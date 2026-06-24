Mau hálito em cães e gatos pode indicar doenças graves, alertam veterinários

A saúde bucodental de cães e gatos tem ganhado cada vez mais atenção em clínicas e hospitais veterinários, especialmente porque muitos dos problemas na boca não são percebidos logo no início. Alterações como tártaro, gengivite e doença periodontal aparecem de forma silenciosa e, quando não tratadas, podem causar dor, perda de dentes e até comprometer outros órgãos do corpo. A rotina da família, a alimentação e até a genética do animal influenciam diretamente nessa condição.

Veterinários relatam que boa parte dos atendimentos de rotina envolve algum grau de alteração oral, principalmente em animais adultos e idosos. Em muitos casos, o primeiro sinal notado é o mau hálito persistente, frequentemente associado apenas a cheiro de boca de cachorro ou gato. No entanto, esse odor costuma indicar acúmulo de placa bacteriana e inflamação das gengivas, pontos de partida para quadros mais complexos.

A saúde bucodental de cães e gatos tem ganhado cada vez mais atenção em clínicas e hospitais veterinários, especialmente porque muitos dos problemas na boca não são percebidos logo no início – depositphotos.com / loriklaszlo



Saúde bucodental de cães e gatos: por que a boca merece tanta atenção?

A saúde bucodental de cães e gatos vai muito além da estética dos dentes. A cavidade oral é um ambiente rico em bactérias, que se organizam na forma de placa e, com o tempo, se mineralizam, formando o tártaro. Quando essa placa permanece em contato com a gengiva, surgem inflamações como a gengivite, que, se não controladas, podem evoluir para doença periodontal, atingindo estruturas mais profundas que sustentam o dente.

Esse processo inflamatório crônico abre portas para que microrganismos entrem na corrente sanguínea, fenômeno conhecido como bacteremia. A partir daí, bactérias podem atingir órgãos vitais, como coração, rins e fígado, favorecendo o desenvolvimento ou agravamento de doenças sistêmicas. Em animais com outras comorbidades, como cardiopatias ou insuficiência renal, a presença de infecções orais pode representar um fator de risco adicional importante.

Quais são os sinais de problemas na saúde bucal de cães e gatos?

Os sinais de alerta na saúde bucal de cães e gatos costumam surgir de forma gradual. Guardiões geralmente percebem as mudanças no dia a dia, especialmente durante as refeições ou nos momentos de carinho. Entre os indícios mais comuns de alterações orais, destacam-se:

Mau hálito persistente , mesmo após mudanças de alimentação;

, mesmo após mudanças de alimentação; Dificuldade para mastigar , com preferência por alimentos mais macios ou recusa em comer ração seca;

, com preferência por alimentos mais macios ou recusa em comer ração seca; Salivação excessiva , às vezes acompanhada de baba espessa;

, às vezes acompanhada de baba espessa; Acúmulo visível de placa e tártaro nos dentes, principalmente próximos à gengiva;

nos dentes, principalmente próximos à gengiva; Sangramento gengival ao mastigar ou quando a boca é tocada;

Dentes amolecidos, quebrados ou perda dentária;

Esfregar o focinho em objetos ou com as patas, sugerindo incômodo.

Em quadros mais avançados de doença periodontal, também podem surgir alterações comportamentais, como irritabilidade ao ser tocado na região da cabeça, redução da ingestão de alimento e perda de peso. Em gatos, sinais podem ser mais discretos, o que torna a observação diária da boca ainda mais relevante.

Como prevenir tártaro, gengivite e doença periodontal em cães e gatos?

A prevenção é apontada por especialistas como a estratégia mais eficiente para manter a saúde bucodental de cães e gatos. A medida central é a escovação regular dos dentes, realizada com produtos específicos para uso veterinário. Cremes dentais formulados para animais não exigem enxágue e costumam ter sabores atrativos para facilitar a aceitação.

Uma rotina preventiva básica tende a incluir:

Escovação dos dentes, idealmente diária ou, no mínimo, algumas vezes por semana, com escova macia e creme dental veterinário; Consultas periódicas ao veterinário para avaliação bucal, geralmente durante o check-up anual ou semestral; Limpezas profissionais (profilaxia), realizadas sob anestesia, quando há acúmulo de tártaro ou inflamações instaladas; Acompanhamento de animais idosos ou com doenças crônicas, que exigem monitoramento bucal mais frequente.

Medidas complementares, como o uso de rações específicas para a saúde dental, petiscos funcionais e brinquedos mastigáveis, podem auxiliar na redução mecânica da placa bacteriana. No entanto, especialistas ressaltam que esses recursos não substituem a escovação, considerada o cuidado mais completo para controle da placa.

A prevenção é apontada por especialistas como a estratégia mais eficiente para manter a saúde bucodental de cães e gatos – depositphotos.com / serezniy



Higiene bucal regular realmente evita complicações em outros órgãos?

A relação entre saúde bucal e doenças sistêmicas em cães e gatos é tema de estudos na medicina veterinária há anos. Infecções crônicas na boca podem favorecer processos inflamatórios em diferentes partes do organismo. Bactérias que se originam das lesões orais podem se alojar em válvulas cardíacas, rins e fígado, contribuindo para lesões nesses órgãos, em especial em animais mais velhos ou com histórico prévio de doença.

Por esse motivo, muitos protocolos de cuidado recomendam atenção especial à boca antes de cirurgias, em programas de controle de doenças renais e em animais cardiopatas. A manutenção de uma higiene bucal adequada reduz a carga bacteriana e, consequentemente, o risco de disseminação pela corrente sanguínea. Esse cuidado diário, somado a avaliações de rotina, tende a contribuir para uma vida mais longa e com menos intervenções invasivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em síntese, a saúde bucodental de cães e gatos deixa de ser um detalhe estético para ocupar um lugar central na medicina preventiva veterinária. A observação dos primeiros sinais, o estabelecimento de uma rotina de escovação e o acompanhamento profissional periódico formam um conjunto de medidas que auxilia na preservação não apenas dos dentes, mas do organismo como um todo.