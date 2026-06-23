Veja os exercícios de força que são aliados contra a flacidez nas pernas, de acordo com especialistas

A flacidez nas pernas costuma aparecer com a combinação de perda de massa muscular, acúmulo de gordura e alterações naturais da pele ao longo dos anos. Profissionais de saúde e do movimento afirmam que os exercícios de força, em especial o agachamento, ocupam papel central na melhora da firmeza dessa região. Quando alguém treina com boa orientação, o trabalho com cargas altera a composição corporal e contribui para um visual mais uniforme e firme das coxas e dos glúteos.

Esse tipo de trabalho físico não impacta apenas a estética. O fortalecimento das pernas melhora a estabilidade, a postura e o equilíbrio, fatores que também influenciam a forma como a pele se distribui sobre a musculatura. Além disso, a prática regular, aliada a alimentação equilibrada e descanso adequado, favorece o aumento de tônus muscular e reduz gradualmente a flacidez aparente.

Como o agachamento ajuda na hipertrofia e no tônus das pernas?

O agachamento aparece com frequência como um dos principais exercícios para flacidez nas pernas porque recruta grandes grupos musculares de forma simultânea. Quadríceps, posteriores de coxa, glúteos e, em menor grau, panturrilhas e músculos do core entram em ação durante o movimento. Essa exigência faz o corpo se adaptar e aumentar a massa muscular, processo conhecido como hipertrofia.

Quando as fibras musculares crescem, a perna ganha mais volume e densidade. Desse modo, essa mudança preenche parte das áreas que antes apresentavam aparência frouxa. Com o tempo, a musculatura mais desenvolvida confere maior tônus, ou seja, um estado de leve contração mesmo em repouso, que contribui para uma sensação visual de firmeza. Isso não acontece de forma imediata, mas surge como resultado da repetição sistemática do exercício, com carga e progressão adequadas.

Além disso, o agachamento se adapta a diferentes níveis de condicionamento. Iniciantes costumam usar apenas o próprio peso do corpo, enquanto praticantes mais avançados adicionam barra, halteres ou elásticos. Essa progressão, orientada por profissional qualificado, torna o estímulo à hipertrofia mais seguro e eficiente.

Quando as fibras musculares crescem, a perna ganha mais volume e densidade._ depositphotos.com / facesportrait.gmail.com



Qual é a relação entre massa muscular, gordura corporal e aparência da pele?

A aparência de flacidez das pernas envolve três elementos principais: quantidade de músculo, quantidade de gordura e qualidade da pele. Ao aumentar a massa muscular com o treino de força, as pernas ganham estrutura interna, o que ajuda a preencher a região e a sustentar melhor a pele. Em paralelo, o gasto energético do exercício, combinado a uma alimentação planejada, favorece a redução de gordura corporal.

Quando a pessoa acumula muita gordura e mantém pouca musculatura, a pele costuma parecer mais ondulada e solta. Já quando o percentual de gordura diminui e o músculo aumenta, a pele tende a acompanhar esse novo contorno e gera um aspecto mais uniforme. No entanto, fatores como idade, genética, exposição solar, variações de peso e hidratação também influenciam a elasticidade e a firmeza cutânea.

Especialistas ressaltam que o treino de força não endurece apenas o músculo. Ele também melhora a circulação sanguínea e linfática, o que contribui para a nutrição dos tecidos e, em algumas pessoas, reduz a retenção de líquidos. Esses efeitos combinados reforçam a impressão visual de pernas menos flácidas, ainda que alterações de pele mais profundas exijam cuidados adicionais, como acompanhamento dermatológico.

Quais exercícios de força ajudam mais contra a flacidez nas pernas?

Embora o agachamento se destaque, o combate à flacidez nas pernas costuma ficar mais eficiente quando o treino inclui outros movimentos de força. A ideia consiste em trabalhar as pernas em diferentes ângulos e estimular as diversas porções musculares da região. Dessa forma, o desenvolvimento se torna mais equilibrado e diminui a chance de sobrecarga em apenas uma articulação.

Entre os exercícios que profissionais indicam com frequência, você encontra:

Agachamento tradicional (com peso do corpo, barra ou halteres);

(com peso do corpo, barra ou halteres); Agachamento sumô , com afastamento maior das pernas, enfatizando adutores de coxa;

, com afastamento maior das pernas, enfatizando adutores de coxa; Leg press , em máquinas, para quem precisa de mais estabilidade;

, em máquinas, para quem precisa de mais estabilidade; Avanço e passada , que trabalham equilíbrio, glúteos e coxas de forma unilateral;

, que trabalham equilíbrio, glúteos e coxas de forma unilateral; Levantamento terra romeno , voltado especialmente para posteriores de coxa e glúteos;

, voltado especialmente para posteriores de coxa e glúteos; Elevação de quadril (hip thrust), eficaz para glúteos e parte posterior das pernas.

Você pode organizar esses movimentos em séries e repetições diferentes, conforme o objetivo e o nível de condicionamento. De forma geral, para hipertrofia e ganho de tônus, muitas pessoas usam cargas moderadas a altas, com repetições entre 6 e 15 e descanso controlado. Em todos os casos, seguir orientações profissionais traz mais segurança e regularidade ao progresso.

Quais são os limites do treino de força e que hábitos complementares importam?

Apesar dos benefícios, o exercício de força para flacidez nas pernas apresenta limites claros. O treino não reverte completamente alterações intensas de elasticidade da pele, estrias, celulite avançada ou flacidez que surge após grandes perdas de peso ou por fatores genéticos marcantes. Nesses casos, a musculação ajuda bastante, mas muitas vezes você precisa combinar o treino com outros tipos de tratamento, sempre com supervisão de especialistas.

Além disso, o excesso de carga, a execução incorreta do agachamento e a falta de períodos de descanso aumentam o risco de dor, lesão ou sobrecarga articular. A regularidade costuma importar mais do que o esforço extremo. Sessões bem planejadas, distribuídas ao longo das semanas, geram adaptações estáveis e preservam joelhos, quadris e coluna.

Para potencializar os resultados, profissionais costumam enfatizar alguns hábitos complementares:

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Alimentação adequada, com ingestão suficiente de proteínas, carboidratos, gorduras de qualidade, vitaminas e minerais, de acordo com orientação nutricional; Hidratação diária, que colabora com a saúde da pele e o funcionamento do organismo; Sono regular, essencial para a recuperação muscular e para a regulação hormonal; Constância no treino, mantendo uma rotina com exercícios de força ao menos duas a três vezes por semana, conforme prescrição; Monitoramento profissional, com avaliações periódicas para ajuste de cargas, técnicas e metas.

Quando você inclui o agachamento e outros exercícios de força em um contexto de hábitos saudáveis, os sinais de flacidez nas pernas tendem a diminuir ao longo do tempo. A combinação de aumento de massa muscular, moderada redução de gordura e cuidados com a pele forma um conjunto de estratégias que favorece pernas mais firmes e funcionais no dia a dia.