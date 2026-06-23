Herbicida mais usado do mundo pode estar ajudando superbactérias resistentes a antibióticos, aponta estudo

O alerta sobre o papel do glifosato na resistência a antibióticos ganhou novo fôlego após a divulgação, em 2026, de um estudo relatado pelo portal ScienceDaily e conduzido por cientistas ligados à plataforma científica Frontiers. A pesquisa aponta que bactérias altamente resistentes a medicamentos, comuns em ambientes hospitalares, também demonstram elevada tolerância ao glifosato, um dos herbicidas mais utilizados no mundo. A hipótese levantada afirma que esse composto químico, amplamente aplicado em lavouras, pode favorecer a sobrevivência e a disseminação de microrganismos resistentes.

Segundo os autores, os resultados não indicam que o glifosato cria superbactérias, mas sugerem que ele contribui para selecionar microrganismos que já possuem mecanismos de defesa eficientes. Além disso, especialistas em saúde pública enxergam essa possível interação entre defensivos agrícolas e resistência antimicrobiana como um sinal de alerta adicional. Desse modo, eles defendem que gestores observem o uso de herbicidas sob uma perspectiva mais ampla. Essa visão envolve não apenas impactos ambientais, mas também efeitos indiretos sobre infecções tratadas com antibióticos.

O que é glifosato e por que ele é tão usado na agricultura?

A palavra-chave central desse debate é glifosato, um herbicida de amplo espectro que indústrias químicas introduziram comercialmente na década de 1970. A substância inibe uma via metabólica essencial em plantas e alguns microrganismos, o que leva à morte das ervas daninhas. Por ser eficaz, relativamente barato e compatível com cultivos geneticamente modificados tolerantes ao produto, o glifosato se tornou um pilar da agricultura moderna em diversos países. Assim, grandes produtores de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar passaram a depender intensamente desse herbicida.

Estudos de mercado apontam que agricultores aplicam bilhões de quilos de glifosato anualmente no mundo, o que compõe um volume expressivo do total de herbicidas utilizados na produção agrícola global. Essa difusão explica por que técnicos detectam resíduos da substância em solos, cursos dágua e até em ambientes urbanos. Ao mesmo tempo, o composto ocupa o centro de debates científicos e regulatórios sobre possíveis efeitos em ecossistemas, organismos não alvo e saúde humana. Isso inclui discussões sobre toxicidade crônica, risco de câncer e impactos na biodiversidade.

Por ser eficaz, relativamente barato, o glifosato se tornou um pilar da agricultura moderna em diversos países. – depositphotos.com / IgorVetushko

Como o estudo ligou glifosato e bactérias resistentes a antibióticos?

O trabalho relatado pelo ScienceDaily descreve experimentos em que pesquisadores expuseram cepas de bactérias, conhecidas por causar infecções hospitalares, ao glifosato e a antibióticos. Entre as espécies avaliadas, destacaram-se Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. Esses microrganismos frequentemente se associam a infecções urinárias, pneumonias e complicações em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Muitas dessas cepas exibem múltipla resistência a classes de antibióticos de uso comum.

Os pesquisadores compararam o comportamento de bactérias sensíveis e resistentes quando submeteram ambas a diferentes concentrações de herbicida. Eles observaram que cepas já classificadas como multirresistentes a antibióticos também tendem a sobreviver melhor na presença de glifosato, em relação a cepas não resistentes. Além disso, eles avaliaram o crescimento bacteriano em meio de cultura contendo o herbicida. Também analisaram alterações na expressão de genes de defesa e a ativação de bombas de efluxo. Esses mecanismos expulsam tanto antibióticos quanto outros compostos tóxicos, como o próprio herbicida.

O que é resistência antimicrobiana e por que as superbactérias preocupam?

A resistência antimicrobiana ocorre quando bactérias, fungos, vírus ou parasitas desenvolvem a capacidade de sobreviver à ação de medicamentos antes eficazes. No caso das bactérias, esse processo resulta no surgimento das chamadas superbactérias, que resistem a múltiplos antibióticos. Organizações internacionais de saúde reconhecem esse fenômeno como uma das maiores ameaças à medicina contemporânea. Ele compromete tratamentos de rotina, cirurgias e terapias em UTI.

Estimativas recentes da Organização Mundial da Saúde e de iniciativas globais, como o Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System, indicam que, em meados da década de 2020, milhões de infecções por ano envolvem microrganismos resistentes. Centenas de milhares de mortes decorrem diretamente dessas falhas terapêuticas. Além disso, projeções para 2050 sugerem que, se a tendência continuar sem controle, infecções resistentes poderão causar mais óbitos anuais do que alguns tipos de câncer. Esse cenário sobrecarregará sistemas de saúde e impactará a economia mundial.

Herbicidas podem realmente influenciar a resistência aos antibióticos?

Uma das hipóteses discutidas no estudo afirma que o contato frequente de bactérias ambientais com herbicidas, como o glifosato, pode funcionar como uma forma de treinamento para esses microrganismos. Embora o produto atue principalmente em plantas, algumas vias metabólicas afetadas também existem em microrganismos, o que gera estresse celular. Esse estresse incentiva a ativação de mecanismos de defesa. Esses mesmos mecanismos, como bombas de efluxo e alterações na membrana celular, conferem proteção adicional contra antibióticos usados em hospitais.

De forma simplificada, a pressão seletiva exercida por substâncias químicas agrícolas, detergentes industriais e outros compostos favorece a sobrevivência das bactérias mais resistentes em solos, rios, esgotos e superfícies. Com o tempo, essas linhagens se espalham e, em certos contextos, alcançam ambientes clínicos. O estudo indica que o glifosato integra esse cenário mais amplo de pressões ambientais, que se somam ao uso excessivo e inadequado de antibióticos na medicina humana e veterinária. Assim, o problema adquire um caráter verdadeiramente sistêmico.

Quais são as principais críticas e limitações do estudo sobre glifosato?

Especialistas independentes destacam que os experimentos ocorreram em condições de laboratório, com controle rigoroso de variáveis e uso de concentrações específicas de glifosato. Por isso, eles questionam até que ponto os resultados se aplicam a ambientes reais. Nesses locais, as bactérias enfrentam misturas complexas de substâncias, variações de temperatura, competição com outros microrganismos e diferentes níveis de nutrientes. Além disso, alguns pesquisadores afirmam que ainda não existe evidência direta de que a exposição ambiental ao herbicida aumente, em grande escala, a frequência de superbactérias em hospitais.

Entre as limitações, eles citam o número relativamente restrito de espécies testadas. Também apontam a necessidade de verificar os achados em solos agrícolas, estações de tratamento de esgoto e sistemas de água potável. Além disso, os críticos ressaltam a importância de considerar formulações comerciais completas, que incluem surfactantes e outros aditivos. Especialistas também destacam que a resistência antimicrobiana possui natureza multifatorial. Ela envolve uso de antibióticos em humanos e animais, práticas de higiene, saneamento básico e circulação global de pessoas e alimentos. Assim, o glifosato se apresenta potencialmente como mais um elemento em uma rede complexa de fatores.

Quais podem ser os impactos para a agricultura e para a saúde pública?

Se pesquisas futuras confirmarem que o glifosato contribui de forma relevante para a disseminação de bactérias resistentes, os impactos podem se mostrar amplos. As implicações podem envolver revisões em políticas de uso de defensivos agrícolas e incentivos a práticas de manejo integrado de plantas daninhas. Também podem estimular o desenvolvimento de alternativas menos persistentes no ambiente. Países que já discutem restrições a esse herbicida, por razões ambientais ou toxicológicas, provavelmente passarão a incluir a resistência antimicrobiana entre os critérios de avaliação regulatória.

Na saúde pública, o tema reforça a abordagem de Uma Só Saúde (One Health), que integra saúde humana, animal e ambiental. Assim, estratégias para conter a resistência a antibióticos precisam considerar não apenas a prescrição racional de medicamentos. Elas também devem incluir o impacto de substâncias usadas fora dos hospitais, como herbicidas, pesticidas e biocidas industriais. Órgãos internacionais apontam que a redução da pressão seletiva em todos esses contextos se mostra essencial para preservar a eficácia dos antibióticos disponíveis.

O que esse debate indica sobre superbactérias e meio ambiente?

O estudo divulgado pelo ScienceDaily e publicado em revista da Frontiers reforça a ideia de que a resistência a antibióticos não se restringe a laboratórios e hospitais. A presença maciça de glifosato na agricultura moderna, aliada à detecção de cepas bacterianas resistentes tanto ao herbicida quanto a múltiplos medicamentos, sugere um papel relevante de fatores ambientais na expansão das superbactérias. A pesquisa não afirma que o herbicida causa diretamente essas linhagens multirresistentes. No entanto, ela apresenta uma hipótese científica que autoridades passam a considerar em planos de ação contra a resistência antimicrobiana.

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Para a comunidade científica, o próximo passo envolve ampliar a investigação em diferentes regiões agrícolas e monitorar reservatórios naturais e sistemas de saneamento. Além disso, pesquisadores pretendem integrar dados de microbiologia, toxicologia e agronomia. A tendência indica que a discussão sobre glifosato, já consolidada em debates sobre segurança ambiental e riscos à saúde humana, incorporará cada vez mais a dimensão da resistência bacteriana. Em um cenário global que exige respostas coordenadas, essa integração se torna crucial para preservar a eficácia dos antibióticos nas próximas décadas.