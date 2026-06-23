A descoberta de uma nova substância que uma bactéria marinha produz chama a atenção da comunidade científica pelo potencial de uso contra o melanoma, considerado o tipo mais agressivo de câncer de pele. Pesquisadores identificaram essa bactéria em ambientes oceânicos de grande biodiversidade. Ela sintetiza compostos químicos que interferem em mecanismos essenciais de sobrevivência das células tumorais. Assim, o achado reforça a importância dos mares como fonte de moléculas bioativas com possível aplicação na oncologia.

O melanoma se caracteriza pelo crescimento descontrolado dos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina. Embora as terapias-alvo e imunoterapias tenham avançado, ainda existe necessidade de novos fármacos, principalmente para casos resistentes aos tratamentos disponíveis. Nesse contexto, a substância derivada dessa bactéria marinha surge como candidata promissora, pois exerce ação direta sobre processos que envolvem a proliferação e a sobrevivência das células cancerosas.

Substância produzida por bactéria marinha mostra potencial contra melanoma

Estudos iniciais em laboratório indicam que o composto marinho age em diferentes frentes sobre as células de melanoma. Entre os efeitos observados, destaca-se a indução de apoptose, um tipo de morte celular programada que o organismo utiliza para eliminar células danificadas ou desnecessárias. Em muitas formas de câncer, incluindo o melanoma, esse mecanismo não funciona plenamente, o que favorece o crescimento tumoral. No entanto, a nova molécula parece reativar vias internas da célula que levam ao desligamento ordenado do seu funcionamento.

Além de estimular a morte das células do melanoma, a substância também reduz a taxa de divisão celular. Pesquisas em culturas de células sugerem que o composto interfere em proteínas ligadas ao ciclo celular. Desse modo, impede que as células tumorais avancem para fases de replicação do DNA e de multiplicação. Em alguns experimentos, os cientistas observaram ainda diminuição da capacidade de migração e invasão. Esses processos se relacionam à formação de metástases, um dos principais fatores de gravidade do melanoma.

Além de estimular a morte das células do melanoma, a substância também reduz a taxa de divisão celular -depositphotos.com / katerynakon

Por que essa bactéria marinha chamou tanto a atenção?

O interesse dos pesquisadores por essa bactéria marinha resulta de uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, o composto produzido apresenta uma estrutura química incomum, com grupos funcionais raros em moléculas já conhecidas. Isso aumenta a chance de um modo de ação inovador. Em segundo lugar, testes preliminares revelaram seletividade. A substância demonstrou maior toxicidade contra células de melanoma do que contra células saudáveis em modelos in vitro, característica essencial no desenvolvimento de um potencial medicamento oncológico.

Outro aspecto relevante envolve a possibilidade de síntese sustentável. Muitos produtos naturais marinhos oferecem difícil obtenção em grande quantidade. Contudo, no caso dessa bactéria, os pesquisadores vislumbram cultivo em biorreatores, o que permite produção controlada do composto sem necessidade de extração em larga escala diretamente do ambiente. Esse ponto reduz o impacto ecológico e também facilita, no futuro, a padronização de lotes para uso farmacêutico.

Estrutura inédita: molécula distinta das que a oncologia utiliza atualmente;

molécula distinta das que a oncologia utiliza atualmente; Seletividade: maior ação sobre células de melanoma do que sobre células normais;

maior ação sobre células de melanoma do que sobre células normais; Origem sustentável: possibilidade de cultivo bacteriano em laboratório;

possibilidade de cultivo bacteriano em laboratório; Diversidade química: reforço de que o oceano abriga compostos ainda pouco explorados.

Quais etapas são necessárias até chegar ao tratamento em humanos?

Entre a descoberta laboratorial e a possível aplicação em pacientes existe um percurso longo e rigoroso. A primeira fase envolve a caracterização detalhada da molécula. Assim, os cientistas determinam a estrutura química exata, a estabilidade, a solubilidade e a forma mais adequada de formulação. Em paralelo, realizam estudos de mecanismo de ação para identificar quais proteínas ou vias de sinalização celular o composto derivado da bactéria marinha afeta.

Na sequência, os pesquisadores iniciam os testes pré-clínicos. Nessa etapa, eles avaliam o composto em modelos animais de melanoma para verificar:

Efetividade antitumoral: capacidade de reduzir o tamanho do tumor ou impedir sua progressão; Toxicidade aguda e crônica: possíveis efeitos sobre órgãos como fígado, rins e coração; Farmacocinética: como a substância entra no organismo, se distribui, se metaboliza e se excreta; Via de administração: definição se o uso ocorrerá por via oral, intravenosa ou tópica, por exemplo.

Se os resultados pré-clínicos atenderem aos critérios dos órgãos reguladores, as equipes recebem autorização para iniciar estudos clínicos em humanos, em fases progressivas:

Fase I: avalia segurança e dose máxima tolerada, geralmente com pequeno número de voluntários;

avalia segurança e dose máxima tolerada, geralmente com pequeno número de voluntários; Fase II: investiga eficácia em grupos reduzidos de pacientes com melanoma e continua o monitoramento de efeitos adversos;

investiga eficácia em grupos reduzidos de pacientes com melanoma e continua o monitoramento de efeitos adversos; Fase III: compara o novo tratamento com terapias padrão, em grande número de pessoas, para comprovar benefício clínico real;

compara o novo tratamento com terapias padrão, em grande número de pessoas, para comprovar benefício clínico real; Fase IV: já após eventual aprovação, acompanha o uso em larga escala e identifica eventos raros.

Como a biodiversidade dos oceanos contribui para novos remédios contra o câncer?

A extensa biodiversidade marinha constitui uma das principais fontes de novos candidatos a medicamentos oncológicos. Organismos como bactérias, fungos, esponjas, algas e corais produzem compostos químicos de defesa contra predadores, parasitas e competidores. Essas moléculas muitas vezes atuam sobre alvos biológicos semelhantes aos encontrados em células humanas. Por isso, a pesquisa farmacêutica mantém forte interesse em investigá-las.

Nos últimos anos, alguns fármacos utilizados em oncologia surgiram a partir de substâncias marinhas, após processos de modificação química e testes clínicos prolongados. A descoberta dessa bactéria com atividade contra o melanoma se insere nessa mesma linha de investigação e amplia o repertório de compostos capazes de interferir em mecanismos relacionados ao crescimento tumoral. A combinação entre biologia marinha, química de produtos naturais e biotecnologia permite isolar, reproduzir e aperfeiçoar essas moléculas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Especialistas destacam que a conservação dos ecossistemas oceânicos se relaciona diretamente ao futuro da pesquisa de novos medicamentos. Ambientes preservados mantêm a diversidade genética e bioquímica necessária para o surgimento de substâncias inéditas, como a que essa bactéria marinha produz. Dessa forma, a exploração responsável dos recursos do mar se apresenta não apenas como um tema ambiental, mas também como uma estratégia de saúde pública de longo prazo, incluindo o combate ao câncer de pele e a outros tipos de tumor.