Por que existem tão poucos mamíferos venenosos? Entenda o fenômeno na natureza

Na natureza, a presença de mamíferos venenosos representa uma raridade quando comparamos esse grupo a serpentes, aranhas e insetos. Esse cenário ocorre por causa do modo como os mamíferos evoluíram. Eles passaram a focar em outras estratégias de defesa e ataque, como força física, velocidade, dentes adaptados e comportamento social. Ao longo de milhões de anos, a maior parte das espécies de mamíferos encontrou soluções eficientes para sobreviver sem depender de toxinas químicas.

Outro ponto importante envolve o custo energético para produzir veneno. A síntese de toxinas exige energia e estruturas especializadas, como glândulas e canais de inoculação. Assim, muitos animais que contam com garras afiadas, mandíbulas fortes, pelagem e até vida em grupo não obtêm vantagens suficientes ao investir em um sistema de envenenamento. Desse modo, a evolução favoreceu outros recursos mais compatíveis com a biologia característica dos mamíferos.

Por que existem tão poucos mamíferos venenosos?

A explicação para a escassez de mamíferos venenosos se liga à própria palavra-chave principal: mamíferos venenosos e ao modo de vida do grupo. Em geral, mamíferos são animais de sangue quente, com metabolismo elevado e grande necessidade de energia. Por isso, estratégias como caça em grupo, uso de dentes especializados e desenvolvimento de cérebros mais complexos reduziram a pressão evolutiva para o surgimento de sistemas de veneno. Assim, a seleção natural privilegiou comportamentos e estruturas físicas em vez de sofisticados mecanismos químicos.

Além disso, muitos mamíferos apresentam tamanho relativamente grande quando comparamos com animais peçonhentos clássicos, como aranhas e escorpiões. Para um animal de grande porte, o veneno precisa existir em quantidades significativas para se tornar realmente eficaz. Isso encarece ainda mais esse investimento biológico. Em vez de produzir grandes volumes de toxina, esses animais se beneficiam de correr, se esconder, viver em tocas ou bandos e, em alguns casos, aplicar mordidas muito fortes. Essas estratégias já bastam para capturar presas ou afastar predadores.

Pequenos mamíferos insetívoros que produzem saliva com toxinas._depositphotos.com / alenthien

Quais são os principais mamíferos venenosos conhecidos?

Apesar de poucos, alguns mamíferos realmente produzem veneno ou toxinas capazes de causar efeitos importantes em outros animais. Os exemplos mais conhecidos incluem espécies de musaranhos, o ornitorrinco, o solenodonte e alguns lóris lentos. Cada um deles ilustra uma forma diferente de uso de substâncias tóxicas, seja para caça, defesa ou disputa com outros indivíduos. Além disso, pesquisadores ainda investigam possíveis casos de espécies com saliva levemente tóxica ou secretões irritantes, o que pode ampliar esse grupo no futuro.

Ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) : mamífero semiaquático da Austrália. O macho possui esporões nas patas traseiras ligados a glândulas de veneno. Ele usa a toxina principalmente em disputas territoriais e de acasalamento. Ela causa dor intensa e inchaço em outros animais e pode incapacitar cães e pequenos mamíferos.

: mamífero semiaquático da Austrália. O macho possui esporões nas patas traseiras ligados a glândulas de veneno. Ele usa a toxina principalmente em disputas territoriais e de acasalamento. Ela causa dor intensa e inchaço em outros animais e pode incapacitar cães e pequenos mamíferos. Musaranhos venenosos (como o musaranho-de-dentes-brancos e o musaranho-de-cauda-curta): pequenos mamíferos insetívoros que produzem saliva com toxinas. Essa saliva ajuda a paralisar ou enfraquecer presas, como insetos, minhocas e pequenos vertebrados, prolongando a conservação do alimento. Além disso, algumas espécies conseguem armazenar presas ainda vivas, mas imobilizadas, para consumir depois.

(como o musaranho-de-dentes-brancos e o musaranho-de-cauda-curta): pequenos mamíferos insetívoros que produzem saliva com toxinas. Essa saliva ajuda a paralisar ou enfraquecer presas, como insetos, minhocas e pequenos vertebrados, prolongando a conservação do alimento. Além disso, algumas espécies conseguem armazenar presas ainda vivas, mas imobilizadas, para consumir depois. Solenodonte (Solendon paradoxus e Solendon cubanus): mamífero noturno que vive no Caribe e apresenta hábitos semelhantes aos de musaranhos. Ele possui saliva venenosa, que passa por dentes modificados com sulcos. O animal usa o veneno para caçar invertebrados e pequenos vertebrados no solo da floresta. Por viver em ilhas, ele ocupa um nicho quase sem concorrentes, o que tornou o veneno ainda mais vantajoso.

(Solendon paradoxus e Solendon cubanus): mamífero noturno que vive no Caribe e apresenta hábitos semelhantes aos de musaranhos. Ele possui saliva venenosa, que passa por dentes modificados com sulcos. O animal usa o veneno para caçar invertebrados e pequenos vertebrados no solo da floresta. Por viver em ilhas, ele ocupa um nicho quase sem concorrentes, o que tornou o veneno ainda mais vantajoso. Lóris-lento (Nycticebus spp.): primata asiático que secreta uma substância tóxica de glândulas no braço. Quando o animal lambe essa região, mistura a substância com a saliva e pode aplicar a toxina por meio de mordidas. Esse mecanismo auxilia na defesa contra predadores e parasitas. Entretanto, o contato da secreção com a pele humana pode causar reações graves e, em casos extremos, choque anafilático.

Mamíferos venenosos são exceções na história evolutiva?

Os mamíferos venenosos representam exceções que surgiram em nichos ecológicos muito específicos. Em ambientes onde o tamanho reduzido, a caça noturna e a necessidade de subjugar presas maiores ou competir com outros indivíduos atuam como fatores fortes, o veneno se torna vantajoso. Nesses casos, a pressão evolutiva favorece o desenvolvimento de glândulas de toxinas, dentes especiais ou estruturas como esporões. Assim, surgiram, de forma independente, venenos em grupos distintos como o ornitorrinco, os musaranhos e o solenodonte.

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Para a maioria dos mamíferos, entretanto, outras estratégias continuam suficientes. A combinação de sentidos aguçados, habilidades de locomoção, capacidade de aprendizagem e, em muitos casos, comportamentos sociais complexos reduz a necessidade de recorrer a venenos. Dessa forma, o pequeno grupo de mamíferos venenosos ajuda a entender como a evolução pode seguir caminhos diferentes. Sempre em resposta ao ambiente e às demandas de sobrevivência de cada espécie, esses caminhos produzem soluções variadas, que vão de dentes poderosos a toxinas altamente especializadas.