Saúde Única: o conceito que integra humanos, animais e meio ambiente e se torna essencial para prevenir futuras epidemias

A ideia de que a saúde das pessoas depende diretamente da saúde dos animais e do ambiente deixou de ser apenas discussão acadêmica e passou a orientar políticas públicas no mundo todo. Assim, esse é o núcleo do conceito de Saúde Única (One Health), abordagem que entende humanos, animais e ecossistemas como partes de um mesmo sistema. Afinal, em um planeta mais populoso, mais quente e com ambientes cada vez mais alterados, essa interdependência ganhou destaque no debate sobre epidemias e crises sanitárias.

Nos últimos anos, surtos de doenças transmitidas entre animais e pessoas reforçaram essa conexão. Assim, infecções como covid-19, gripe aviária, febre amarela, raiva, varíola dos macacos e leptospirose evidenciaram que fronteiras entre espécies são mais porosas do que se imaginava. Ao mesmo tempo, o avanço do desmatamento, da urbanização desordenada e das mudanças climáticas criou novas oportunidades para vírus, bactérias e parasitas circularem.

O conceito de Saúde Única (One Health) é uma abordagem que entende humanos, animais e ecossistemas como partes de um mesmo sistema – depositphotos.com / Sudowoodo

O que é Saúde Única e por que essa abordagem ganhou força?

A expressão Saúde Única descreve uma estratégia integrada que reúne profissionais de saúde humana, medicina veterinária, biologia, epidemiologia e meio ambiente para lidar com ameaças sanitárias de forma coordenada. Em vez de tratar doenças humanas, doenças animais e impactos ambientais como assuntos separados, a abordagem One Health defende respostas conjuntas, desde a vigilância até a prevenção e o controle.

Essa visão ganhou protagonismo nas últimas décadas porque a maioria das novas doenças infecciosas em humanos tem origem animal. Estimativas de organismos internacionais indicam que uma parcela expressiva das enfermidades emergentes dos últimos 50 anos surgiu a partir de zoonoses, que são infecções naturalmente transmitidas entre animais e pessoas. Diante desse cenário, a Saúde Única passou a ser considerada uma das principais estratégias para reduzir riscos de epidemias e pandemias no século 21.

Saúde Única: como o contato entre humanos, animais e ambientes favorece doenças?

O conceito de One Health parte do reconhecimento de que as formas de uso do território e de convivência entre espécies influenciam diretamente o surgimento e a disseminação de doenças. Afinal, o aumento do contato entre moradores de áreas urbanas, animais domésticos, fauna silvestre e ecossistemas modificados cria pontes para agentes infecciosos atravessarem de um hospedeiro para outro.

Alguns fatores se destacam nesse processo:

Desmatamento e fragmentação de florestas : aproximam animais silvestres de áreas habitadas, favorecendo o encontro entre espécies que antes quase não interagiam.

: aproximam animais silvestres de áreas habitadas, favorecendo o encontro entre espécies que antes quase não interagiam. Urbanização rápida e precária : falta de saneamento, acúmulo de lixo e enchentes criam condições ideais para roedores, insetos e outros vetores de doenças.

: falta de saneamento, acúmulo de lixo e enchentes criam condições ideais para roedores, insetos e outros vetores de doenças. Criação intensiva de animais : sistemas de produção em grande escala aumentam a densidade de rebanhos e aves, o que facilita a circulação e a mutação de vírus, como ocorre em episódios de gripe aviária e gripe suína.

: sistemas de produção em grande escala aumentam a densidade de rebanhos e aves, o que facilita a circulação e a mutação de vírus, como ocorre em episódios de gripe aviária e gripe suína. Comércio de animais silvestres: captura, transporte e venda de espécies nativas e exóticas colocam em contato próximo animais de diferentes origens e seres humanos.

Nesse cenário, a Saúde Única propõe que análises de risco considerem simultaneamente esses elementos. Ou seja, conectando vigilância ambiental, monitoramento de animais e acompanhamento de casos humanos.

Quais zoonoses recentes mostram a importância da Saúde Única?

Casos recentes de zoonoses ajudam a ilustrar a relevância da abordagem One Health. A pandemia de covid-19, por exemplo, reacendeu o debate sobre a origem animal de novos coronavírus e sobre mercados que comercializam espécies silvestres. Assim, a experiência global com essa crise sanitária reforçou o papel da cooperação entre laboratórios de saúde pública, centros de pesquisa em animais e instituições ambientais.

No Brasil e em outros países tropicais, a febre amarela mostrou, nos últimos anos, como a alteração de habitats e a expansão de áreas urbanas podem aproximar humanos de mosquitos que circulam entre macacos e florestas. Já a gripe aviária, registrada em aves selvagens e criações domésticas em vários continentes, evidenciou o risco de vírus se adaptarem e alcançarem populações humanas.

Outros exemplos incluem doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya, influenciadas por clima mais quente, chuvas irregulares e mudanças na paisagem urbana. A leptospirose, associada a enchentes e contato com água contaminada por urina de roedores, também ilustra a ligação direta entre saneamento, condições ambientais e saúde física das populações.

Como a integração entre profissionais fortalece a abordagem One Health?

A proposta de Saúde Única prevê que médicos, veterinários, biólogos, epidemiologistas, sanitaristas e especialistas em meio ambiente atuem em rede. Dessa forma, a ideia é que informações circulem rapidamente entre setores diferentes para que sinais precoces de uma possível ameaça sejam detectados antes de se transformarem em surtos amplos.

Assim, entre as frentes de atuação mais frequentes estão:

Vigilância integrada: monitoramento simultâneo de casos em humanos, animais de produção, animais de companhia e fauna silvestre. Compartilhamento de dados: bancos de informações e sistemas digitais que conectam laboratórios, serviços de saúde e órgãos ambientais. Análise conjunta de risco: equipes multidisciplinares avaliando potenciais focos de doença em áreas de desmatamento, novas rodovias, barragens ou expansão agrícola. Planos unificados de resposta: protocolos que envolvem saúde humana, veterinária e ambiental na contenção de surtos. Educação e comunicação: campanhas que abordam cuidados com animais, preservação ambiental e prevenção de doenças ao mesmo tempo.

Essa articulação permite, por exemplo, que um aumento incomum de mortalidade em animais sirva de alerta antecipado para serviços de saúde humana, abrindo espaço para medidas de prevenção antes da disseminação ampla do agente infeccioso.

Que papel têm desmatamento, clima e perda de biodiversidade na Saúde Única?

Especialistas em One Health chamam atenção para o impacto das mudanças ambientais globais sobre a dinâmica das doenças. O desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em outros biomas, por exemplo, altera rotas de deslocamento de animais, modifica populações de insetos e cria novas interfaces entre florestas e cidades.

As mudanças climáticas também influenciam a distribuição de vetores como mosquitos, carrapatos e flebotomíneos. Afinal, regiões que antes tinham poucas condições para a circulação de determinados parasitas passaram a registrar casos em função de temperaturas mais altas e padrões diferentes de chuva. Por sua vez, a perda de biodiversidade reduz o número de espécies que poderiam atuar como barreiras naturais, concentrando patógenos em menos hospedeiros e aumentando o risco de transmissão.

Nesse contexto, a Saúde Única não se limita ao sistema de saúde tradicional. Políticas de uso do solo, licenciamento ambiental, planejamento urbano e agricultura passam a ser vistas como parte do mesmo esforço de prevenção de doenças infecciosas. Projetos que consideram essa abordagem tendem a avaliar impactos sanitários potenciais antes de alterar grandes áreas naturais.

O desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em outros biomas, por exemplo, altera rotas de deslocamento de animais, modifica populações de insetos e cria novas interfaces entre florestas e cidades – depositphotos.com / Pi4en6ko



Por que a Saúde Única é estratégica para o século 21?

O século 21 combina alta mobilidade global, intensa circulação de mercadorias, crescimento populacional e rápida transformação dos ecossistemas. Assim, esse conjunto de fatores torna mais provável que surtos locais se espalhem entre países em questão de dias. Diante desse cenário, a Saúde Única vem sendo apontada por organizações internacionais como uma das principais estratégias para enfrentar desafios sanitários atuais e futuros.

A abordagem One Health reforça a ideia de que prevenção é mais eficiente quando começa antes do aparecimento de casos em humanos. Ademais, com atenção às mudanças no ambiente e na saúde animal. Ao integrar conhecimentos de diferentes áreas, aumenta-se a capacidade de identificar ameaças emergentes, planejar respostas coordenadas e reduzir o impacto social, econômico e sanitário de novas epidemias.

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Com isso, a discussão sobre Saúde Única se consolida como parte central do planejamento de políticas de saúde pública, conservação ambiental e produção de alimentos. Ou seja, indicando um caminho em que a proteção de humanos, animais e ecossistemas passa a ser tratada como uma única agenda.