Cientistas descobrem por que gripe aviária H5N1 se concentra nos úberes de vacas leiteiras

Cientistas que investigam a gripe aviária deram um novo passo para entender o comportamento do vírus H5N1 em mamíferos. Um estudo divulgado pelo portal científico ScienceDaily, com base em pesquisa conduzida por especialistas da University of Pittsburgh, esclareceu por que, em vacas leiteiras, o patógeno se concentra principalmente nos úberes. Em outras espécies, o vírus costuma atingir de forma predominante os pulmões. Portanto, essa diferença ajuda a entender como o H5N1 se adapta a cada animal e pode orientar melhor as estratégias de vigilância sanitária.

De acordo com o trabalho, o H5N1 encontra nos úberes das vacas um ambiente especialmente favorável para se instalar e se multiplicar. Os cientistas observaram que o padrão de infecção nessas glândulas mamárias não ocorre de modo aleatório. Pelo contrário, esse padrão segue a distribuição de estruturas específicas na superfície das células. Esse comportamento explica por que a doença em rebanhos leiteiros se associa com frequência a alterações na produção de leite e a inflamações mamárias. Em contraste, os pesquisadores registram quadros respiratórios menos evidentes nesses animais.

Por que a gripe aviária H5N1 prefere os úberes das vacas?

O ponto central do estudo está na identificação dos receptores celulares preferidos pelo vírus. Esses receptores funcionam como portas de entrada que o H5N1 usa para invadir as células. Em vacas leiteiras, os pesquisadores constataram forte concentração desse tipo de receptor no tecido mamário. Em especial, observaram essa abundância nas células que participam da produção e secreção de leite. Já a menor presença dessas estruturas em outras regiões, como o pulmão, esclarece por que a infecção se manifesta com mais intensidade nos úberes.

Esse mapeamento dos receptores permitiu que os cientistas estabelecessem uma relação direta entre a distribuição dessas moléculas e o padrão de doença observado no campo. Ao cruzar dados laboratoriais com relatos clínicos de fazendas, o grupo da University of Pittsburgh verificou que os surtos em vacas leiteiras se associam com frequência a mastites e alterações na qualidade do leite. Esse perfil clínico combina com a maior vulnerabilidade das glândulas mamárias. Além disso, essa associação reforça a ideia de que a biologia do tecido mamário exerce papel decisivo na dinâmica da gripe aviária H5N1 nesses animais.

O ponto central do estudo está na identificação dos receptores celulares preferidos pelo vírus. – depositphotos.com / HayDmitriy

Como a descoberta ajuda a entender a adaptação do H5N1 entre espécies?

A identificação de quais tecidos mostram maior suscetibilidade à infecção ajuda a compreender como o H5N1 se comporta em diferentes hospedeiros. Em aves, o vírus costuma afetar fortemente o sistema respiratório e o trato digestivo. Em outros mamíferos, como alguns carnívoros, o alvo principal muitas vezes também são os pulmões. Nas vacas leiteiras, porém, o foco nos úberes indica uma forma distinta de adaptação. Essa variação sugere que o vírus explora tecidos diferentes, dependendo da espécie, desde que encontre receptores compatíveis para se ligar.

Para pesquisadores que estudam a evolução viral, esse tipo de informação se mostra especialmente relevante. Isso ocorre porque esses dados indicam caminhos possíveis para futuros saltos entre espécies. Se o H5N1 encontrar em outro animal inclusive em seres humanos tecidos com receptores semelhantes aos identificados nas vacas, pode surgir uma nova porta de entrada para a infecção. Por isso, o mapeamento desses alvos celulares em várias espécies se torna uma ferramenta importante. Ele ajuda a prever riscos, a orientar ações de prevenção e a priorizar estudos em hospedeiros com maior afinidade de receptores.

Qual é o cenário atual da gripe aviária H5N1 no mundo?

Desde meados da década de 2000, autoridades de saúde em diferentes continentes monitoram a gripe aviária H5N1 de forma intensa. A circulação do vírus em aves silvestres e de criação ainda desperta grande atenção em 2026. Isso ocorre especialmente por causa dos episódios em que o patógeno alcança mamíferos, como leões-marinhos, gatos, cães e, mais recentemente, rebanhos bovinos. Esse espalhamento para espécies diversas levanta preocupações sobre novas adaptações que facilitem a transmissão entre mamíferos.

Em resposta a esse cenário, organizações internacionais e laboratórios de pesquisa mantêm redes de vigilância que acompanham mutações do vírus. Além disso, essas redes registram surtos incomuns e avaliam impactos na saúde animal e humana. O estudo da University of Pittsburgh integra esse esforço global ao detalhar, em um desses hospedeiros as vacas leiteiras , quais tecidos funcionam como ponto de entrada preferencial do H5N1. Esses dados ajudam a refinar modelos de risco, a ajustar protocolos de monitoramento em campo e a direcionar recursos para áreas mais vulneráveis.

Como a descoberta pode apoiar a vigilância em rebanhos leiteiros?

Ao mostrar que os receptores mais visados pelo H5N1 se concentram nas glândulas mamárias, o estudo oferece um roteiro prático para a detecção precoce de infecções atípicas. Em rebanhos leiteiros, sinais como queda repentina na produção de leite, alterações na consistência ou na cor do produto e casos de mastite fora do padrão habitual ganham relevância. Assim, equipes de campo podem considerar esses sinais como indicadores importantes para investigações específicas de influenza aviária. Além disso, laboratórios podem direcionar coletas e testes justamente para o tecido mamário e para o leite, o que aumenta a chance de identificar o vírus no início da circulação.

Monitoramento clínico: atenção constante a inflamações na glândula mamária e a mudanças na produção e na qualidade do leite.

atenção constante a inflamações na glândula mamária e a mudanças na produção e na qualidade do leite. Coleta direcionada: uso prioritário de amostras de leite e de tecido mamário em animais suspeitos de infecção por H5N1.

uso prioritário de amostras de leite e de tecido mamário em animais suspeitos de infecção por H5N1. Testes laboratoriais específicos: aplicação de ensaios que detectem H5N1 em secreções lácteas, com protocolos padronizados.

aplicação de ensaios que detectem H5N1 em secreções lácteas, com protocolos padronizados. Integração de dados: cruzamento sistemático de informações de campo com análises moleculares e dados epidemiológicos regionais.

Esse conjunto de medidas reduz o tempo entre a entrada do vírus no rebanho e a confirmação laboratorial. Esse encurtamento de prazo se mostra fundamental para conter a disseminação. Além disso, o conhecimento detalhado dos receptores envolvidos permite que pesquisadores explorem, no futuro, intervenções que bloqueiem essa interação. Entre essas linhas, surgem propostas de vacinas que induzam respostas específicas no tecido mamário e terapias que impeçam a ligação do vírus às células mais vulneráveis.

Quais são os próximos passos para pesquisa e prevenção?

Os autores do estudo indicam que a caracterização dos receptores do H5N1 no tecido mamário das vacas leiteiras representa um avanço importante para a vigilância epidemiológica e para o desenvolvimento de estratégias de prevenção. A partir dessas informações, novas investigações podem comparar a distribuição desses mesmos receptores em outros mamíferos de interesse. Isso inclui espécies de criação e animais de companhia, o que amplia o entendimento sobre possíveis rotas de transmissão. Além disso, estudos futuros podem analisar diferenças entre raças bovinas e entre sistemas de manejo, em busca de fatores que aumentem o risco.

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Ampliar o mapeamento de receptores do H5N1 em diferentes espécies e em diversos tecidos de cada hospedeiro. Aprimorar protocolos de vigilância em propriedades leiteiras, com capacitação de equipes e padrões claros de notificação. Desenvolver ferramentas diagnósticas mais sensíveis para detecção no leite, inclusive testes rápidos aplicáveis em campo. Explorar abordagens de imunização que considerem os tecidos mais vulneráveis e incluam estratégias específicas para o úbere.

Com esses desdobramentos, autoridades de saúde animal e humana passam a contar com informações mais detalhadas para avaliar riscos. Além disso, esses dados ajudam a planejar ações de biossegurança e a estabelecer respostas rápidas em caso de novos surtos. A compreensão de por que a gripe aviária H5N1 se concentra nos úberes das vacas leiteiras fortalece a preparação frente a possíveis variantes. Desse modo, a sociedade se coloca em posição mais favorável para enfrentar futuros episódios de infecção em diferentes populações.