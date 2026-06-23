Vírus perigosos voltam a preocupar: ebola e hantavírus podem se agravar em poucos dias. Nos últimos anos, esses agentes retornaram ao radar de autoridades sanitárias porque causam surtos rápidos, muitas vezes em regiões com poucos recursos médicos. Além disso, em muitos casos, os primeiros sinais lembram uma gripe comum. Esse quadro pode atrasar a busca por atendimento e a identificação correta da doença.

Especialistas em saúde pública alertam que essas infecções virais apresentam alto potencial de gravidade e provocam desfechos fatais em curto espaço de tempo. Inicialmente, febre, mal-estar, dor de cabeça e cansaço mascaram quadros que evoluem para sangramentos, insuficiência respiratória e falência de múltiplos órgãos. Essa combinação de início discreto e rápida piora ajuda a explicar por que ebola e hantavírus se classificam como ameaças de alta prioridade.

Por que ebola e hantavírus começam parecendo uma gripe?

A palavra-chave central nesse cenário é ebola e hantavírus, dois grupos de vírus que, apesar de diferentes, compartilham uma característica importante: o início inespecífico da doença. Nos primeiros dias, muitos pacientes relatam sintomas comuns a diversas viroses respiratórias, como:

Febre súbita

Dor muscular e nas articulações

Cefaleia (dor de cabeça) intensa

Cansaço e sensação de corpo quebrado

Náuseas ou indisposição gastrointestinal leve

Esses sinais se confundem facilmente com influenza, dengue ou outras infecções virais frequentes. Assim, a ausência de sintomas específicos na fase inicial dificulta o diagnóstico clínico apenas pela observação. Em regiões rurais ou afastadas, onde o acesso a exames permanece limitado, essa semelhança com a gripe favorece atrasos na suspeita de ebola ou de síndrome pulmonar ou febre hemorrágica por hantavírus.

Esses sinais se confundem facilmente com influenza, dengue ou outras infecções virais frequentes. – depositphotos.com / julioricco

Como ocorre a transmissão do ebola e do hantavírus?

Os mecanismos de transmissão esclarecem por que essas doenças exigem intensa vigilância. No caso do vírus ebola, o contágio ocorre principalmente pelo contato direto com sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infectados, vivos ou mortos. O risco aumenta em ambientes de cuidado a pacientes, rituais funerários sem proteção adequada e manejo de animais silvestres contaminados.

Já o hantavírus se associa, na maior parte dos casos, a roedores silvestres. A infecção acontece pelo contato com fezes, urina ou saliva desses animais, geralmente por meio da inalação de partículas aerosolizadas em ambientes fechados, galpões, depósitos ou áreas rurais. Em algumas regiões do mundo, profissionais de saúde registram transmissão entre pessoas em surtos específicos. No entanto, essa forma ainda permanece menos comum.

Essas rotas de contágio tornam o controle dependente de medidas ambientais e de biossegurança, como:

Uso de equipamentos de proteção individual em hospitais e laboratórios

Desinfecção rigorosa de ambientes com suspeita de contaminação

Controle de roedores e manejo seguro de resíduos

Orientação de comunidades sobre riscos em funerais, caçadas e atividades rurais

Quais são os principais riscos clínicos e a taxa de letalidade?

Conforme a doença progride, tanto ebola quanto hantavirose assumem formas graves com frequência. O ebola se associa comumente a febre hemorrágica, com danos à parede dos vasos sanguíneos, alterações na coagulação e risco de sangramentos internos e externos. Em muitos casos, os pacientes evoluem para queda acentuada da pressão arterial, comprometimento de órgãos vitais e choque.

As infecções por hantavírus se manifestam principalmente de duas formas clínicas: a síndrome pulmonar por hantavírus, mais comum nas Américas, e a febre hemorrágica com síndrome renal, descrita em partes da Europa e da Ásia. Na forma pulmonar, após o início semelhante a uma gripe, surgem rapidamente falta de ar intensa, acúmulo de líquido nos pulmões e insuficiência respiratória aguda. Nessa fase, muitos pacientes precisam de internação em unidade de terapia intensiva.

Estudos recentes indicam que a taxa de letalidade do ebola varia amplamente, muitas vezes entre 25% e mais de 60%. Essa variação depende da linhagem viral, da disponibilidade de tratamento de suporte e da rapidez no diagnóstico. Já a síndrome pulmonar por hantavírus apresenta índices de mortalidade que, em alguns surtos, superam 30% a 40%. Esses números colocam os dois vírus entre as infecções humanas de maior gravidade conhecidas atualmente.

Por que o diagnóstico precoce ainda é um desafio?

O diagnóstico inicial de ebola e de hantavírus enfrenta dificuldade por causa da semelhança com outras doenças febris agudas. Em muitas regiões afetadas, malária, dengue, covid-19 e outras viroses respiratórias ocorrem com maior frequência e surgem como primeiras suspeitas. Sem acesso rápido a exames específicos, a confirmação laboratorial demora em vários surtos, o que atrasa tanto o isolamento de casos quanto o início das medidas de suporte intensivo.

Os testes mais utilizados envolvem técnicas de biologia molecular, como RT-PCR, que detectam o material genético do vírus. Em alguns países, equipes de saúde já incorporam kits rápidos para triagem em campo. Contudo, a distribuição ainda permanece desigual. A necessidade de laboratórios com alto nível de biossegurança também representa um obstáculo, especialmente em áreas rurais da África e da América Latina.

Essa combinação de início inespecífico, infraestrutura limitada e necessidade de protocolos rígidos de segurança laboratorial mantém o diagnóstico precoce como um dos maiores desafios na resposta a surtos de ebola e hantavírus.

Quais são os avanços em vacinas e tratamentos e por que ainda preocupam?

Desde os grandes surtos de ebola na África Ocidental, entre 2014 e 2016, pesquisadores registram avanços importantes em vacinas e terapias. Vacinas de vetor viral, como a baseada no vírus da estomatite vesicular modificado, já entram em campanhas de anel, destinadas a contatos e profissionais de saúde. Além disso, anticorpos monoclonais específicos para o vírus ebola agora integram o arsenal terapêutico em alguns países, o que reduz a mortalidade quando as equipes administram esses medicamentos de forma precoce.

No caso dos hantavírus, alguns países asiáticos aprovaram vacinas para determinadas variantes. Porém, o mundo ainda não conta com uma vacina amplamente disponível para todas as regiões endêmicas. Assim, o tratamento permanece baseado em suporte intensivo, controle respiratório, reposição de fluidos e manejo de complicações. Paralelamente, estudos com antivirais e imunoterapias continuam em andamento, com resultados promissores em fases iniciais, porém ainda sem aplicação ampla na rotina clínica global.

Mesmo com esses progressos, ebola e hantavírus continuam provocando atenção internacional por diversas razões:

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Alta letalidade em comparação com outras doenças infecciosas Capacidade de causar surtos rápidos em áreas vulneráveis Risco de disseminação para novas regiões por deslocamentos humanos Dependência de sistemas de saúde robustos para diagnóstico e manejo Desigualdade no acesso a vacinas, tratamentos e infraestrutura

Por esses motivos, organismos como a Organização Mundial da Saúde mantêm o ebola e hantavírus entre as principais prioridades de pesquisa e vigilância. Assim, especialistas reforçam a necessidade de preparação contínua, comunicação clara com as comunidades e investimento constante em ciência e saúde pública.