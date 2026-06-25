Nova temporada de ”Snoopy Vai Acampar” chega 26 de junho à Apple TV+; o que esperar

A Apple TV marcou para 26 de junho de 2026 a estreia da segunda temporada de Snoopy Vai Acampar, série animada que volta focada na nova missão dos Escoteiros Beagle: salvar a própria tropa. O cenário continua sendo o mesmo acampamento que conquistou o público na leva anterior. Agora, porém, a trama apresenta uma urgência clara em torno do futuro do grupo liderado pelo beagle mais conhecido dos quadrinhos. Assim, a plataforma aposta na combinação de humor, clima de férias e espírito de equipe para manter o desenho entre os destaques do catálogo infantil e familiar. Além disso, os novos episódios prometem aprofundar as relações entre Snoopy, Woodstock e a turma de crianças, reforçando o apelo emocional da série.

Nessa nova fase, a narrativa parte de uma notícia nada animadora para o grupo de passarinhos comandado por Woodstock: a possibilidade de a tropa se desfazer. A partir daí, o personagem principal assume um papel ainda mais ativo na liderança dos Escoteiros Beagle. Dessa forma, o grupo encara a vida ao ar livre como teste definitivo para provar que merece continuar unido. A temporada usa essa trama como fio condutor para organizar as aventuras no acampamento e reforçar o valor das medalhas de mérito na rotina da turma. Além disso, os roteiristas inserem desafios extras que envolvem cooperação, empatia e criatividade, o que ajuda a destacar valores importantes para o público infantil.

O que esperar da nova temporada de Snoopy Vai Acampar?

Com a ameaça sobre a continuidade dos Escoteiros Beagle, a segunda temporada de Snoopy Vai Acampar se organiza em torno da missão de acumular conquistas oficiais e mostrar a relevância da tropa. O Manual dos Escoteiros Beagle passa a funcionar como um guia constante para o grupo. Assim, os personagens seguem instruções, cumprem tarefas e mergulham em desafios típicos de acampamento. Essa dinâmica coloca o beagle no centro das decisões, enquanto os passarinhos funcionam como um pelotão disciplinado, ainda que cercado de trapalhadas. Além disso, alguns episódios exploram conflitos internos na tropa, que precisam de diálogo e amizade para encontrar soluções.

As sequências ao ar livre ganham mais peso. A montagem de barraca dá errado, a tentativa de decifrar mapas complica a trilha e as experiências na cozinha de acampamento acabam em desastre visual. Esses momentos trabalham a comédia física e o timing de humor que sempre marcou o universo dos personagens. Ao mesmo tempo, os episódios preservam um tom leve, com foco nas interações do grupo diante das metas impostas pelo manual e pela necessidade de manter o time unido. Por fim, a temporada inclui pequenas lições sobre respeito à natureza e segurança em atividades externas, o que fortalece o caráter educativo da animação.

Na história os passarinhos funcionam como um pelotão disciplinado, ainda que cercado de trapalhadas._Imagem: Reprodução / Apple

Snoopy Vai Acampar: como o acampamento entra na história?

Enquanto o beagle e os Escoteiros Beagle se desdobram para acumular insígnias, a turma de Peanuts também entra em clima de férias. Charlie Brown, Linus, Lucy e os demais passam o verão no Acampamento Spring Lake, vizinho às áreas que o grupo de Woodstock explora. O encontro entre os dois núcleos rende boa parte do humor da temporada, pois as atividades mais tradicionais do acampamento se misturam às missões dos escoteiros. Além disso, a proximidade entre as áreas permite cruzamentos frequentes de histórias, o que amplia o número de gags visuais e diálogos marcantes.

As cenas incluem caminhadas que se transformam em pequenos desafios de resistência, banhos de lago com cara de descanso entre uma empreitada e outra e rodas de fogueira que misturam cantoria com conversa mais introspectiva. Nessas interações, surgem diálogos típicos da franquia, em que personagens como Charlie Brown e Linus trocam ideias mais filosóficas sobre amizade, fracasso e perseverança. A temporada se apoia nessa combinação de comédia visual e reflexões discretas para manter a identidade do universo de quadrinhos criado por Charles M. Schulz. Além disso, alguns momentos destacam Snoopy em devaneios imaginativos, o que reforça o tom lúdico e sonhador da série.

Por que a primeira temporada de Snoopy Vai Acampar chamou tanta atenção?

O novo ano de episódios só existe porque a leva inicial funcionou bem com o público e com a crítica. A estreia de Snoopy Vai Acampar apresentou justamente a proposta de resgatar o clima das tirinhas, com o beagle à frente dos Escoteiros Beagle em aventuras pela natureza. Naquele momento, a trama também usou o Acampamento Spring Lake como ponto de encontro entre o grupo de Woodstock e a turma liderada por Charlie Brown. Estabelecendo o cenário que retorna agora em 2026. Além disso, a temporada de estreia reforçou o carisma de personagens secundários, o que abriu espaço para novas combinações de histórias.

Visualmente, a animação recebeu elogios por manter o traço que remete ao desenho à mão, sem abrir mão de um ritmo mais ágil. A produção equilibrou piadas rápidas com momentos de melancolia suave, característica associada ao mundo de Schulz. Como resultado, a série ganhou destaque dentro da oferta de títulos familiares da Apple TV, com boa audiência e recepção positiva, o que garantiu sinal verde imediato para a continuação.

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Esse histórico pesa sobre a segunda temporada, que chega com a expectativa de preservar o conforto nostálgico da série e, ao mesmo tempo. Sustentar o interesse das crianças acostumadas a produtos mais acelerados. A missão dos Escoteiros Beagle para salvar a tropa funciona como motor narrativo e também como teste para a longevidade da animação no catálogo. A partir de 26 de junho, a resposta vai depender de como o público abraça essa nova rodada de medalhas, fogueiras e conversas sob as árvores.