Terremotos em foco: como a ciência mede, classifica e monitora os tremores da terra

Quando um terremoto acontece, as primeiras informações chegam em forma de números: magnitude, profundidade e localização do epicentro. Por trás desses dados, especialistas mantêm um sistema sofisticado de medição. Assim, eles avaliam a força do tremor, os danos potenciais e o alcance do risco. A palavra-chave para compreender esse processo é a magnitude sísmica, conceito central para sismólogos e para órgãos de defesa civil em todo o mundo.

Ao mesmo tempo, moradores de áreas afetadas descrevem o que sentiram: prédios balançando, objetos caindo, rachaduras em paredes e interrupções de energia. Esses relatos ajudam a determinar a chamada intensidade sísmica, outro modo de classificar os terremotos. Nesse caso, a classificação se baseia nos efeitos observados na superfície. Juntas, magnitude e intensidade oferecem um retrato mais completo de cada abalo. Elas combinam medições instrumentais e a experiência direta da população.

Magnitude sísmica: o que realmente mede a força de um terremoto?

A magnitude de um terremoto representa uma medida padronizada da energia que a falha geológica libera na fonte do abalo. Portanto, esse valor nasce a partir dos registros dos sismógrafos. Esses aparelhos convertem o movimento do solo em traços gráficos e sinais digitais. O objetivo consiste em obter um número único, comparável em diferentes países e épocas, que indique o tamanho do evento sísmico.

Até meados do século XX, pesquisadores usavam a Escala Richter, que o sismólogo Charles F. Richter desenvolveu em 1935, na Califórnia. A escala original analisava principalmente terremotos locais e dependia de um tipo específico de sismógrafo. Essa exigência limitava o uso global da metodologia. Por isso, a partir das últimas décadas, a comunidade científica adotou a Escala de Magnitude de Momento (Mw), atualmente o padrão internacional. Essa escala considera o chamado momento sísmico, que combina a área da falha que se rompeu, o deslocamento entre os blocos de rocha e a rigidez do material.

Em entrevista simulada à reportagem, a sismóloga Dra. Ana Carvalho, pesquisadora de um centro de monitoramento sul-americano, explica: A Escala de Magnitude de Momento permite comparar terremotos muito grandes com maior precisão. Quando um evento ultrapassa magnitude 7, a Mw oferece cálculos mais confiáveis do que a antiga escala de Richter. Ela destaca ainda que, embora o público ainda use a expressão na escala Richter, os boletins técnicos de 2026 se baseiam quase exclusivamente na Mw.

A magnitude de um terremoto representa uma medida padronizada da energia que a falha geológica libera na fonte do abalo._depositphotos.com / Nola misses you

Quais são os níveis de magnitude sísmica e seus impactos?

Os especialistas costumam classificar os terremotos em faixas de magnitude e relacionam cada intervalo a possíveis efeitos sobre a população e a infraestrutura. No entanto, esses valores permanecem aproximados. A profundidade do foco, o tipo de solo e a qualidade das construções podem alterar significativamente os danos reais.

Menor que 3,0 : em geral, tremores muito fracos, quase sempre imperceptíveis sem instrumentos;

: em geral, tremores muito fracos, quase sempre imperceptíveis sem instrumentos; 3,0 a 3,9 : leves, podem ser sentidos por algumas pessoas, mas raramente provocam danos;

: leves, podem ser sentidos por algumas pessoas, mas raramente provocam danos; 4,0 a 4,9 : perceptíveis por muitas pessoas, podem causar pequenos danos em estruturas frágeis;

: perceptíveis por muitas pessoas, podem causar pequenos danos em estruturas frágeis; 5,0 a 5,9 : moderados, com possibilidade de rachaduras e danos em construções menos resistentes;

: moderados, com possibilidade de rachaduras e danos em construções menos resistentes; 6,0 a 6,9 : fortes, capazes de causar destruição em áreas urbanas próximas ao epicentro;

: fortes, capazes de causar destruição em áreas urbanas próximas ao epicentro; 7,0 a 7,9 : grandes, com danos severos em regiões extensas e risco elevado para vidas humanas;

: grandes, com danos severos em regiões extensas e risco elevado para vidas humanas; 8,0 ou mais: chamados de megaterremotos, podem atingir grandes extensões territoriais e gerar tsunamis.

O terremoto de Tohoku, no Japão, em 2011, por exemplo, atingiu magnitude 9,0 Mw e desencadeou um tsunami de grandes proporções. Esse evento afetou usinas nucleares e extensas áreas costeiras. Já o abalo de Valdivia, no Chile, em 1960, com magnitude 9,5 Mw, continua considerado o mais intenso já registrado instrumentalmente. Em contraste, muitos países registram diariamente pequenos tremores abaixo de 3,0. A população raramente percebe esses eventos, embora os sismógrafos os detectem com facilidade.

Intensidade sísmica: como funciona a Escala Mercalli Modificada?

Enquanto a magnitude mede a energia total liberada, a intensidade sísmica descreve o que o terremoto provoca em cada localidade específica. A principal ferramenta para essa avaliação é a Escala Mercalli Modificada (EMM), que órgãos de monitoramento utilizam de forma ampla em 2026. Em vez de números absolutos de energia, a EMM classifica os efeitos observados em 12 níveis. Esses níveis usam algarismos romanos e vão de I (não sentido) a XII (destruição total).

A escala considera relatos de moradores, registros fotográficos, inspeções em edificações e observações de campo. Além disso, técnicos comparam danos em diferentes tipos de estrutura para estimar a intensidade. Alguns exemplos ilustram esse sistema:

Intensidade IIIIV: sensação de tremor leve, lustres balançando e vidros vibrando; Intensidade VIVII: dificuldade para caminhar, queda de objetos de prateleiras e pequenas fissuras em paredes; Intensidade IXX: colapso parcial de edifícios, ruptura de tubulações e deformações em vias; Intensidade XIXII: destruição quase completa de construções e alterações significativas na paisagem.

Segundo o engenheiro sísmico Dr. Luís Ferraz, consultor de defesa civil, do ponto de vista do planejamento urbano, a informação de intensidade é tão importante quanto a magnitude. Dois terremotos com a mesma energia podem causar níveis diferentes de danos, dependendo da qualidade das construções e da distância ao epicentro. Por isso, equipes de análise produzem mapas de intensidade logo após grandes abalos. Esses mapas orientam grupos de resgate, priorizam áreas críticas e apoiam políticas de reconstrução.

Como o monitoramento sísmico funciona no mundo atual?

O monitoramento de atividades sísmicas hoje usa redes de milhares de estações distribuídas em todos os continentes e oceanos. Esses pontos de medição registram dados em tempo real e os enviam para centros de processamento. Nesses centros, especialistas calculam a magnitude, localizam o hipocentro e avaliam a profundidade do terremoto. Além disso, sistemas globais, como os coordenados por instituições geológicas dos Estados Unidos, Japão e Europa, compartilham informações em poucos minutos pela internet.

Os avanços tecnológicos dos últimos anos incluem sismógrafos mais sensíveis e algoritmos de inteligência artificial para detecção automática de eventos. Também surgiram integrações com redes de telefonia móvel e satélites. Em algumas regiões propensas a grandes terremotos, autoridades implantaram sistemas de alerta precoce. Esses sistemas enviam avisos segundos antes da chegada das ondas mais destrutivas e exploram a diferença de velocidade entre tipos de ondas sísmicas.

A pesquisadora Dra. Carla Menezes, que atua em um observatório sismológico universitário, descreve: Os sinais das estações chegam em segundos. O software identifica o padrão, estima a magnitude inicial e dispara alertas para órgãos de defesa civil e, em alguns países, diretamente para celulares da população. Esse intervalo de tempo parece curto, mas ainda assim possibilita ações rápidas. Servidores podem interromper trens de alta velocidade, equipes médicas podem pausar cirurgias delicadas e pessoas podem buscar posições mais seguras.

Quais são as orientações de segurança durante um terremoto?

Em áreas sujeitas a tremores, autoridades de defesa civil enfatizam a importância de ações simples e padronizadas. Especialistas em redução de desastres recomendam que a população conheça previamente os procedimentos básicos. Em seguida, cada pessoa deve adaptar essas orientações às condições locais de moradia e trabalho.

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Durante o tremor em ambiente interno : Abaixar-se para reduzir o risco de queda; Abrigar-se sob móveis firmes, como mesas resistentes, protegendo cabeça e pescoço; Afastar-se de janelas, espelhos, estantes altas e objetos que possam cair; Permanecer no local até cessar o tremor e evitar correr para escadas ou elevadores.

: Em áreas externas : Procurar espaços abertos, longe de fachadas, postes, fiações e árvores; Manter distância de pontes e viadutos que possam sofrer danos estruturais.

: Após o abalo : Verificar vazamentos de gás, danos em instalações elétricas e rachaduras aparentes; Seguir orientações oficiais por rádio, TV, portais de notícias e canais de emergência; Manter atenção a possíveis réplicas sísmicas , que podem ocorrer minutos ou dias depois.

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Em 2026, a combinação entre medidas objetivas de magnitude, avaliação de intensidade pelos efeitos observados e redes modernas de monitoramento sísmico oferece um quadro cada vez mais detalhado dos terremotos no planeta. Além disso, pesquisadores ampliam modelos computacionais para estimar cenários de risco com mais precisão. A tradução desses dados em protocolos de segurança e planejamento urbano continua sendo um dos principais desafios de autoridades, pesquisadores e comunidades. Por isso, sociedades em todo o mundo seguem buscando estratégias para conviver com um fenômeno natural inevitável, mas que pode ter seus impactos reduzidos por meio de informação, preparação e monitoramento constante.