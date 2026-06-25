Cientistas descobrem neurônios que funcionam como filtro de distrações no cérebro

Um pequeno grupo de neurônios em uma área antiga do cérebro pode atuar como um verdadeiro interruptor de foco, regulando o quanto a mente se deixa distrair pelo ambiente. Essa é a principal conclusão de um estudo recente da Johns Hopkins University, que investigou, em detalhes, como o cérebro consegue priorizar informações importantes e ignorar estímulos irrelevantes. Embora os testes tenham sido feitos em camundongos, os pesquisadores indicam que estruturas semelhantes provavelmente existem em seres humanos. Assim, o achado abre caminho para novas perspectivas sobre transtornos de atenção, como o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade).

A pesquisa se concentra em um conjunto reduzido de células nervosas que estão em uma região considerada evolutivamente antiga, ligadas aos circuitos básicos de vigilância e controle sensorial. Assim, ao analisar a atividade desses neurônios, os cientistas observaram que eles se comportam como um tipo de filtro seletivo, modulando quais sinais chegam às áreas do cérebro responsáveis pelo processamento consciente. Quando esse filtro está ativo, a tendência é que o indivíduo mantenha o foco em uma tarefa específica. Por sua vez, quando é desligado, distrações periféricas ganham espaço.

Um pequeno grupo de neurônios em uma área antiga do cérebro pode atuar como um verdadeiro interruptor de foco, regulando o quanto a mente se deixa distrair pelo ambiente – depositphotos.com / VitalikRadko



Neurônios do interruptor de foco: onde estão e o que fazem?

De acordo com o estudo, os neurônios do chamado interruptor de foco se concentram em uma região profunda, que se associa a sistemas de alerta e atenção sustentada. Trata-se de uma área que se conecta tanto a estruturas sensoriais quanto a partes do córtex que se envolvem na tomada de decisão e no controle do comportamento. Esses neurônios formam um pequeno núcleo, mas com projeções amplas, o que lhes permite influenciar diversas rotas de informação no cérebro.

O papel desse conjunto neuronal é regular o fluxo de estímulos que chegam às áreas superiores. Em vez de permitir que todos os sinais visuais e sonoros tenham o mesmo peso, o sistema atua como um filtro de atenção, priorizando o que é relevante para a tarefa em andamento. Porém, essa regulação não acontece de forma rígida, mas dinâmica. Afinal, o cérebro ajusta o nível de foco de acordo com o contexto, o grau de exigência da atividade e a presença de distrações no ambiente.

Como funciona esse filtro de atenção no cérebro?

O mecanismo que a equipe da Johns Hopkins identificou funciona, em linhas gerais, como um seletor de ruído. Quando o grupo de neurônios está ativo, a intensidade dos sinais correspondentes à tarefa principal é reforçada, enquanto estímulos competidores são enfraquecidos. No entanto, isso não significa que as distrações desapareçam, mas que se tornam menos capazes de interferir no comportamento.

Os cientistas propõem que esse filtro de foco atua em três frentes principais:

Amplicação de sinais relevantes : estímulos ligados ao objetivo da tarefa ganham maior representação nas áreas visuais e de decisão.

: estímulos ligados ao objetivo da tarefa ganham maior representação nas áreas visuais e de decisão. Supressão de distrações : sinais periféricos ou não relacionados são reduzidos antes de atingir o centro da consciência.

: sinais periféricos ou não relacionados são reduzidos antes de atingir o centro da consciência. Estabilização da atenção: o sistema ajuda a manter o foco por mais tempo, evitando mudanças bruscas de interesse a cada novo estímulo.

Na prática, isso significa que, diante de uma tela com vários elementos, o cérebro consegue realçar apenas os sinais que importam para a tarefa naquele momento, mantendo os outros em segundo plano, como se o ambiente ficasse temporariamente silenciado para o que não é essencial.

O que os experimentos com camundongos revelaram sobre atenção?

Para investigar esse filtro de atenção, os pesquisadores treinaram camundongos para realizar uma tarefa visual em que precisavam responder a sinais específicos apresentados em uma tela, ignorando elementos distratores ao redor. Os animais aprenderam a associar determinados padrões visuais a uma resposta correta, mostrando capacidade de se concentrar em um conjunto limitado de estímulos mesmo em um cenário complexo.

Em seguida, o grupo de neurônios envolvidos nesse interruptor de foco foi temporariamente desligado por técnicas de manipulação neural. Quando isso ocorreu, os camundongos passaram a se distrair com facilidade: prestavam atenção em estímulos laterais, respondiam a sinais irrelevantes e cometiam mais erros na tarefa principal. O desempenho caiu de forma nítida, indicando que a interrupção desses neurônios prejudicava a habilidade de manter a atenção dirigida.

Quando o sistema foi religado, a situação se inverteu. Os animais voltaram a apresentar padrões de desempenho semelhantes aos níveis anteriores, com maior consistência nas respostas corretas e menor influência dos estímulos distratores. Essa alternância entre desativação e reativação forneceu uma evidência direta de que o pequeno grupo de neurônios funciona, de fato, como um interruptor que regula o foco.

Qual a relação entre esse achado e o TDAH?

Os comportamentos que os cientistas observaram nos camundongos com o interruptor de foco desligado chamaram a atenção por lembrarem, em parte, sintomas comuns em pessoas com TDAH. Entre esses sintomas estão a dificuldade em manter a concentração em tarefas específicas, a tendência a se distrair com estímulos externos e a oscilação rápida de interesse entre diferentes atividades.

Ao notar esse paralelo, os pesquisadores sugerem que alterações em estruturas cerebrais equivalentes, em humanos, poderiam contribuir para quadros de déficit de atenção. Não se trata de afirmar que o TDAH dependa de um único grupo de neurônios. Porém, indicar que esse filtro de atenção pode ser uma peça relevante de um sistema mais amplo, que inclui redes frontais, circuitos dopaminérgicos e outras áreas ligadas ao controle cognitivo.

No campo clínico, essa descoberta ajuda a refinar modelos que tentam explicar por que algumas pessoas têm mais dificuldade de ignorar estímulos irrelevantes. Em vez de apenas associar o TDAH a impulsividade ou hiperatividade, o estudo reforça a ideia de que há um problema específico na filtragem de informações, ou seja, na capacidade de bloquear o ruído que compete com a tarefa principal.

Os comportamentos que os cientistas observaram nos camundongos com o interruptor de foco desligado chamaram a atenção por lembrarem, em parte, sintomas comuns em pessoas com TDAH – depositphotos.com / konevaelvira.gmail.com



Implicações científicas e possíveis caminhos para novos tratamentos

A identificação desse interruptor de foco representa um avanço importante para a neurociência da atenção. Ela fornece uma base biológica mais detalhada para entender como o cérebro seleciona o que merece ser processado com prioridade e como falhas nesse sistema podem levar a dificuldades cotidianas de concentração. Ao mapear essas rotas neuronais em um nível tão específico, o estudo abre espaço para intervenções mais direcionadas no futuro.

Entre as possíveis implicações discutidas pelos pesquisadores estão:

Desenvolvimento de medicamentos mais precisos, que atuem em circuitos específicos ligados ao filtro de atenção, reduzindo efeitos colaterais em outras funções cerebrais. Novas estratégias de estimulação cerebral, como técnicas não invasivas, dirigidas a regiões análogas em humanos, com o objetivo de reforçar a capacidade de foco em pessoas com distúrbios de atenção. Aprimoramento de diagnósticos, permitindo que exames de imagem e testes comportamentais identifiquem com mais clareza alterações nos circuitos responsáveis pela filtragem de estímulos.

Ao mesmo tempo, o trabalho se encaixa em uma tendência mais ampla da neurociência moderna: sair de descrições gerais de atenção e distração para modelos baseados em circuitos concretos, com neurônios específicos, conexões definidas e funções mensuráveis. Essa abordagem torna possível relacionar comportamentos observados no dia a dia com mecanismos biológicos precisos.

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Embora ainda seja cedo para transformar essa descoberta em terapias disponíveis na prática clínica, o estudo da Johns Hopkins oferece um mapa promissor. Ao revelar que um pequeno grupo de neurônios em uma região antiga do cérebro pode controlar, de maneira tão direta, o foco e a resistência às distrações, a pesquisa amplia a compreensão sobre como a atenção é construída e mantida, e aponta para novas formas de enfrentar distúrbios como o TDAH nas próximas gerações de tratamentos.