Ter uma ave em casa requer atenção: veja o que diz a lei e como proporcionar qualidade de vida ao animal

A criação de pássaros em ambiente doméstico se tornou cada vez mais comum no Brasil, seja por tradição cultural, seja pelo interesse em espécies de canto e plumagem marcante. No entanto, esse hábito está liga-se diretamente à legislação ambiental e a uma série de responsabilidades que vão além de oferecer ração e uma gaiola. Afinal, o tema envolve normas legais, bem-estar animal, combate ao tráfico de fauna silvestre e um debate constante sobre os limites éticos da manutenção de aves em cativeiro.

No país, a posse de aves passa por regras específicas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e de órgãos ambientais estaduais, que regulam a criação amadora e comercial. Assim, a legislação distingue com clareza o animal adquirido em criadouro autorizado daquele retirado ilegalmente da natureza. Ao mesmo tempo, tutores e criadores precisam lidar com desafios práticos, como a oferta de espaço adequado, enriquecimento ambiental e acompanhamento veterinário especializado em animais silvestres.

A criação de pássaros em ambiente doméstico se tornou cada vez mais comum no Brasil, seja por tradição cultural, seja pelo interesse em espécies de canto e plumagem marcante – depositphotos.com / Daria_vg



O que diz a legislação brasileira sobre criação de pássaros em casa?

A legislação brasileira estabelece que a posse de aves silvestres só é permitida quando elas são oriundas de criadouros comerciais ou amadores regularizados pelo Ibama ou por órgãos ambientais estaduais. A base legal está principalmente na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e em normas complementares, como instruções normativas do Ibama que tratam de criadouros e registro de animais. De forma geral, é proibido manter em casa aves capturadas diretamente na natureza, sem autorização.

Quando o animal é adquirido de um criadouro legalizado, o tutor recebe uma nota fiscal e um registro, que podem incluir marcação individual (como anilha fechada na pata) e cadastro em sistemas oficiais, a exemplo do antigo SISPASS, substituído por plataformas estaduais ou federais de controle. Essas informações permitem rastrear a origem do pássaro e são exigidas em fiscalizações. A ausência de documentação costuma ser tratada como indício de origem ilegal, o que pode levar à apreensão da ave e à responsabilização do detentor.

Criação de pássaros em casa: quais espécies podem ser mantidas legalmente?

Para a criação doméstica, a legislação diferencia espécies domesticadas, exóticas e silvestres nativas. Aves consideradas domésticas, como galinhas e periquitos-australianos, em geral não exigem o mesmo nível de controle que espécies silvestres brasileiras. Já no caso de aves nativas, como canários-da-terra, curiós, trincas-ferro e outras frequentemente vistas em competições de canto, a regra é que só podem ser mantidas se adquiridas de criadouros regularizados e mediante registro quando a norma estadual assim determina.

Outra categoria importante é a de aves exóticas, como calopsitas e alguns papagaios estrangeiros. Mesmo não sendo nativas, muitos desses animais também são regulados e devem vir de criadouros autorizados, com documentação comprobatória. De forma resumida, a criação de pássaros é considerada legal quando a espécie é permitida pela norma vigente e a origem está comprovada, enquanto a posse de aves retiradas da natureza sem autorização é enquadrada como crime ambiental.

Quais são os riscos e penalidades ligados ao tráfico de aves silvestres?

O tráfico de animais silvestres é apontado por órgãos ambientais e organizações especializadas como uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira. A captura de pássaros na natureza, o transporte em condições precárias e a venda clandestina em feiras ou pela internet resultam em altos índices de mortalidade e em desequilíbrios para populações de espécies já pressionadas por perda de habitat.

A Lei nº 9.605/1998 prevê sanções para quem captura, transporta, vende, compra ou mantém em cativeiro animais silvestres sem autorização. As penalidades podem incluir multa, apreensão dos animais e, em alguns casos, detenção. Os valores de multa variam conforme a espécie envolvida, a quantidade de indivíduos e outros fatores avaliados pela autoridade competente. Além disso, a reincidência e o envolvimento em redes de tráfico organizado tendem a resultar em punições mais severas.

Como garantir bem-estar: alimentação, espaço e enriquecimento ambiental

Em ambiente doméstico, o bem-estar das aves depende de uma combinação de fatores. Especialistas em manejo de aves recomendam que a alimentação vá além de misturas de sementes, incluindo ração balanceada específica para a espécie, suplementação com frutas e verduras seguras e, quando indicado, orientação veterinária para evitar deficiências nutricionais. O fornecimento de água fresca e limpa deve ser constante, com recipientes higienizados com regularidade.

O espaço disponível é outro ponto central. Gaiolas muito pequenas restringem o voo e podem favorecer problemas físicos e comportamentais. A indicação mais comum é privilegiar ambientes amplos, com possibilidade de voo ou movimentação ativa, poleiros de diâmetros variados e brinquedos que estimulem a curiosidade da ave. O chamado enriquecimento ambiental inclui itens como cordas, galhos naturais, forrageamento de alimentos escondidos e mudanças periódicas na disposição interna da gaiola ou viveiro, sempre respeitando a segurança do animal.

Higiene, saúde e sinais de estresse ou doença nas aves

A manutenção da higiene do ambiente é fundamental para evitar proliferação de fungos, bactérias e parasitas. Assim, a limpeza regular de bandejas, poleiros, comedouros e bebedouros contribui para reduzir riscos sanitários. Em paralelo, indica-se o acompanhamento com médico-veterinário especializado em animais silvestres ou exóticos, tanto para check-ups preventivos quanto para avaliação de sintomas específicos.

Entre os sinais frequentemente associados a estresse ou doença estão apatia, alteração no padrão de canto, penas eriçadas por longos períodos, perda de apetite, mudança na consistência das fezes, automutilação de penas e comportamento agressivo ou excessivamente retraído. A identificação precoce dessas alterações permite intervenção mais rápida e pode evitar agravamento do quadro. Condições ambientais inadequadas, isolamento prolongado, falta de estímulos e exposição constante a ruídos intensos também são apontadas como fatores de estresse.

Gaiolas muito pequenas restringem o voo e podem favorecer problemas físicos e comportamentais – depositphotos.com / AGLPhotoproduction

Responsabilidade, desafios dos tutores e aspectos éticos do cativeiro

A criação de pássaros em casa envolve uma dimensão de responsabilidade a longo prazo. Muitas espécies podem viver por décadas, exigindo compromisso financeiro, disponibilidade de tempo para manejo diário e adaptação da rotina da família. Entre os desafios relatados estão o acesso a profissionais especializados, o custo de alimentação adequada e exames, além da necessidade de orientar terceiros para evitarem práticas como oferta de alimentos inadequados ou manuseio incorreto.

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O debate ético sobre manter aves em cativeiro permanece presente em pesquisas acadêmicas e discussões públicas. De um lado, destaca-se que a criação responsável e legalizada pode reduzir a pressão sobre populações naturais e contribuir para programas de conservação. De outro, são levantadas questões sobre a limitação de comportamentos naturais, como o voo em grandes distâncias e a vida em bandos, mesmo em condições domésticas bem cuidadas. Diante desse cenário, a legislação e as orientações técnicas reforçam a importância de que qualquer decisão de criar pássaros em ambiente doméstico considere, antes de tudo, o respeito à lei e ao bem-estar da ave ao longo de toda a sua vida.