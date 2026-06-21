O tratado que tentou limitar a guerra: o Protocolo de Genebra de 1925 e seus limites

O Protocolo de Genebra de 1925 frequentemente representa um marco na tentativa de impor limites mínimos à violência em conflitos armados. Poucos anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados elaboraram o tratado como resposta direta ao impacto das armas químicas no front europeu. Em especial, o uso de gases venenosos em larga escala chocou autoridades e populações. A experiência vivida pelos combatentes e pelas populações civis gerou preocupação internacional duradoura quanto à continuidade desse tipo de armamento em conflitos futuros.

Entre 1914 e 1918, exércitos empregaram gás cloro, gás mostarda e outros agentes tóxicos, o que expôs lacunas nas normas existentes sobre a condução da guerra. Embora tratados internacionais anteriores já mencionassem a proibição de venenos, esses dispositivos não conseguiram conter a inovação tecnológica. Além disso, não impediram o emprego sistemático de armas químicas. Nesse ambiente de incerteza e temor, governos, militares e diplomatas passaram a discutir formas de reforçar a proteção jurídica contra esse meio de combate. Esse processo gradual contribuiu para o caminho que levou ao Protocolo de 1925.

O que foi o Protocolo de Genebra de 1925?

O Protocolo de Genebra de 1925 constituiu um acordo internacional assinado no âmbito da Liga das Nações. Seu objetivo central consistiu em proibir o uso de gases asfixiantes, venenosos ou outros gases, bem como de métodos bacteriológicos de guerra. Em termos práticos, o tratado pretendia impedir que Estados voltassem a recorrer a armas químicas e biológicas em conflitos armados. Dessa forma, o texto estabeleceu um compromisso formal entre os signatários. A palavra-chave nesse contexto é a proibição do uso, e não da existência ou do desenvolvimento desses armamentos.

Vinte e nove países aderiram ao texto em 1925, o que refletiu um consenso mínimo de que certos meios de combate ultrapassavam limites considerados aceitáveis, mesmo em situação de guerra. A memória recente dos ataques químicos na Primeira Guerra influenciou diretamente essa adesão. Além disso, a pressão da opinião pública e de setores médicos e científicos reforçou as negociações. Após as ratificações necessárias, o Protocolo passou a produzir efeitos jurídicos internacionais em 8 de fevereiro de 1928.

Tropas britânicas cegadas por gás venenoso durante a Batalha de Estaires, 1918

Por que tantos países aceitaram limitar o uso de armas químicas e biológicas?

A adesão de 29 Estados ao Protocolo de Genebra de 1925 resulta de uma combinação de fatores estratégicos, políticos e humanitários. De um lado, muitos governos perceberam que o uso de armas químicas e biológicas gerava riscos de difícil controle, inclusive para as próprias tropas. Mudanças de vento, falhas técnicas e possibilidade de retaliação aumentavam a imprevisibilidade. De outro lado, a guerra química provocou forte repercussão pública mundial. Assim, governos buscaram demonstrar compromisso com uma forma mais regulada de condução de hostilidades, em sintonia com expectativas sociais e éticas.

Além disso, muitos países viam na proibição do uso desses armamentos uma forma de reduzir custos militares. Equipamentos de proteção, sistemas de descontaminação e treinamento especializado exigiam investimentos altos e constantes. Ao assumir o compromisso de não utilizar armas tóxicas ou agentes biológicos, os Estados buscavam também sinalizar responsabilidade perante a comunidade internacional. No entanto, boa parte deles manteve reservas interpretativas, como a possibilidade de retaliação em caso de ataque químico inimigo. Esse tipo de ressalva já indicava, desde o início, limites práticos à eficácia do acordo e revelava desconfianças mútuas entre os signatários.

Quais eram o objetivo principal e as limitações do Protocolo de Genebra de 1925?

O objetivo central do Protocolo de Genebra de 1925 consistia em impedir o emprego de armas químicas e biológicas em guerras futuras. O texto buscava transformar em norma escrita o entendimento de que o uso de gases venenosos e de métodos bacteriológicos violava padrões mínimos de humanidade. Esses padrões já apareciam em debates diplomáticos e em declarações políticas desde o século XIX. Com isso, o tratado procurava fortalecer o que mais tarde se identificou como parte do Direito Internacional Humanitário. Esse campo jurídico procura reduzir os sofrimentos decorrentes de formas de combate particularmente cruéis e indiscriminadas.

As limitações do Protocolo, porém, mostravam-se significativas e geravam críticas. O documento não proibia a produção, a estocagem ou a pesquisa de armas químicas e biológicas. Em outras palavras, os Estados continuaram autorizados a desenvolver e manter arsenais, inclusive em grande escala, desde que não os empregassem em campo de batalha. Isso abriu espaço para interpretações que viam o tratado como instrumento de dissuasão mútua. Nesse cenário, governos mantiveram capacidades ofensivas sob o argumento de que serviriam como fator de equilíbrio estratégico e como resposta possível a violações alheias.

Outra limitação relevante aparecia na ausência de mecanismos robustos de verificação e fiscalização. O Protocolo de Genebra de 1925 não criou inspeções internacionais sistemáticas, nem previu um órgão responsável por monitorar o cumprimento das obrigações. Assim, o respeito ao tratado dependia em grande medida da confiança entre os Estados e da pressão política exercida por outros atores internacionais. Em conflitos posteriores, observadores registraram relatos de uso de substâncias tóxicas em diferentes regiões do mundo. Esses episódios demonstraram que, isoladamente, o Protocolo não conseguia impedir completamente essas práticas. No entanto, mesmo nessas situações, muitos governos condenaram publicamente tais violações, o que reforçou o estigma contra esse tipo de arma.

Importância para o Direito Internacional Humanitário e para convenções futuras

Apesar de suas falhas, o Protocolo de Genebra de 1925 representa um passo importante na construção de normas globais sobre o uso de armas de destruição em massa. Ao afirmar que gases venenosos e métodos biológicos não devem aparecer em conflitos armados, o tratado ajudou a consolidar a ideia de que certos meios de combate são intrinsecamente incompatíveis com princípios humanitários. Esse entendimento contribuiu, ao longo das décadas, para o fortalecimento do Direito Internacional Humanitário. Esse ramo jurídico dedica-se à limitação dos efeitos da guerra e à proteção de pessoas que não participam diretamente das hostilidades.

O Protocolo também serviu de base para o desenvolvimento de instrumentos posteriores mais abrangentes, como a Convenção sobre Armas Químicas (CWC) e a Convenção sobre Armas Biológicas (BWC). Diferentemente do texto de 1925, esses acordos passaram a tratar de forma ampla a proibição de desenvolvimento, produção, armazenamento e transferência desses armamentos. Além disso, criaram sistemas de verificação mais estruturados, com organizações específicas e inspeções no local. Em muitos países, o compromisso inicial assumido com o Protocolo de Genebra inspirou legislações internas que reforçaram a rejeição a esse tipo de arma e tipificaram seu uso como crime.

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Ao longo do século XX e início do século XXI, a norma contra o uso de armas químicas e biológicas em conflitos armados ganhou força progressiva. Diversos especialistas passaram a descrevê-la como regra amplamente aceita pela comunidade internacional, com caráter quase universal. Nesse processo, o Protocolo de Genebra de 1925 desempenhou papel simbólico e jurídico relevante. O documento serviu como referência para debates, negociações e condenações de violações, tanto em foros diplomáticos quanto em tribunais internacionais.