo interno e a exportação de carne e derivados podem gerar renda para regiões específicas. Em contraponto, cresce o argumento de que o turismo de observação de baleias, praticado em países como Islândia, Noruega, Canadá, México e Brasil, oferece benefícios econômicos de longo prazo sem a morte dos animais. Em algumas localidades, empresas de whale watching passaram a empregar ex-baleeiros como guias. Esse movimento evidencia uma transição de modelo de uso do recurso e cria novos tipos de emprego ligados à conservação.

Monitoramento, dados científicos e dilemas para o futuro

Pesquisadores mensuram o impacto histórico da caça de baleias por meio de estimativas baseadas em registros de navios, bancos de dados internacionais e análises genéticas. Pesquisas divulgadas desde o início dos anos 2000 sugerem que, antes da caça industrial, o número de grandes baleias no planeta alcançava valores várias vezes superiores aos observados na segunda metade do século XX. Embora algumas espécies, como a jubarte em determinadas regiões, mostrem sinais de recuperação, outras ainda constam em listas de ameaça, dependendo da população e da área geográfica.

O monitoramento atual combina diferentes ferramentas. Equipes utilizam contagens visuais a partir de navios e aeronaves, além do uso de drones. Cientistas também recorrem a registros acústicos para detectar vocalizações submarinas e a técnicas de foto-identificação, que permitem acompanhar indivíduos ao longo de anos. Esses dados alimentam avaliações periódicas da CBI e de outros organismos, como a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Com base nessas análises, especialistas estabelecem recomendações sobre limites de captura, áreas de proteção e rotas marítimas menos arriscadas para os cetáceos.

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O dilema entre tradição, economia e conservação ambiental permanece em aberto. Países que defendem a continuidade controlada da caça de baleias afirmam que conseguem realizá-la de forma sustentável e com fiscalização adequada. Já setores que priorizam a proteção total das baleias insistem que o passado de exploração intensa e as incertezas sobre o futuro dos oceanos justificam uma postura de máxima precaução. Entre portos baleeiros que resistem, embarcações turísticas que lotam para avistar animais vivos e equipes científicas que monitoram cada salto no horizonte, a discussão sobre o lugar das baleias no século XXI segue em movimento constante e ainda sem consenso claro.