O que leva uma pessoa a viver em um aeroporto? Casos como o de Fatmata Sessay revelam uma realidade invisível dos terminais

Durante cerca de seis meses, o Aeroporto Internacional de Belém deixou de ser apenas ponto de embarque e desembarque para se tornar o endereço improvisado de Fatmata Sessay, serra-leonesa de 56 anos. A passageira, que saiu de São Paulo rumo ao Panamá para se reunir com familiares, viu a rota ser interrompida no fim de 2025, após enfrentar problemas com o passaporte. Assim, sem dinheiro para comprar uma nova passagem e resolver a situação migratória, acabou transformando o saguão em abrigo noturno e passando os dias sob o amparo de uma instituição de assistência social.

O caso mobilizou autoridades, entidades religiosas, organizações sociais e moradores de Belém, que passaram a contribuir com alimentos, roupas e apoio jurídico. Dessa forma, a história de Fatmata expôs um fenômeno pouco visível para a maioria dos passageiros. Ou seja, a permanência prolongada de pessoas em aeroportos, que se transformam em moradia temporária para viajantes sem recursos financeiros suficientes ou impedidos legalmente de seguir viagem. Afinal. situações que parecem exceção revelam, na prática, brechas em políticas migratórias, na rede de acolhimento e na proteção social.

Sem dinheiro para comprar uma nova passagem e resolver a situação migratória, Fatmata Sessay acabou transformando o saguão em abrigo noturno e passando os dias sob o amparo de uma instituição de assistência social – Reprodução/Redes Sociais

Quando aeroportos viram moradia temporária?

Em geral, a permanência de viajantes em terminais aéreos além do tempo que se espera liga-se a uma combinação de fatores burocráticos e econômicos. A perda de documentos, por exemplo, é um dos principais motivos para que pessoas fiquem retidas em áreas de embarque ou desembarque, à espera da emissão de novos passaportes ou autorizações consulares. Sem um documento válido, o passageiro não consegue embarcar e pode ter dificuldade para se registrar em hotéis. Ademais, muitas vezes, não dispõe de recursos para circular pela cidade.

Outro cenário recorrente envolve problemas migratórios, como recusa de entrada em determinado país, exigência de vistos específicos ou dúvidas sobre a finalidade da viagem. Nesses casos, o viajante pode ficar em áreas de trânsito internacional até que o impasse tenha uma solução, situação que pode se prolongar por dias ou semanas. Há ainda situações em que a pessoa não tem como arcar com uma nova passagem de retorno. Assim, isso amplia o risco de permanência indefinida em salas de embarque e corredores.

Quais são as principais causas da permanência prolongada em aeroportos?

Casos como o de Fatmata Sessay ilustram um conjunto de circunstâncias que podem transformar aeroportos em espécie de refúgio improvisado. Entre as causas mais frequentes, especialistas e autoridades costumam apontar:

Perda, roubo ou vencimento de passaporte , impedindo o embarque ou a entrada em outros países.

, impedindo o embarque ou a entrada em outros países. Negativa de visto ou problemas de imigração , como documentação incompleta, divergências de informação ou suspeita de irregularidades.

, como documentação incompleta, divergências de informação ou suspeita de irregularidades. Cancelamentos e remarcações de voos associados à falta de recursos para hospedagem fora do aeroporto.

associados à falta de recursos para hospedagem fora do aeroporto. Ausência de dinheiro para novas passagens , taxas ou regularização de documentos.

, taxas ou regularização de documentos. Impasses legais, como processos judiciais, pedidos de refúgio ou necessidade de definição de país responsável pelo passageiro.

Em muitos desses episódios, o terminal aéreo passa a ser visto como local relativamente seguro, com iluminação, banheiros, pontos de energia e circulação constante de pessoas. No entanto, essa permanência, inicialmente uma solução temporária, pode se arrastar por meses, criando uma rotina de incerteza e exposição.

Quais desafios diários enfrentam pessoas que vivem em aeroportos?

A rotina de quem passa semanas ou meses em um aeroporto tende a ser marcada por improviso. Dormir em cadeiras, no chão ou em áreas com pouco movimento, contar com banheiros públicos para higiene básica e buscar alimentos entre lanchonetes, doações esporádicas ou programas de assistência são situações relatadas com frequência por passageiros retidos. Em muitos terminais, o uso de determinados espaços tem uma regulação, o que pode gerar deslocamentos constantes e dificuldade para manter pertences em segurança.

Além dos aspectos materiais, há efeitos sobre a saúde física e emocional. Afinal, a falta de privacidade, o barulho permanente e a iluminação intensa durante a noite dificultam o descanso. Pessoas em trânsito prolongado podem enfrentar quadros de desgaste, ansiedade e desorientação, especialmente quando há barreiras de idioma. No caso de Fatmata Sessay, por exemplo, a comunicação com funcionários e autoridades exigiu a mediação de intérpretes e de organizações que atuam na área de migração e direitos humanos.

Alimentação e higiene: dependência de lanchonetes, pias de banheiros e, em alguns casos, chuveiros de uso restrito. Segurança de pertences: necessidade de manter malas e documentos sempre por perto, sem local fixo de guarda. Descanso inadequado: noites em cadeiras ou no chão, sem colchões ou travesseiros. Isolamento social: distância da família, dificuldade de contato e pouca rede de apoio presencial. Incerteza jurídica: ausência de prazo definido para solução do impasse migratório ou financeiro.

Como aeroportos e autoridades lidam com esses casos?

A forma de resposta a situações como a de Fatmata varia conforme o país, o aeroporto e o tipo de problema enfrentado. Em geral, companhias aéreas e órgãos de imigração são os primeiros acionados. Em especial, quando o passageiro é impedido de embarcar ou de ingressar em um território. Alguns terminais dispõem de áreas específicas para abrigar pessoas em trânsito. Inclusive, com apoio de equipes médicas e de segurança, mas nem sempre essas estruturas estão preparadas para estadas prolongadas.

No Brasil, a atuação de instituições de assistência social, organizações religiosas e entidades da sociedade civil tem sido decisiva em casos de vulnerabilidade. Esses grupos costumam fornecer alimentação, roupas, suporte psicológico e orientação jurídica, além de intermediar o diálogo com consulados e embaixadas. No episódio em Belém, o acompanhamento de um serviço de assistência durante o dia foi determinante para que a viajante pudesse, aos poucos, reunir documentos, buscar alternativas de viagem e se aproximar dos familiares no Panamá.

Autoridades aeroportuárias e policiais também atuam na mediação com órgãos de imigração e empresas aéreas, procurando soluções que incluam regularização documental, remarcação de bilhetes ou, em alguns casos, retorno ao país de origem. No entanto, a ausência de protocolos padronizados e de políticas públicas específicas pode prolongar a permanência dessas pessoas em áreas de embarque, deixando a resolução dependente de negociações caso a caso.

Casos como o de Fatmata Sessay ilustram um conjunto de circunstâncias que podem transformar aeroportos em espécie de refúgio improvisado – depositphotos.com / efffka



Impactos humanos e sociais de viver em um aeroporto

Histórias de viajantes que transformam aeroportos em moradia temporária evidenciam a interseção entre mobilidade internacional, vulnerabilidade econômica e lacunas na proteção social. Ao mesmo tempo em que esses espaços representam portas de entrada para outros países, também se tornam locais onde desigualdades se tornam visíveis. Assim, o episódio envolvendo Fatmata Sessay, em Belém, revelou tanto a fragilidade de quem depende de documentação e recursos limitados para circular pelo mundo quanto a capacidade de mobilização de comunidades locais, instituições e autoridades.

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Casos semelhantes, com registro em diferentes continentes, indicam que a permanência prolongada em terminais aéreos tende a continuar sendo um desafio para sistemas migratórios, empresas aéreas e redes de assistência. Assim, a forma como se conduz cada situação impacta diretamente a vida dos passageiros envolvidos e sinaliza o grau de articulação entre políticas de fronteira, direitos humanos e mecanismos de apoio a pessoas em trânsito. Ao expor essa realidade, episódios como o vivido no Aeroporto Internacional de Belém ajudam a trazer para o debate público uma dimensão pouco conhecida da experiência de viajar em um mundo cada vez mais interligado.