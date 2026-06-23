Verões na Europa ficam cada vez mais quentes: entenda as causas do fenômeno

Nos últimos anos, o verão europeu registra temperaturas cada vez mais elevadas, com recordes sucessivos em diferentes países. Em diversas cidades, os termômetros ultrapassam marcas que antes pareciam excepcionais. Ao mesmo tempo, períodos prolongados de calor intenso se tornam mais comuns. Esse cenário levanta dúvidas sobre o que está por trás dessa tendência de aquecimento e quais elementos explicam a frequência maior de episódios extremos.

Especialistas em clima indicam que a combinação entre o aquecimento global provocado por atividades humanas, mudanças nos padrões atmosféricos e transformações no ambiente urbano ajuda a entender o fenômeno. Além disso, estudos recentes de centros meteorológicos europeus e do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas mostram que o continente aquece de forma acelerada, especialmente durante o verão. Em síntese, a Europa se destaca hoje como uma das regiões que mais rapidamente aquecem no planeta.

Por que os verões na Europa estão ficando mais quentes?

A palavra-chave central para entender o aumento das temperaturas no verão europeu é o aquecimento global. Desde a Revolução Industrial, a queima intensiva de combustíveis fósseis, o desmatamento e a expansão agropecuária elevam a concentração de gases de efeito estufa, como CO e metano (CH), na atmosfera. Esses gases formam uma espécie de cobertor que dificulta a liberação do calor para o espaço. Desse modo, eles intensificam o efeito estufa natural e aumentam a temperatura média do planeta.

Na Europa, esse aquecimento não ocorre de forma uniforme, mas os verões mostram um sinal claro de intensificação. Dados de agências meteorológicas indicam que ondas de calor, antes consideradas raras, agora ocorrem com maior frequência e duração desde a década de 1990. Além disso, o aumento da média global de temperatura, associado às emissões de CO e metano, eleva a probabilidade de verões mais quentes. Assim, eventos extremos se tornam mais prováveis do que em décadas anteriores.

Na Europa, esse aquecimento não ocorre de forma uniforme, mas os verões mostram um sinal claro de intensificação._epositphotos.com / Dudaeva

Como ondas de calor e bloqueios atmosféricos intensificam o calor?

Além do aquecimento global, a forma como a atmosfera se organiza sobre o continente europeu exerce um papel relevante. Ondas de calor são períodos de vários dias com temperaturas bem acima da média histórica para a época. Em geral, esses episódios se relacionam a sistemas de alta pressão que permanecem quase estacionários sobre uma região. Dessa maneira, eles impedem a entrada de ar mais fresco.

Esses sistemas persistentes, conhecidos como bloqueios atmosféricos, funcionam como um tampão na circulação de ar. Quando um bloqueio se instala sobre a Europa, o ar quente desce, comprime e esquenta ainda mais. Ao mesmo tempo, nuvens e frentes frias se afastam ou seguem por outras rotas. Isso favorece céu aberto, forte incidência de radiação solar e perda de umidade do solo. A combinação cria um círculo vicioso: o solo mais seco esquenta mais rápido e reforça a onda de calor. Além disso, estudos recentes sugerem que a mudança climática altera a frequência e a intensidade desses bloqueios. Esse fator ajuda a explicar verões mais longos, quentes e com maior impacto sobre a população.

Qual o papel do aquecimento do Mar Mediterrâneo?

O Mar Mediterrâneo também se aquece acima da média global dos oceanos. A água mais quente libera mais vapor para a atmosfera e influencia a circulação de ar na região. Desse modo, o mar potencializa eventos extremos em torno do continente europeu. Em alguns episódios, massas de ar quente que se formam sobre o Mediterrâneo avançam para o interior do continente. Assim, essas massas elevam as temperaturas em países do sul, do centro e, em certos casos, até do norte da Europa.

Esse aquecimento do mar interfere ainda no padrão de chuvas. Verões mais secos, combinados com superfícies marinhas aquecidas, criam um ambiente propício para extremos de calor, incêndios florestais e estiagens prolongadas. Além disso, pesquisas de institutos europeus de oceanografia mostram que o Mediterrâneo se tornou um ponto quente da mudança climática. Esse status implica impacto direto nas condições de verão em regiões costeiras e também no interior continental.

Urbanização e ilhas de calor agravam o problema nas cidades?

Outro elemento importante é o avanço da urbanização. Grandes cidades europeias apresentam cada vez mais superfícies impermeáveis, como asfalto, concreto e telhados escuros. Esses materiais absorvem grande quantidade de calor durante o dia e liberam o calor de forma lenta ao longo da noite. Desse processo surge o fenômeno conhecido como ilha de calor urbana. Com isso, áreas centrais ficam significativamente mais quentes que zonas rurais ou de vegetação.

Esse efeito se amplia quando uma onda de calor atinge o continente. Em cidades densamente construídas, a falta de áreas verdes, a pouca circulação de ar entre prédios altos e o uso intenso de veículos e equipamentos de refrigeração elevam ainda mais a sensação térmica. Em dias de calor extremo, a diferença de temperatura entre o centro urbano e regiões periféricas chega a vários graus Celsius. Além disso, estudos de planejamento urbano mostram que populações mais vulneráveis costumam viver nas áreas mais quentes e com menos infraestrutura, o que aumenta os riscos à saúde.

Aumento de superfícies pavimentadas e construídas;

Redução de parques, praças e áreas arborizadas;

Maior concentração de veículos e fontes de calor artificial;

Ventilação limitada em áreas com alta densidade de edifícios.

Quais fatores ajudam a entender o futuro dos verões europeus?

A tendência de verões mais quentes na Europa se associa à continuidade das emissões de gases de efeito estufa e às mudanças já em curso no sistema climático. Modelos de projeção climática indicam que, sem redução significativa de CO e metano, ondas de calor tendem a se tornar mais intensas, duradouras e abrangentes nas próximas décadas. Além disso, o aquecimento do Mediterrâneo, a recorrência de bloqueios atmosféricos e a expansão das ilhas de calor urbanas apontam para verões com riscos maiores. Esses riscos afetam a saúde, a agricultura, os recursos hídricos e também a infraestrutura.

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Diante desse cenário, pesquisadores destacam a importância de duas frentes principais. A primeira envolve a diminuição das emissões que alimentam o aquecimento global. A segunda prioriza a adaptação das cidades e regiões ao novo clima. Medidas como aumento de áreas verdes e uso de materiais de construção que reflitam mais radiação solar ajudam a reduzir o estresse térmico urbano. Além disso, o planejamento urbano voltado à ventilação natural e o monitoramento constante de ondas de calor surgem como formas de reduzir impactos. O comportamento recente dos verões europeus indica que o fenômeno não é pontual, mas integra um processo mais amplo de transformação do clima em escala regional e global.